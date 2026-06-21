Fatalna kontuzja piłkarza na mundialu. Tak potraktowali go koledzy

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Ismael Kone tegoroczne mistrzostwa świata zapamięta na długo, jednak z pewnością nie będzie ich wspominał dobrze. 24-latek w meczu z Katarem doznał poważnej kontuzji i trafił do szpitala, gdzie przeszedł poważną operację. W sobotę Kanadyjczyk wrócił do hotelu, gdzie zatrzymała się jego reprezentacja, a koledzy zgotowani mu powitanie w iście królewskim stylu.

Ismael Kone został powitany w hotelu przez kolegów w iście królewskim stylu
Ismael Kone został powitany w hotelu przez kolegów w iście królewskim styluX/CANMNT_Official, Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty ImagesGetty Images

Ogromny pech spotkał jednego z piłkarzy podczas meczu drugiej kolejki fazy grupowej Kanada - Katar na mistrzostwach świata. Ismael Kone w 52. minucie spotkania zaliczył z pozoru niegroźnie wyglądające zderzenie w Assimem Madibo, jednak szybko okazało się, że sytuacja jeszcze znacznie poważniejsza, niż można było się tego spodziewać. U 24-latka doszło bowiem do poważnego złamania nogi, a arbiter zdecydował się ukarać Katarczyka czerwoną kartką.

Kone boisko opuścił na noszach i przetransportowany został do szpitala, gdzie zajęli się nim chirurdzy. Kanadyjczyk bowiem przeszedł operację, po której zabrał głos w mediach społecznościowych i podziękował kibicom za wsparcie.

W sobotę 24-latek opuścił szpital i powrócił do hotelu, w którym na mecz fazy grupowej zatrzymała się reprezentacja Kanady. Na miejscu piłkarz został powitany przez kolegów z drużyny w iście królewskim stylu - panowie z entuzjazmem skandowali jego imię i bili gromkie brawa. Nagranie w mgnieniu oka obiegło media społecznościowe.

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Kanadyjczycy w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 1:1. W drugim meczu podopieczni Jesse Marscha w spektakularnym stylu pokonali Katar, doprowadzając do wyniku 6:0. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dla Kanadyjczyków był to wyjątkowy mecz - po raz pierwszy w historii mundialu wygrali oni bowiem starcie w fazie grupowej.

Ostatnie starcie w fazie grupowej Kanadyjczyków czeka w środę, 24 czerwca. Wówczas o godzinie 21.00 czasu polskiego rozpocznie się mecz Szwajcaria - Kanada. Spotkanie to Ismael Kone obejrzy jako "kibic", jego uraz bowiem jest na tyle poważny, że 24-latka nie zobaczymy w żadnym mundialowym meczu, nawet jeśli Kanada wywalczyłaby awans do fazy pucharowej. A to jest bardzo prawdopodobne.

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Piłkarz leżący na murawie trzyma się za twarz i nogę, ubrany w czarno-czerwony strój sportowy z charakterystycznym wzorem na getrach.
Ismael Kone brutalnie zakończył swój udział w mundialuAbbie ParrEast News
Grupa ludzi otacza kontuzjowanego piłkarza leżącego na murawie, wokół niego zgromadzeni są medycy, trenerzy oraz zawodnicy, udzielający mu pomocy podczas meczu.
Dramat Ismaela Kone przeżywała cała reprezentacja KanadyALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Zawodnik piłkarski niesiony na noszach przez medyków, pocieszany przez kolegę z drużyny i trenera po doznanej kontuzji, na tle zielonej murawy boiska.
Jesse Marsch pociesza Ismaela KoneEmilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP


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