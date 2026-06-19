Euforia w Seattle. Nie pozostawili wątpliwości. Drugi zespół MŚ z awansem

Obie reprezentacje podchodziły do tego meczu w dobrych nastrojach. Współgospodarze turnieju w pierwszej kolejce pokonali Paragwaj 4:1, pokazując duży polot w akcjach ofensywnych. Z kolei Australia niespodziewanie ograła Turcję typowaną - jak to często dzieje się przed wielkimi turniejami - na czarnego konia.

Było więc jasne, że na zwycięskiej ścieżce może pozostać tylko jeden z tych zespołów. Zespół ze strefy azjatyckiej (dołączył do niej 1 stycznia 2006 roku) rozpoczął odważnie, ale szybko szala zaczęła się przechylać na stronę współgospodarzy mistrzostw świata. W 11. minucie wynik spotkania został otwarty bramką samobójczą Camerona Burgessa. Lewym skrzydłem urwał się Folarin Balogun, wbiegł w pole karne i zewnętrzną częścią buta posłał piłkę w poprzek boiska. Nabiegł na nią właśnie stoper Australijczyków.

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Podopieczni Mauricio Pochettino nie przestawali naciskać, choć brakowało dogodnych okazji do podwyższenia rezultatu. W 44. minucie udało się im to zrobić. Dobrze rozegrali rzut wolny, Antonee Robinson uderzył z 17 metrów w gąszcz rywali. Piłka została podbita i spadła za linię obrony, w którą doskonale wkleił się Alex Freeman i strzelił głową do niemalże pustej bramki.

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W przerwie Tony Popovic zdecydował się na potrójną zmianę, lecz to nie wstrząsnęło zespołem w trybie natychmiastowym. Pierwsze minuty drugiej części gry dalej należały do "Jankesów", którzy spokojnie kontrolowali sytuację, nie narzucali wysokiego tempa. Australia uaktywniła się dopiero po 60. minucie, choć mimo mocniejszego pressingu i pojawienia się na dłużej na połowie oponentów nie zagrażała Matthewowi Freese'owi.

Sytuacja nie zmieniła się już do końca. Amerykanie nie pozwolili, by sprawy wymknęły im się z rąk. Podobnie jak Meksyk, mają na koncie 6 oczek. Razem z "El Tri" są jedynymi drużynami, które są już pewne gry w 1/16 finału. Australia pozostaje z trzema punktami. Turcja i Paragwaj mają jeszcze 0, ale zagrają ze sobą o 5:00 rano w sobotę.

Statystyki meczu USA 2 - 0 Australia Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 10 5 Strzały celne 2 2 Strzały niecelne 2 3 Strzały zablokowane 6 0 Ataki 125 81

Miles Robinson Jamie Squire Getty Images

Mauricio Pochettino podczas meczu USA - Paragwaj Jamie Squire East News

Kibice przed USA - Australia Jamie Squire Getty Images





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