Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wśród kibiców panowało wiele obaw. Jedna z nich dotyczyła pogody. Klubowe Mistrzostwa Świata rozegrane rok wcześniej pokazały, że warunki za oceanem potrafią być absolutnie ekstremalne. Mecze były przerywane z powodu burz.

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Trwający mundial reprezentacyjny jak na razie jest dla organizatorów w tym kontekście bardzo łaskawy. Jesteśmy już za półmetkiem imprezy pod względem liczby rozegranych meczów, a spotkań przerwanych było jak na lekarstwo. Okazuje się, że najgorsze dopiero nadchodzi do USA.

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Co więcej, nadejdzie w najważniejszych momentach, a więc już w kolejnym etapie fazy pucharowej. Od teraz mecze będą rozgrywane w najmniejszych detalach. Pogoda może więc odegrać bardzo znaczącą rolę. O detalach nadchodzących do USA piekielnych upałów rozpisują się dziennikarze.

"O Globo" informuje bowiem, że w najbliższym czasie temperatury w USA mają przekroczyć 40 stopni Celsjusza. "Amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami na najbliższe dni" - czytamy w informacjach przekazanych przez żurnalistów.

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Ci oczywiście najbardziej zainteresowani są meczem Brazylii z Norwegią. Według "O Globo" w niedzielny wieczór czasu polskiego temperatura w New Jersey ma przekroczyć 40 stopni. Nie sposób wobec tego wykluczyć wyładowań atmosferycznych, które mogą paraliżować rozegranie meczu.

Wydaje się, że takie warunki najbardziej mogą "skrzywdzić" europejczyków, którzy nie są przyzwyczajeni do aż tak dużych upałów. Według "O Globo" jeszcze gorzej ma być dzień wcześniej. W sobotę wieczorem temperatury mają przekroczyć 42 stopnie. Spodziewane są także burze. W tym czasie w Filadelfii rozegrany zostanie mecz Francja - Paragwaj.

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