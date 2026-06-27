Egipt starł się z Iranem, historyczny przełom. Marciniak musiał anulować gola

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Rozegrany we wczesny sobotni poranek według czasu polskiego mecz między Egiptem a Iranem na mundialu 2026 miał niezwykle wysoką stawkę - prymat w grupie G oraz przypieczętowanie bezpośredniego awansu do fazy pucharowej mistrzostw. Ostatecznie padł remis 1:1 i choć Egipt awansował z drugiej lokaty, to grupę wygrała... Belgia, mierząca się równocześnie z Nową Zelandią. Starcie w Seattle sędziował Szymon Marciniak, który w końcówce po interwencji VAR anulował bramkę Irańczykom.

Szymon Marciniak w zielonej koszulce rozdziela piłkarzy Egiptu i Iranu podczas meczu na mundialu 2026
Mundial 2026: Szymon Marciniak podczas meczu Egipt - IranTed S. WarrenEast News

W pierwszej serii gier w mundialowej grupie G padły solidarnie dwa remisy - między Belgią i Egiptem oraz Iranem i Nową Zelandią. To zaś zapowiadało naprawdę intrygującą walkę o awans między tymi zespołami.

Potem Belgowie zremisowali jeszcze z Irańczykami, a Egipcjanie dość wyraźnie ograli Nowozelandczyków - to oznaczało, że "Faraonowie" oraz "Team Melli" będą głównymi kandydatami do walki o pierwsze miejsce w tabeli. Do bezpośrednich zmagań między tymi drużynami doszło 27 czerwca o 05.00.

Dramat legendy, dwukrotni mistrzowie poza mundialem. Hiszpania triumfuje

Mundial 2026: Egipt kontra Iran. Kwadrans gry i dwa gole w pierwszej połowie. Taremi nie wykorzystał karnego

Po pierwszym gwizdku jako pierwsi do ataku ruszyli Irańczycy - Mehdi Taremi został jednak skutecznie zatrzymany na lewej flance. Potem inicjatywa przeszła w ręce Egipcjan, ale ci mieli wyraźne trudności z podejściem z futbolówką pod bramkę przeciwników.

W 5. minucie jednak ekipa z Afryki się przełamała - w "szesnastce" aktywny był m.in. Mohamed Salah, ale to Mahmoud Saber ostatecznie dobijając piłkę pokonał Alirezę Bejranwanda i wyprowadził swoją kadrę na prowadzenie.

Już w 9. minucie jednak Mohamed Abdelmonem dość chaotycznie zachował się we własnym polu karnym i... sfaulował Taremiego. Szymon Marciniak odgwizdał "jedenastkę" i i poszkodowany wcześniej Irańczyk podszedł do wapna, ale... jego strzał został wybroniony przez Mostafę Shobeira.

Iran nie odpuszczał - w 14. minucie Milad Mohammadi wykonał strzał, który Shobeir zdołał odbić, ale piłka trafiła pod nogi Ramina Rezajijana który z - jak to się mawia w żargonie futbolowym - niemalże zerowego kąta posłał ją do siatki. Było 1:1.

Egipcjanie próbowali szybko odpowiedzieć - w 16. minucie wrzutka w pole karne trafiła do Mostafy Ziko, ale ten nie zdołał stworzyć realnego zagrożenia pod bramką oponentów. Niebawem przypomniał o sobie też Salah, który jednak został zneutralizowany przez kilku rywali.

W 21. minucie na huknięcie z dystansu zdecydował się Mohamed Hany, ale jego strzał zablokował Saeid Ezatolahi. "Team Melli" jednak zaczynał grać coraz bardziej chaotycznie i wkrótce pod bramką Bejranwanda znów zaczęło się tworzyć spore zamieszanie, ale bez głębszych konsekwencji.

Gdy mijało mniej więcej pół godziny gry o próbę czarowania z piłką przy nodze pokusił się Trezeguet - jego drybling zakończył się jednak uderzeniem wprost w bramkarza. Niemniej cała akcja mogła się egipskim kibicom spodobać.

Egipt i Iran szły na wymianę ciosów - natomiast kolejna naprawdę dobra szansa na ruszenie wyniku nadeszła w 34. minucie, kiedy to Rezajijan jednak przymierzył się do strzału nieprecyzyjnie i kopnął futbolówkę daleko poza boisko.

W 39. minucie znów na listę strzelców próbował się wpisać Ziko - jego płaski strzał jednak poleciał obok słupka bramki Irańczyków. W 44. minucie tymczasem Marciniak odgwizdał rzut wolny po faulu na Salahu - stały fragment gry jednak ani na sekundę nie przybliżył "Faraonów" do zdobycia drugiej bramki.

Już w doliczonym czasie pierwszej połowy Szodża Chalilzadeh miał szansę na zdobycie bramki po dograniu z lewego skrzydła, ale ostatecznie, mimo nieuporządkowania ze strony Shobeira, akcja spaliła na panewce.

Ripostą był późniejszy strzał Sabera, ale trafił on prosto w trybuny. Ostatecznie obie ekipy zeszły na przerwę przy stanie 1:1.

MŚ 2026: Wielkie szczęście Egiptu, anulowany gol Iranu w końcówce. "Faraonowie" pewni awansu

Druga odsłona meczu rozpoczęła się od zaciekłych ataków Iranu - już w 46. minucie Saman Ghoddus zagrała z prawego skrzydła niemal pod nogi Mohammada Mohebiego - ten jednak ostatecznie odrobinę rozminął się z tym dośrodkowaniem.

W odpowiedzi niedługo potem Salah zdołał przytomnie zagrać w pole karne do Trezegueta, a ten uderzył z pierwszej piłki i... jego strzał został skutecznie zatrzymany przez Bejranwanda.

Duet Salah - Trezeguet wyróżnił się też w 52. minucie, kiedy to pierwszy z panów znów zagrał do drugiego, a ten złożył się do uderzenia po ziemi, lecz został przyblokowany. Później gra zmieniła się przede wszystkim w rywalizację w środku murawy.

Gdy mijała mniej więcej godzina gry "Team Melli" niespodziewanie skonstruował kontratak z udziałem Taremiego - ten jednak był osamotniony z przodu, w związku z czym egipscy defensorzy nie mieli problemu z jego zatrzymaniem.

Po chwili Egipcjanie sami ruszyli do ofensywy - Zizo jednak nie zdołał zdobyć gola, podobnie jak nieco potem Mohanad Lasheen, który wykończył akcję po kombinacyjnie rozegranym rzucie wolnym.

W 68. minucie tymczasem Omar Marmoush popisał się fantastycznym dryblingiem, ale futbolówka po jego strzale wpadła w rykoszet i powędrowała za linię końcową. Potem, na dłuższy czas, tempo rywalizacji nieco opadło.

Przełom nadszedł w minucie 76., kiedy to Irańczycy raz za razem szturmowali bramkę Shobeira. Koniec końców każda z tych prób zakończyła się niepowodzeniem przy zagęszczonej linii defensywnej "Faraonów".

W 83. minucie Marmoush próbował dogrywać do Hamzy Abdelkarima, ale ten został skutecznie upilnowany. Chwilę potem szczęścia w polu karnym rywali próbował Lasheen, ale był to znowu nieskuteczny atak.

W wysiłkach na murawie nie ustawał Taremi - w 89. minucie uderzył on z główki i piłka po interwencji golkipera spadła na poprzeczkę. Nawet jednak gdyby padł tu gol, to nie zostałby zaliczony - Szymon Marciniak odgwizdał faul Irańczyków w ataku.

W trzeciej minucie doliczonego czasu nastąpił prawdziwy wstrząs - Shobeir podjął się próby piąstkowania piłki przy zagraniu z rzutu wolnego, ale zrobił to niedokładnie. W tym chaosie futbolówka trafiła do Chalilzadeha, a ten kropnął wprost do siatki. Euforia nie trwała jednak długo - po interwencji VAR Marciniak odgwizdał spalonego.

Niedługo potem Ibrahim Yasser wyratował wślizgiem swój zespół, a potem Ezatolahi obił poprzeczkę. W "szesnastce" Egiptu wrzało niczym w kotle, ale "Faraonowie" ostatecznie się wybronili - remis 1:1 przy wygranej Belgii z Nową Zelandią dał Egipcjanom awans z grupy z drugiego miejsca - awans historyczny, bo pierwszy w dziejach ich występów na MŚ. Co prawda grali oni już w 1/8 finału w 1934 r., ale wtedy nie było etapu grupowego.

Iran tymczasem musi czekać na kolejne mundialowe rozstrzygnięcia i spoglądać na tabelę zespołów z trzecich lokat...

Mistrzostwa Świata
3 kolejka
27.06.2026
05:00
Zakończony
Mahmoud Saber
5'
Ramin Rezaeian
14'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Egipt
Iran
Rezerwowi

Statystyki meczu

Egipt
1 - 1
Iran
Posiadanie piłki
58%
42%
Strzały
15
13
Strzały celne
3
4
Strzały niecelne
6
6
Strzały zablokowane
6
3
Ataki
87
63

Zobacz również:

Reprezentacja Urugwaju
Mundial

Żegnaj Urugwaju! Witaj Kopciuszku

Marian Kmita
Marian Kmita
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
złota statuetka Pucharu Świata FIFA ustawiona na białym postumencie na tle niebieskiej planszy z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem UEFA Preliminary Draw
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP


Tomasz Hajto przemówił po chorwacku! "Hajtović". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja