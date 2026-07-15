We wczorajszym meczu zachwycająca dotąd swoją formą reprezentacja Francji była cieniem samej siebie, zawodząc na każdym polu. Podopiecznym trenera Didiera Deschampsa zabrakło argumentów na każdym polu - zarówno zespołowym, jak i indywidualnym. Nie zmienili tego nawet błyszczący do tej pory Michael Olise czy Kylian Mbappe, któremu wprawdzie nie brakowało chęci, lecz na tym najczęściej kończyły się pozytywy w jego grze.

Przewaga reprezentacji Hiszpanii była bezdyskusyjna, a zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. A mimo to nie zabrakło głosów krytyki płynących pod adresem zespołu sędziowskiego, którym kierował arbiter główny Ivan Barton. I nie były to wyłącznie opinie wyrażające frustracje zawiedzionych fanów z Francji.

Wrze po meczu Francja - Hiszpania. Były sędzia krytykuje decyzje arbitrów

W chórze malkontentów znalazł się bowiem także były sędzia międzynarodowy Manuel Grafe, który publicznie wypunktował błędne jego zdaniem werdykty.

Słaby ale typowy dla MŚ 2026 występ sędziego

- Wątpliwy, wymuszony rzut karny dla Hiszpanii, brak potencjalnego karnego dla Francji w 89. minucie. Złe zarządzanie i słaba osobowość. Tylko dobrze biegał - punktował następnie występ Ivana Bartona 52-latek.

Odniósł się także szczegółowo do wspomnianej sytuacji z 89. minuty, w której Lamine Yamal faulował Desire Doue, za co podyktowany został rzut wolny dla Francji. Zdaniem Manuela Grafe, to mogło czy wręcz powinno jednak zakończyć się "jedenastką". A swoje pretensje sformułował de facto w stronę polskiego sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, bo to on odpowiadał za VAR w tym spotkaniu.

- 89. minuta meczu Francja - Hiszpania. Bez karnego! Tylko rzut wolny. Dlaczego, VAR?! To ewidentnie działo się w polu karnym/na linii. To szalone - napisał były niemiecki sędzia, dodając do swojego wpisu stopklatkę z całego zajścia.

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Tymczasem w kwestiach obsad sędziowskich, wciąż nie wiadomo, co czeka innego polskiego arbitra - Szymona Marciniaka, który pozostaje jednym z głównych kandydatów do poprowadzenia - jak przed czterema laty - wielkiego finału.

Tomasz Kwiatkowski AFP

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News





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