W grze o mistrzostwo świata zostały już tylko najlepsze drużyny. Fazę 1/8 finału kończą spotkania Argentyny z Epigtem oraz Kolumbii ze Szwajcarią. Murowanymi faworytami pierwszego starcia są oczywiście obecni mistrzowie świata, którzy w poprzedniej rundzie dopiero po dogrywce rozprawili się z Republiką Zielonego Przylądka.

Egipcjanie z kolei dopiero po serii rzutów karnych awansowali do kolejnej rundy, wyrzucając z imprezy Australię.

Ekipa "Faraonów" nie jest oczywiście bez szans i z pewnością w tym straciu tanio skóry nie sprzeda, nie mając przecież nic do stracenia w momencie, w którym może naprawdę dużo zyskać. Ich bilans w starciach z Argentyną jest jednak bezlitosny, co przez samym meczem przypomnieli rodacy Leo Messiego.

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Okazuje się, że spotkanie Argentyny z Egiptem w 1/8 finału mistrzostw świata będzie dopiero trzecią potyczką tych reprezentacji w historii. Co więcej, w oczy od razu rzuca się również fakt, że ekipa z Afryki ani razu nie była w stanie pokonać argentyńskiego bramkarza.

- Do pierwszego starcia Argentyny z Egiptem doszło niemal sto lat temu. Drużyny te zmierzyły się w półfinale igrzysk olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. "Albicelestes" - mając za sobą miażdżące zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi (11:2) i Belgią (6:3) - nie okazali rywalom litości, gromiąc afrykański zespół 7:0 - przypomina serwis "TyC Sports".

Do kolejnej potyczki doszło już w XXI wieku i co ciekawe, szansę na występ mógł mieć nawet Lionel Messi, jednak wtedy musiał pauzować ze względu na uraz. - Osiem dekad później ponownie zmierzyli się ze sobą w meczu towarzyskim w Kairze. 26 marca 2008 roku drużyna prowadzona przez Alfio Basile wygrała 2:0 dzięki bramkom Sergio Agüero i Nicolása Burdisso. W spotkaniu nie wystąpił Lionel Messi, którego z gry wykluczyło naderwanie mięśnia - czytamy dalej.

W przypadku wygranej, Argentyńczycy lub Egipcjanie zmierzą się z lepszym z pary Szwajcaria - Kolumbia, co w porównaniu z innymi parami ćwierćfinałowymi, w teorii można określić jako "łatwiejszą" ścieżkę do półfinału mundialu.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP





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