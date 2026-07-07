Egipt w potrzasku, Argentyna bezlitosna. Nie ma mowy o pomyłce, od razu wytknęli

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Reprezentacja Egiptu potrzebowała rzutów karnych w starciu z Australią, aby awansować do 1/8 finału. Tam muszą stawić czoła o wiele mocniejszej drużynie, Argentynie. Mistrzowie świata są rozpędzeni i mają po swojej stronie historię. W kraju Leo Messiego doskonale o tym pamiętają, a jedna rzecz od razu rzuca się w oczy.

Mohamed Salah i Leo Messi
Mohamed Salah i Leo MessiWALEED IBRAHIM / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP, ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

W grze o mistrzostwo świata zostały już tylko najlepsze drużyny. Fazę 1/8 finału kończą spotkania Argentyny z Epigtem oraz Kolumbii ze Szwajcarią. Murowanymi faworytami pierwszego starcia są oczywiście obecni mistrzowie świata, którzy w poprzedniej rundzie dopiero po dogrywce rozprawili się z Republiką Zielonego Przylądka.

Egipcjanie z kolei dopiero po serii rzutów karnych awansowali do kolejnej rundy, wyrzucając z imprezy Australię.

Ekipa "Faraonów" nie jest oczywiście bez szans i z pewnością w tym straciu tanio skóry nie sprzeda, nie mając przecież nic do stracenia w momencie, w którym może naprawdę dużo zyskać. Ich bilans w starciach z Argentyną jest jednak bezlitosny, co przez samym meczem przypomnieli rodacy Leo Messiego.

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Okazuje się, że spotkanie Argentyny z Egiptem w 1/8 finału mistrzostw świata będzie dopiero trzecią potyczką tych reprezentacji w historii. Co więcej, w oczy od razu rzuca się również fakt, że ekipa z Afryki ani razu nie była w stanie pokonać argentyńskiego bramkarza.

- Do pierwszego starcia Argentyny z Egiptem doszło niemal sto lat temu. Drużyny te zmierzyły się w półfinale igrzysk olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. "Albicelestes" - mając za sobą miażdżące zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi (11:2) i Belgią (6:3) - nie okazali rywalom litości, gromiąc afrykański zespół 7:0 - przypomina serwis "TyC Sports".

Do kolejnej potyczki doszło już w XXI wieku i co ciekawe, szansę na występ mógł mieć nawet Lionel Messi, jednak wtedy musiał pauzować ze względu na uraz. - Osiem dekad później ponownie zmierzyli się ze sobą w meczu towarzyskim w Kairze. 26 marca 2008 roku drużyna prowadzona przez Alfio Basile wygrała 2:0 dzięki bramkom Sergio Agüero i Nicolása Burdisso. W spotkaniu nie wystąpił Lionel Messi, którego z gry wykluczyło naderwanie mięśnia - czytamy dalej.

W przypadku wygranej, Argentyńczycy lub Egipcjanie zmierzą się z lepszym z pary Szwajcaria - Kolumbia, co w porównaniu z innymi parami ćwierćfinałowymi, w teorii można określić jako "łatwiejszą" ścieżkę do półfinału mundialu.

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Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10 i opaską kapitana na ramieniu patrzy w górę na boisku.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10, opaska kapitańska na ramieniu, szeroki uśmiech na twarzy, dynamiczna postawa sugerująca sportową akcję na boisku.
Leo MessiHAKAN AKGUNAFP


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