Euforia w Seattle. Nie pozostawili wątpliwości. Drugi zespół MŚ z awansem

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych wygrała z Australią 2:0 i jest już pewna awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Na stadionie w Seattle nie pozostawiła wątpliwości, kto jest lepszy. Podopieczni Mauricio Pochettino nie zagrali tak wybitnie jak z Paragwajem, ale pokazali solidny poziom. W pierwszej połowie załatwili sprawę i w drugiej mogli zrzucić bieg. Statystyka strzałów celnych (2:2) nie oddaje przebiegu spotkania.

Alex Freeman i piłkarze USA w białych i czerwonych strojach biegną po murawie podczas meczu z Australią.
Alex FreemanJamie SquireGetty Images

Obie reprezentacje podchodziły do tego meczu w dobrych nastrojach. Współgospodarze turnieju w pierwszej kolejce pokonali Paragwaj 4:1, pokazując duży polot w akcjach ofensywnych. Z kolei Australia niespodziewanie ograła Turcję typowaną - jak to często dzieje się przed wielkimi turniejami - na czarnego konia.

Było więc jasne, że na zwycięskiej ścieżce może pozostać tylko jeden z tych zespołów. Zespół ze strefy azjatyckiej (dołączył do niej 1 stycznia 2006 roku) rozpoczął odważnie, ale szybko szala zaczęła się przechylać na stronę współgospodarzy mistrzostw świata. W 11. minucie wynik spotkania został otwarty bramką samobójczą Camerona Burgessa. Lewym skrzydłem urwał się Folarin Balogun, wbiegł w pole karne i zewnętrzną częścią buta posłał piłkę w poprzek boiska. Nabiegł na nią właśnie stoper Australijczyków.

Podopieczni Mauricio Pochettino nie przestawali naciskać, choć brakowało dogodnych okazji do podwyższenia rezultatu. W 44. minucie udało się im to zrobić. Dobrze rozegrali rzut wolny, Antonee Robinson uderzył z 17 metrów w gąszcz rywali. Piłka została podbita i spadła za linię obrony, w którą doskonale wkleił się Alex Freeman i strzelił głową do niemalże pustej bramki.

USA - Australia. Dwa gole w Seattle. Współgospodarze mundialu robią swoje

W przerwie Tony Popovic zdecydował się na potrójną zmianę, lecz to nie wstrząsnęło zespołem w trybie natychmiastowym. Pierwsze minuty drugiej części gry dalej należały do "Jankesów", którzy spokojnie kontrolowali sytuację, nie narzucali wysokiego tempa. Australia uaktywniła się dopiero po 60. minucie, choć mimo mocniejszego pressingu i pojawienia się na dłużej na połowie oponentów nie zagrażała Matthewowi Freese'owi.

Sytuacja nie zmieniła się już do końca. Amerykanie nie pozwolili, by sprawy wymknęły im się z rąk. Podobnie jak Meksyk, mają na koncie 6 oczek. Razem z "El Tri" są jedynymi drużynami, które są już pewne gry w 1/16 finału. Australia pozostaje z trzema punktami. Turcja i Paragwaj mają jeszcze 0, ale zagrają ze sobą o 5:00 rano w sobotę.

Mistrzostwa Świata
2 kolejka
19.06.2026
21:00
Zakończony
Cameron Burgess
11' (sam.)
Alexander Freeman
43'
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Statystyki meczu

USA
2 - 0
Australia
Posiadanie piłki
62%
38%
Strzały
10
5
Strzały celne
2
2
Strzały niecelne
2
3
Strzały zablokowane
6
0
Ataki
125
81

Składy drużyn

USA
Australia
Rezerwowi
Zawodnik drużyny piłkarskiej USA w czarnej sportowej kurtce z kapturem, z identyfikatorem na szyi, stoi na murawie obok innych członków zespołu.
Miles RobinsonJamie SquireGetty Images
Mężczyzna w granatowym stroju energicznie gestykuluje i wydaje polecenia, stojąc na tle rozmytego tłumu podczas wydarzenia sportowego.
Mauricio Pochettino podczas meczu USA - ParagwajJamie SquireEast News
Trzy osoby ubrane w stroje i akcesoria w barwach Stanów Zjednoczonych, w tym kapelusz w paski, koronę Statuy Wolności oraz maskę bielika, śmieją się i pozują razem z szalikami kibica.
Kibice przed USA - AustraliaJamie SquireGetty Images


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