Euforia w Meksyku. Wydano specjalny dekret. Nie wszyscy będą zadowoleni

Reprezentacja Meksyku ma za sobą bardzo udaną fazę grupową mistrzostw świata. Gospodarze wygrali wszystkie trzy spotkania i z kompletem punktów awansowali do dalszej części rozgrywek.

Podopieczni Javiera Aguirre mogą już się przygotowywać do spotkania 1/16 finału, które odbędzie się we wtorek (30 czerwca). Zagrają w nim z trzecią drużyną grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador, który sensacyjnie w swojej grupie pokonał Niemców (2:1).

Ważna decyzja władz Meksyku. Prezydentka tłumaczy

Tymczasem władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w dniu meczu o awans do 1/8 finału. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmuje także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum podkreśliła, że celem jest "przyczynienie się do mobilności miejskiej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ciągłości działań administracyjnych i efektywności świadczenia usług publicznych".

Podstawowe usługi, jak opieka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, transport i zadania związane z organizacją turnieju, są wyłączone z tego pakietu. Dla firm prywatnych przepis nie jest obowiązkowy, ale dekret wyraźnie to sugeruje. - Sektor prywatny i sektor socjalny z siedzibami w mieście Meksyk są wzywane do zapewnienia niezbędnych udogodnień do wdrożenia pracy zdalnej lub dogodnych form pracy dla wszystkich pracowników niezwiązanych z kluczowymi działaniami administracyjnymi we wtorek 30 czerwca - głosi komunikat.

Kibic reprezentacji Meksyku z symbolami mundialu 2026 MARIO VAZQUEZ AFP

Julián Quiñones bohaterem Meksyku Rodrigo OROPEZA AFP





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