Euforia w Seattle. Nie pozostawili wątpliwości. Drugi zespół MŚ z awansem
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych wygrała z Australią 2:0 i jest już pewna awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Na stadionie w Seattle nie pozostawiła wątpliwości, kto jest lepszy. Podopieczni Mauricio Pochettino nie zagrali tak wybitnie jak z Paragwajem, ale pokazali solidny poziom. W pierwszej połowie załatwili sprawę i w drugiej mogli zrzucić bieg. Statystyka strzałów celnych (2:2) nie oddaje przebiegu spotkania.
Obie reprezentacje podchodziły do tego meczu w dobrych nastrojach. Współgospodarze turnieju w pierwszej kolejce pokonali Paragwaj 4:1, pokazując duży polot w akcjach ofensywnych. Z kolei Australia niespodziewanie ograła Turcję typowaną - jak to często dzieje się przed wielkimi turniejami - na czarnego konia.
Było więc jasne, że na zwycięskiej ścieżce może pozostać tylko jeden z tych zespołów. Zespół ze strefy azjatyckiej (dołączył do niej 1 stycznia 2006 roku) rozpoczął odważnie, ale szybko szala zaczęła się przechylać na stronę współgospodarzy mistrzostw świata. W 11. minucie wynik spotkania został otwarty bramką samobójczą Camerona Burgessa. Lewym skrzydłem urwał się Folarin Balogun, wbiegł w pole karne i zewnętrzną częścią buta posłał piłkę w poprzek boiska. Nabiegł na nią właśnie stoper Australijczyków.
Podopieczni Mauricio Pochettino nie przestawali naciskać, choć brakowało dogodnych okazji do podwyższenia rezultatu. W 44. minucie udało się im to zrobić. Dobrze rozegrali rzut wolny, Antonee Robinson uderzył z 17 metrów w gąszcz rywali. Piłka została podbita i spadła za linię obrony, w którą doskonale wkleił się Alex Freeman i strzelił głową do niemalże pustej bramki.
USA - Australia. Dwa gole w Seattle. Współgospodarze mundialu robią swoje
W przerwie Tony Popovic zdecydował się na potrójną zmianę, lecz to nie wstrząsnęło zespołem w trybie natychmiastowym. Pierwsze minuty drugiej części gry dalej należały do "Jankesów", którzy spokojnie kontrolowali sytuację, nie narzucali wysokiego tempa. Australia uaktywniła się dopiero po 60. minucie, choć mimo mocniejszego pressingu i pojawienia się na dłużej na połowie oponentów nie zagrażała Matthewowi Freese'owi.
Sytuacja nie zmieniła się już do końca. Amerykanie nie pozwolili, by sprawy wymknęły im się z rąk. Podobnie jak Meksyk, mają na koncie 6 oczek. Razem z "El Tri" są jedynymi drużynami, które są już pewne gry w 1/16 finału. Australia pozostaje z trzema punktami. Turcja i Paragwaj mają jeszcze 0, ale zagrają ze sobą o 5:00 rano w sobotę.