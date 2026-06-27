Egipt starł się z Iranem, historyczny przełom. Marciniak musiał anulować gola

W pierwszej serii gier w mundialowej grupie G padły solidarnie dwa remisy - między Belgią i Egiptem oraz Iranem i Nową Zelandią. To zaś zapowiadało naprawdę intrygującą walkę o awans między tymi zespołami.

Potem Belgowie zremisowali jeszcze z Irańczykami, a Egipcjanie dość wyraźnie ograli Nowozelandczyków - to oznaczało, że "Faraonowie" oraz "Team Melli" będą głównymi kandydatami do walki o pierwsze miejsce w tabeli. Do bezpośrednich zmagań między tymi drużynami doszło 27 czerwca o 05.00.

Mundial 2026: Egipt kontra Iran. Kwadrans gry i dwa gole w pierwszej połowie. Taremi nie wykorzystał karnego

Po pierwszym gwizdku jako pierwsi do ataku ruszyli Irańczycy - Mehdi Taremi został jednak skutecznie zatrzymany na lewej flance. Potem inicjatywa przeszła w ręce Egipcjan, ale ci mieli wyraźne trudności z podejściem z futbolówką pod bramkę przeciwników.

W 5. minucie jednak ekipa z Afryki się przełamała - w "szesnastce" aktywny był m.in. Mohamed Salah, ale to Mahmoud Saber ostatecznie dobijając piłkę pokonał Alirezę Bejranwanda i wyprowadził swoją kadrę na prowadzenie.

Już w 9. minucie jednak Mohamed Abdelmonem dość chaotycznie zachował się we własnym polu karnym i... sfaulował Taremiego. Szymon Marciniak odgwizdał "jedenastkę" i i poszkodowany wcześniej Irańczyk podszedł do wapna, ale... jego strzał został wybroniony przez Mostafę Shobeira.

Iran nie odpuszczał - w 14. minucie Milad Mohammadi wykonał strzał, który Shobeir zdołał odbić, ale piłka trafiła pod nogi Ramina Rezajijana który z - jak to się mawia w żargonie futbolowym - niemalże zerowego kąta posłał ją do siatki. Było 1:1.

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Egipcjanie próbowali szybko odpowiedzieć - w 16. minucie wrzutka w pole karne trafiła do Mostafy Ziko, ale ten nie zdołał stworzyć realnego zagrożenia pod bramką oponentów. Niebawem przypomniał o sobie też Salah, który jednak został zneutralizowany przez kilku rywali.

W 21. minucie na huknięcie z dystansu zdecydował się Mohamed Hany, ale jego strzał zablokował Saeid Ezatolahi. "Team Melli" jednak zaczynał grać coraz bardziej chaotycznie i wkrótce pod bramką Bejranwanda znów zaczęło się tworzyć spore zamieszanie, ale bez głębszych konsekwencji.

Gdy mijało mniej więcej pół godziny gry o próbę czarowania z piłką przy nodze pokusił się Trezeguet - jego drybling zakończył się jednak uderzeniem wprost w bramkarza. Niemniej cała akcja mogła się egipskim kibicom spodobać.

Egipt i Iran szły na wymianę ciosów - natomiast kolejna naprawdę dobra szansa na ruszenie wyniku nadeszła w 34. minucie, kiedy to Rezajijan jednak przymierzył się do strzału nieprecyzyjnie i kopnął futbolówkę daleko poza boisko.

W 39. minucie znów na listę strzelców próbował się wpisać Ziko - jego płaski strzał jednak poleciał obok słupka bramki Irańczyków. W 44. minucie tymczasem Marciniak odgwizdał rzut wolny po faulu na Salahu - stały fragment gry jednak ani na sekundę nie przybliżył "Faraonów" do zdobycia drugiej bramki.

Już w doliczonym czasie pierwszej połowy Szodża Chalilzadeh miał szansę na zdobycie bramki po dograniu z lewego skrzydła, ale ostatecznie, mimo nieuporządkowania ze strony Shobeira, akcja spaliła na panewce.

Ripostą był późniejszy strzał Sabera, ale trafił on prosto w trybuny. Ostatecznie obie ekipy zeszły na przerwę przy stanie 1:1.

MŚ 2026: Wielkie szczęście Egiptu, anulowany gol Iranu w końcówce. "Faraonowie" pewni awansu

Druga odsłona meczu rozpoczęła się od zaciekłych ataków Iranu - już w 46. minucie Saman Ghoddus zagrała z prawego skrzydła niemal pod nogi Mohammada Mohebiego - ten jednak ostatecznie odrobinę rozminął się z tym dośrodkowaniem.

W odpowiedzi niedługo potem Salah zdołał przytomnie zagrać w pole karne do Trezegueta, a ten uderzył z pierwszej piłki i... jego strzał został skutecznie zatrzymany przez Bejranwanda.

Duet Salah - Trezeguet wyróżnił się też w 52. minucie, kiedy to pierwszy z panów znów zagrał do drugiego, a ten złożył się do uderzenia po ziemi, lecz został przyblokowany. Później gra zmieniła się przede wszystkim w rywalizację w środku murawy.

Gdy mijała mniej więcej godzina gry "Team Melli" niespodziewanie skonstruował kontratak z udziałem Taremiego - ten jednak był osamotniony z przodu, w związku z czym egipscy defensorzy nie mieli problemu z jego zatrzymaniem.

Po chwili Egipcjanie sami ruszyli do ofensywy - Zizo jednak nie zdołał zdobyć gola, podobnie jak nieco potem Mohanad Lasheen, który wykończył akcję po kombinacyjnie rozegranym rzucie wolnym.

W 68. minucie tymczasem Omar Marmoush popisał się fantastycznym dryblingiem, ale futbolówka po jego strzale wpadła w rykoszet i powędrowała za linię końcową. Potem, na dłuższy czas, tempo rywalizacji nieco opadło.

Przełom nadszedł w minucie 76., kiedy to Irańczycy raz za razem szturmowali bramkę Shobeira. Koniec końców każda z tych prób zakończyła się niepowodzeniem przy zagęszczonej linii defensywnej "Faraonów".

W 83. minucie Marmoush próbował dogrywać do Hamzy Abdelkarima, ale ten został skutecznie upilnowany. Chwilę potem szczęścia w polu karnym rywali próbował Lasheen, ale był to znowu nieskuteczny atak.

W wysiłkach na murawie nie ustawał Taremi - w 89. minucie uderzył on z główki i piłka po interwencji golkipera spadła na poprzeczkę. Nawet jednak gdyby padł tu gol, to nie zostałby zaliczony - Szymon Marciniak odgwizdał faul Irańczyków w ataku.

W trzeciej minucie doliczonego czasu nastąpił prawdziwy wstrząs - Shobeir podjął się próby piąstkowania piłki przy zagraniu z rzutu wolnego, ale zrobił to niedokładnie. W tym chaosie futbolówka trafiła do Chalilzadeha, a ten kropnął wprost do siatki. Euforia nie trwała jednak długo - po interwencji VAR Marciniak odgwizdał spalonego.

Niedługo potem Ibrahim Yasser wyratował wślizgiem swój zespół, a potem Ezatolahi obił poprzeczkę. W "szesnastce" Egiptu wrzało niczym w kotle, ale "Faraonowie" ostatecznie się wybronili - remis 1:1 przy wygranej Belgii z Nową Zelandią dał Egipcjanom awans z grupy z drugiego miejsca - awans historyczny, bo pierwszy w dziejach ich występów na MŚ. Co prawda grali oni już w 1/8 finału w 1934 r., ale wtedy nie było etapu grupowego.

Iran tymczasem musi czekać na kolejne mundialowe rozstrzygnięcia i spoglądać na tabelę zespołów z trzecich lokat...

Statystyki meczu Egipt 1 - 1 Iran Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 15 13 Strzały celne 3 4 Strzały niecelne 6 6 Strzały zablokowane 6 3 Ataki 87 63

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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