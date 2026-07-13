Andrzej Klemba, Interia: Przed nami półfinały mistrzostw świata: Francja - Hiszpania i Argentyna - Anglia. Kto zdobędzie złoto i dlaczego?

Radosław Gilewicz, 10-krotny reprezentant Polski: Już przed mistrzostwami zadawano mi to pytanie i w gronie kandydatów do mistrzostwa wymieniałem Francję. I zdania nie zmieniam. Właściwie przez cały turniej potwierdzają równą i wysoka formę. To zespół bardzo wyrównany kadrowo i widzimy, jakie to ma ogromne znaczenie. W trakcie turnieju chyba 33 gole zostały strzelone w doliczonym czasie. Połowę z nich zdobyli zmiennicy. Francja dysponuje naprawdę bardzo równym składem i to jest ich siłą.

Teraz jednak zmierzą się z przeciwnikiem, który zawiesi bardzo wysoko poprzeczkę

Trudno znaleźć u nich słabe strony, choć mówi się o obronie, a zwłaszcza jej bokach. Pan by wskazał jakiś mankament?

- Ciężko, bo oni właściwie nie mieli chwili słabości. Ktoś może powiedzieć, że z Senegalem nie za dobrze to wyglądało, ale to spotkanie miało różne fragmenty. Ja nie widzę i nawet nie pokuszę się, czy to lewa albo prawa obrona jest słabsza. Kounde może nie miał wybitnego sezonu w Barcelonie, ale na mundialu prezentuje bardzo dobry poziom. Saliba czy Upamecano to światowej klasy obrońcy. Digne niesamowitą jakość daje też w ofensywie, potrafi uderzyć z drugiej linii. Zresztą oceniam nie tylko defensywę, ale jak cały zespół prezentuje się po stracie piłki, bo to jest decydujące. Hiszpania straciła na mundialu tylko jednego gola, ale to nie jest zasługa samej linii obrony. Bo akurat w tym przypadku nie jest wybitna. Natomiast oni świetnie bronią jako cały zespół, potrzebują kilka sekund na odbiór piłki i to jest ich siła. Francja w środkowej strefie ma Kone i Rabiota. To są wybitni piłkarze. I tak samo Olise, Doue, czy Dembele pracują w defensywie.

Reprezentacja Hiszpanii to też wielka drużyna, ale mam wrażenie, że nie jest aż tak przekonywująca jak Francja. Czegoś wciąż jej brakuje. Może Lamine Yamala w najwyższej formie?

- Przy nim teraz mówimy sprawdzam, bo sam powiedział, że jest piłkarzem na te wielkie mecze, czyli półfinał i finał. Zgodzę się, że Hiszpania wygrywa, nie traci goli, ale w porównaniu do innych zespołów nie daje spektaklu. Chyba tego jeszcze nie widzieliśmy w ich wykonaniu. Tego błysku brakuje. Jednak dobre dla nich jest to, że właśnie nie są uzależnieni tak mocno od Yamala jak Barcelona. On ma jednego gola i zero asyst, ale trzeba brać poprawkę, bo ma dopiero 18 lat. Pilnuje go dwóch rywali, a siłą Hiszpanii jest to, że nic sobie z tego nie robią. Mają plan B, plan C, jest Olmo, jest Baena na drugiej stronie, a w środku jest ten Rodri, który nie gra spektakularnie, ale swoją pracę wykonuje. Cucurella jest bezsprzecznie najlepszym lewym obrońcą.

Właściwie to lewym obrońcą, lewym wahadłowym i lewym skrzydłowym…

- Dokładnie. Baena schodzi do środka, zostawia cały sektor na lewej stronie i tam atakuje Cucurella. Reprezentacja Hiszpanii miała w szeregach fantastycznych środkowych napastników. A teraz jest Oyarzabal, który jest bez wielkiego nazwiska, nie gra w wielkim klubie, a jest niesamowicie skuteczny. Pasuje idealnie, a jeżeli chodzi o nieprzewidywalność, to właśnie dodaje Olmo. Mam wrażenie, że grają na 70-80 procent możliwości. Oglądałem przed mundialem ich mecz z Irakiem i oni grali podobnie. Było 1:1, a wydawało mi się, że są zmęczeni, że grają jednym tempie, że nie ma błysku, ale zobaczymy, jak to będzie na mistrzostwach świata. I oni grają wystarczająco, żeby każdego pokonać. Jeśli poradzą sobie w półfinale z Francją, to nikt ich już nie zatrzyma. Myślę jednak, że to Francuzi okażą się lepsi, choć Yamal zauważa, że to oni trzy ostatnie mecze wygrali.

W drugim półfinale też zapowiada się wielka wojna. Zgadza się pan z opinią, że sędziowie pomagają Argentynie?

- Użyję słowa trochę. To są małe rzeczy, które robią różnicę. Można się z wieloma decyzjami sędziów nie zgodzić. Najbardziej ewidentne to uznanie gola dla Argentyny mimo faulu na Austriaku i bardzo podobna sytuacja w meczu z 1/8 finału, kiedy Egipt zdobył bramkę, ale sytuację cofnięto na drugi koniec boiska i odgwizdano faul. To są sprawy, które dają powód do dyskusji. Z drugiej strony zapewniają swoim kibicom niesamowite emocje. Zaczęło się od dreszczyku z Republiką Zielonego Przylądka, a potem był horror z Egiptem i thriller ze Szwajcarią. Anglia ma swoje wewnętrzne problemy, które coraz mocniej widać. Tuchel, którego znam z Bundesligi, nie jest łatwym trenerem. Piłkarze nie lubią być publicznie atakowani czy krytykowani, a on się z tym bardzo obnosi. Myślę, że widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, a tam w środku trochę jest tego więcej, bo tak samo było w Bayernie Monachium. Mogę sobie tylko wyobrazić, co dzieje się w szatni.

A piłkarsko jak pan to widzi?

- Nie mam faworyta, ale jednak postawię na Argentynę.

Czyli wychodzi na powtórkę finału z Kataru.

- Najprawdopodobniej tak, choć sentymentalnie podszedłem do tych półfinałów. Widziałem w nich Norwegię i Szwajcarię, bo grałem w tamtejszej lidze.

A kogoś panu brakuje w tej czwórce?

- Na papierze do półfinału mundialu dotarły cztery najlepsze drużyny w rankingu FIFA. Natomiast wiele nieoczywistych zespołów pokazało kawał futbolu. Sam spodziewałem się, że po dziesięciu z rzędu wygranych przed mundialem będzie to przełomowy turniej dla reprezentacji Niemiec. Kompletnie jednak nie trafili. Przede wszystkim z doświadczeniem trenera. Nagelsmann ewidentnie się pogubił i przestrzelił z formą poszczególnych piłkarzy. Od kilkunastu lat pracuję przy Bundeslidze, jestem dobrze zorientowany, co się tam dzieje i spodziewałem się, że Niemcy dojdą bardzo daleko.

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP





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