Dziwny dzień w Nowym Jorku. Jakby tego finału nie było

Korsepondencja z Nowego Jorku

Najpierw futbol przegrywał ze smogiem. Od rana nad Nowym Jorkiem wisiała szara warstwa dymu przyniesionego znad pożarów w Kanadzie i Minnesocie. Stanowe służby objęły metropolię alertem zdrowotnym, ostrzegając przed wysokim stężeniem pyłu PM2.5. Po południu AirNow pokazywał dla regionu Nowego Jorku AQI na poziomie 168, a więc jakość powietrza klasyfikowaną jako niezdrowa. To nie była pogoda na spacer, bieganie ani wielogodzinne świętowanie pod gołym niebem.

Później przyszła ulewa. Paradoksalnie to ona zaczęła ratować sytuację przed niedzielą. Deszcz oczyścił nieco powietrze, a zmiana kierunku wiatru ma wypchnąć dym z regionu. Prognoza na dzień finału jest już znacznie lepsza: stopniowe przejaśnienia, słońce i temperatura około 28-30 stopni. Wszystko wskazuje więc na to, że sam finał nie będzie zagrożony ani przez zadymienie, ani przez gwałtowną pogodę.

Sobota - przynajmniej do wieczora - została jednak stracona. Władze miasta wcześniej ostrzegały przed silnymi burzami, intensywnymi opadami i lokalnymi podtopieniami. Uruchomiono miejski plan reagowania na gwałtowne powodzie, a organizatorom wydarzeń mundialowych zalecono gotowość do szybkiego przenoszenia ludzi pod dach. W praktyce oznaczało to odwoływanie lub wygaszanie kolejnych atrakcji dla kibiców. Tam, gdzie miały być muzyka, konkursy, boiska i tłumy, zostały barierki, namioty oraz mokra nawierzchnia.

Fragment strefy kibica. Wszystko zamknięte przez deszcz INTERIA.PL

To najbardziej zaskakujący obraz Nowego Jorku dzień przed najważniejszym meczem turnieju. Miasto przygotowało fanowskie aktywności w wielu punktach, od Rockefeller Center po Brooklyn, a na niedzielę zaplanowano zbiorowe oglądanie finału między innymi w Central Parku, przy Intrepid Museum, w Muzeum Historii Naturalnej i Brooklyn Bridge Park. Na papierze mundial rozlał się po całej metropolii. W sobotę na ulicach niemal tego nie widać.

Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP

Bez klimatu finału

Można przejść kilka przecznic Manhattanu i nie spotkać ani jednej osoby w koszulce Argentyny lub Hiszpanii. Nie ma poczucia, że miasto odlicza godziny do finału. Nie ma kakofonii przyśpiewek, pochodów kibiców ani flag zwisających z kolejnych budynków. Mundialowe oznaczenia pojawiają się punktowo, ale giną w codziennym nowojorskim tłumie, między reklamami, żółtymi taksówkami i ludźmi śpieszącymi do własnych spraw.

To częściowo efekt pogody, ale nie tylko. Nowy Jork jest tak wielki i intensywny, że nawet finał mistrzostw świata nie potrafi łatwo przejąć całego miasta. W Katarze mundial był wszędzie, bo wszystko odbywało się na niewielkiej przestrzeni. Tutaj stadion leży w New Jersey, strefy kibica są rozrzucone, a większość mieszkańców funkcjonuje tak, jakby niedziela miała być zwykłym dniem. Piłkarskie święto trzeba odnaleźć. Ono nie narzuca się samo.

Jest jednak miejsce, w którym nie trzeba niczego szukać.

Times Square

W sobotnie popołudnie plac został opanowany przez Argentyńczyków. Błękitno-białe koszulki, flagi z charakterystycznym słońcem, nazwisko Messiego na plecach, śpiewy i telefony uniesione nad głowami. Wreszcie pojawił się obraz, którego można było oczekiwać po mieście organizującym finał. Proporcja między Argentyńczykami a Hiszpanami wyglądała mniej więcej jak 100 do 1. Czerwone koszulki dało się policzyć niemal pojedynczo. Argentyńskich nie sposób było policzyć wcale.

Nie jest to zresztą nowa mobilizacja. Już po półfinale z Anglią kibice Argentyny wypełnili Times Square, zamieniając najbardziej rozpoznawalny plac Nowego Jorku w morze błękitu i bieli. FIFA pokazywała te obrazy w swoich mediach społecznościowych, bo są idealną reklamą turnieju: Messi, śpiewający tłum i ekrany Manhattanu. To właśnie Argentyńczycy stworzyli tutaj atmosferę, której nie zbudowały oficjalne dekoracje ani rozproszone strefy kibica.

Hiszpanie są znacznie mniej widoczni. Może dotrą masowo dopiero w niedzielę, może skupiają się bliżej stadionu, a może po prostu nie mają w Nowym Jorku tak licznej i tak ekspresyjnej społeczności. Na razie finał z perspektywy ulicy wygląda jak mecz Argentyny z niewielką grupą przyjezdnych z Hiszpanii. Sportowo szanse mogą być wyrównane. Na trybunach miasta przed pierwszym gwizdkiem Argentyna prowadzi zdecydowanie.

Burza wpłynęła również na samych finalistów. Hiszpania musiała odwołać ostatni trening na boisku i przenieść zawodników pod dach zgodnie z amerykańskimi procedurami bezpieczeństwa. Argentyna rozpoczęła swoje zajęcia 45 minut później. Dzień przed finałem obie drużyny zamiast spokojnie dopinać przygotowania obserwowały alerty pogodowe dokładnie tak samo jak kibice.

W niedzielę obraz miasta prawdopodobnie się zmieni. Odbędą się publiczne transmisje, poprawi się pogoda, na ulice wyjdą ludzie, którzy sobotę przeczekali pod dachem. Wszystko, co dziś jest puste i mokre, jutro może stać się częścią wielkiego widowiska.

Na razie jednak Nowy Jork nie wygląda jak stolica futbolu. Wygląda jak Nowy Jork po burzy: zabiegany, mokry, pochłonięty sobą. Mundial można tu przeoczyć. Trzeba dopiero dotrzeć do Times Square, wejść między argentyńskie flagi i usłyszeć śpiew tysięcy ludzi, żeby zrozumieć, że za kilkanaście godzin naprawdę odbędzie się finał mistrzostw świata.

Nowy Jork INTERIA.PL

Nowy Jork INTERIA.PL

Nowy Jork INTERIA.PL





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