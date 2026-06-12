Euforia po powołaniu Neymara, a teraz zwrot. Koszmar Brazylijczyka, walka z czasem

Przed ogłoszeniem powołań Carlo Ancelottiego na mistrzostwa świata 2026 w Brazylii dominował jeden temat. Wszyscy w piłkarskich mediach rozmawiali o Neymarze. Jego obecność na liście Włocha do końca pozostawała niewiadomą. W przeciwieństwie do poprzednich lat tym razem nikt nie brał jego wyjazdu za pewnik.

Ostatecznie selekcjoner reprezentacji "Canarinhos" znalazł miejsce dla legendarnego skrzydłowego i na mundial go zabrał. Gdy z ust Ancelottiego padło nazwisko "Neymar" na sali, w której prezentowano powołania, wybuchła absolutna euforia. Ta szybko przerodziła się w niepokój.

Neymar nie zagra w fazie grupowej? Niepokój w Brazylii

Okazało się bowiem, że Neymar za ocean poleci z kontuzją mięśniową. Początkowym planem było przygotowanie go do występu w pierwszej kolejce - z Maroko. Wiadomo już jednak, że ta sztuka się nie uda. W meczu z Maroko Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z 34-latka.

Może się okazać, że jego absencja będzie jeszcze dłuższe. Obecny w bazie treningowej Brazylii Nico Menendes z telewizji "Teledeporte" przekazał bowiem, że nie można wykluczyć nieobecności Neymara w składzie aż do końca fazy grupowej turnieju. Skrzydłowy wciąż nie rozpoczął pracy z grupą.

Informacje hiszpańskiego dziennikarza potwierdza brazylijski portal "UOL". "Wątpliwy występ przeciwko Haiti" - czytamy. Fazę grupową Brazylijczycy zakończą spotkaniem ze Szkocją. To odbędzie się 25 czerwca o północy. Relacje z meczów mundialu można śledzić na Sport.Interia.pl.

Carlo Ancelotti RODRIGO BUENDIA / AFP AFP





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