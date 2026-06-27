Euforia w Meksyku. Wydano specjalny dekret. Nie wszyscy będą zadowoleni

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Faza grupowa piłkarskich mistrzostw świata dobiega końca. Pewni awansu do dalszej części rozgrywek są wszyscy gospodarze, a więc USA, Kanada i Meksyk. Władze tego ostatniego kraju wydały specjalny dekret, który z pewnością ucieszy wielu kibiców, choć znajdą się z pewnością niezadowoleni.

Władze Meksyku wydały dekret związany z meczem 1/16 finału MŚ
Władze Meksyku wydały dekret związany z meczem 1/16 finału MŚCLAUDIA ROSELAFP

Reprezentacja Meksyku ma za sobą bardzo udaną fazę grupową mistrzostw świata. Gospodarze wygrali wszystkie trzy spotkania i z kompletem punktów awansowali do dalszej części rozgrywek.

Podopieczni Javiera Aguirre mogą już się przygotowywać do spotkania 1/16 finału, które odbędzie się we wtorek (30 czerwca). Zagrają w nim z trzecią drużyną grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador, który sensacyjnie w swojej grupie pokonał Niemców (2:1).

Zobacz również:

Gianni Infantino
Piłka nożna

Wstrząs w trakcie mundialu. FIFA nagle zawiesiła reprezentację

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Ważna decyzja władz Meksyku. Prezydentka tłumaczy

Tymczasem władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w dniu meczu o awans do 1/8 finału. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmuje także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum podkreśliła, że celem jest "przyczynienie się do mobilności miejskiej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ciągłości działań administracyjnych i efektywności świadczenia usług publicznych".

Podstawowe usługi, jak opieka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, transport i zadania związane z organizacją turnieju, są wyłączone z tego pakietu. Dla firm prywatnych przepis nie jest obowiązkowy, ale dekret wyraźnie to sugeruje. - Sektor prywatny i sektor socjalny z siedzibami w mieście Meksyk są wzywane do zapewnienia niezbędnych udogodnień do wdrożenia pracy zdalnej lub dogodnych form pracy dla wszystkich pracowników niezwiązanych z kluczowymi działaniami administracyjnymi we wtorek 30 czerwca - głosi komunikat.

Zobacz również:

Leo Messi strzelił aż pięć bramek dla Argentyny w pierwszych dwóch meczach na mundialu 2026
Mundial

Argentyna - Jordania. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Uśmiechnięty mężczyzna w zielonej marynarce i dużym, ozdobionym logotypami sombrero unosi w górę ręce i trzyma replikę Pucharu Świata FIFA, otoczony kibicami na stadionie.
Kibic reprezentacji Meksyku z symbolami mundialu 2026MARIO VAZQUEZAFP
Piłkarz w zielonej koszulce z numerem 16 unosi ręce w geście triumfu, otoczony przez wiwatującą grupę zawodników i członków drużyny ubranych w zielone stroje z brązowymi kamizelkami, wszyscy zgromadzeni na murawie stadionu.
Julián Quiñones bohaterem MeksykuRodrigo OROPEZAAFP


Ukraina - Kanada. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja