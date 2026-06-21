Fatalna sytuacja u Niemców. "Mistrzostwa skończone". Druzgocąca wiadomość

W pierwszym meczu z Curacao Nico Schlotterbeck zaprezentował się bardzo dobrze. To właśnie on zdobył pierwszego gola dla Niemców, którzy później wygrali 7:1.

W spotkaniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej zawodnik Borussii Dortmund równie wyszedł w pierwszym składzie. Tym razem spędził na boisku tylko 45 minut. W pierwszej połowie doznał bowiem urazu, który wykluczył go z gry w drugiej odsłonie. Później Julian Nagelsmann przekazał, że kontuzja najpewniej jest poważna.

Podejrzewamy, że Nico doznał urazu więzadła. Nie wygląda to dobrze - mówił selekcjoner Niemców.

- Mistrzostwa dla Nico Schlotterbecka mogą być skończone z powodu kontuzji - czytamy w komunikacie.

Jeśli te fatalne podejrzenia się potwierdzą, oznaczać to będzie koniec udziału Nico Schlotterbecka w mistrzostwach świata. Ale nie tylko. Uszkodzenie więzadła krzyżowego może wykluczyć go również z gry w sezonie 2026/27.

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W tym momencie pod wielkim znakiem zapytania stanęła przyszłość Nico Schlotterbecka. Niemiecki obrońca w ostatnim czasie znalazł się bowiem na celowniku klubów takich jak Real Madryt czy FC Barcelona.

Uraz więzadeł może jednak sprawić, że żaden klub nie zdecyduje się wydać kilkudziesięciu milionów euro na Nico Schlotterbecka. Wiele zależeć będzie od tego, jaki wystąpił stopień zaawansowania kontuzji stopera Borussii Dortmund.

Nico Schlotterbeck przejdzie jeszcze szczegółowe badania w związku z odniesionym urazem. Julian Nagelsmann, Nico Schloterbeck, wszyscy pozostali piłkarze i członkowie sztabu a także kibice reprezentacji Niemiec mogą jeszcze wierzyć w to, że diagnoza okaże się o wiele lepsza niż w tym momencie się podejrzewa.

W ostatniej kolejce fazy grupowej Niemcy zmierzą się z Ekwadorem. Będzie to jednak tylko spotkanie o pierwsze miejsce w grupie. Podopieczni Juliana Nagelsmanna mają już zagwarantowany awans do 1/16 finału. To, że wygrają grupę, jest bardzo prawdopodobne.

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Nico Schlotterbeck Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP





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