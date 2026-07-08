Dziesięć minut od mundialu zaczyna się piekło. Najstraszniejsze miejsce Ameryki

Wjeżdżającym do Filadelfii ukazuje się fenomenalna panorama downtown - centrum miasta pełnego przeszklonych wieżowców. Widać bogactwo tego miasta. Stadion, na którym odbywał się mundial, jest położony przy wielopasmowej drodze. To część większego kompleksu - stoi tu też hala, w której grają koszykarze 76ers, jest również mieszczący 46 tysiące widzów obiekt do baseballa. Ten widok robi wrażenie. Filadelfia zresztą lubi się nim chwalić - jest jednym z nielicznych (jedynym?) miastem-gospodarzem mundialu, w którym da się spotkać informacje, że turniej trwa właśnie tutaj.

O mundialu mówi się tu z dumą. Przed spotkaniem Francji z Paragwajem - ostatnim w Pensylwanii - na stadionie odbyła się patriotyczna oprawa z występami, chórem i przelotem samolotów. Na stadionie spiker nie tylko podał informację o frekwencji, ale również podkreślił, że kolejny "full house" domyka komplet spotkań z wyprzedanymi trybunami. Kibicom nie przeszkadzały ceny biletów, które na zwykłe miejsca potrafiły dochodzić do kilku tysięcy dolarów. Ale opuśćmy już ten piękny, kolorowy, bogaty świat, do którego przyjechał peleton gwiazd, z Francuzami i Brazylijczykami na czele. Wsiądźmy do samochodu i podjedźmy zaledwie dziesięć minut.

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Największy problem Ameryki

Wjeżdżając do Kensington, czuje się coś specyficznego w powietrzu. Kiedyś była to robotnicza dzielnica w rozkwicie, dziś jest jakby inaczej. Znikają równe drogi wokół stadionu. Pojawiają się dziury, popękany asfalt, opuszczone lokale, metalowe rolety, śmieci przy krawężnikach. To zapowiedź tego, co zastaniemy na głównej alei tej dzielnicy. Póki co o obecności państwa przypominają tu dwie rzeczy: dźwięk karetek na sygnale i blokady założone na koła niektórych samochodów. Będąc w tym miejscu, jeszcze mocniej rozumiem, o czym mówił Daniel, kubański taksówkarz wiozący mnie jakiś czas wcześniej po Filadelfii.

- Największym problemem Ameryki jest bezdomność, ale ona jest skutkiem braku opieki państwa. Służba zdrowia jest oparta na ubezpieczeniach, a system jest tak skonstruowany, że nie każdy pracodawca musi takie zapewnić. Życie jest okropnie drogie - mnie do emerytury zostały dwa lata i wiem, że polecę wtedy do Meksyku. Tam mieszka moja mama, a za 2 tys. dol. mogę tam żyć godnie. W USA jest to próg ubóstwa, nawet poniżej. Ludzie tracą tu pracę i jeśli nie znajdą szybko następnej, wpadają w kłopoty, a państwo ma ich gdzieś. Popadają w choroby psychiczne, a brak dostępu do ubezpieczenia sprawia, że nikt im nie pomoże wyjść na prostą. To droga, by wylądować na ulicy. USA dają wielkie możliwości, gdy chcesz tu ciężko pracować, ale też ryzyko, że skończysz na dnie, jest większe, niż w innych cywilizowanych miejscach świata.

Nawet nie chciałem przerywać tej tyrady. Zresztą sam wiele już widziałem - pisałem w Interii o bezdomności w Los Angeles. Ale jej najgorszą twarz zobaczyłem w Kensington.

Kensington, Filadelfia INTERIA.PL

Kensington, Filadelfia INTERIA.PL

Najgorszy widok w życiu

Ludzie tu leżą na chodniku, są skuleni przy ścianach, siedzą pod zamkniętymi sklepami. Część z nich śpi, inni przypominają zombie - wygięci w pół ciała, bez kontaktu z otoczeniem. Widzę wiele scen.

Pierwsza - wygięta dziewczyna pcha wózek inwalidzki z wygiętym mężczyzną. Właściwie nie wiadomo, po co, bo zanim gdziekolwiek dotrze, zawraca. Potem znowu.

Druga - w kierunku człowieka wydającego z siebie niepokojące dźwięki, idzie policjant. Chyba chce mu pomóc… Nie, jednak wchodzi do sklepu, jakieś 10 metrów wcześniej.

Trzecia - do karetki wsadzany jest chłopak kompletnie bez kontaktu z rzeczywistością. Wśród ratowników pośpiech, może nawet przypominający panikę. Być może odbywa się walka z czasem o życie, choć patrząc na tego człowieka - tam normalne życie zakończyło się już dawno.

Filadelfia nie chwali się Kensington, gdzie sama obecność jest przerażająca. Poczucie zagrożenia każe opuszczać to miejsce. Dla przybysza z zewnątrz wygląda to jak egzotyczny horror. Tyle że to nie jest dekoracja do filmu o upadku Ameryki. To jest dzielnica, w której mieszkali i nadal mieszkają ludzie. Dzielnica robotnicza, zniszczona biedą, deindustrializacją, handlem narkotykami i kryzysem mieszkaniowym. "Normalnych" mieszkańców jednak prawie nie widać. Tu amerykański sen z widokiem dzieci z lodami i starszych ludzi na spacerze z psem nie dotarł.

Nowa administracja Filadelfii zapowiadała walkę z tym obrazem. Burmistrz Cherelle Parker przedstawiła plan bezpieczeństwa, w którym Kensington wskazywane jest jako epicentrum opioidowego kryzysu i miejsce, gdzie miasto chce zakończyć otwarte rynki narkotykowe. Plan zakładał m.in. zwiększenie obecności policji, działania porządkowe i kierowanie ludzi z ulicy do schronienia oraz programów zdrowienia. W 2024 roku policja usunęła jedno z obozowisk w Kensington. Media pisały, że przed akcją pracownicy miejscy skontaktowali 55 osób z usługami mieszkaniowymi, ale tylko czterem zapewniono leczenie alkoholowo-narkotykowe.

Te liczby mówią wszystko. Problem jest gigantyczny, a ścieżka wyjścia wąska.

Kensington, Filadelfia INTERIA.PL

Kensington, Filadelfia INTERIA.PL

Ludzie spisani na straty

W komunikacji miejskiej widać plakaty ostrzegające przed fentanylem. Ich przekaz jest jasny: to substancja, która niszczy życie, zabija, może być w innych narkotykach, może dosięgnąć człowieka szybciej, niż ten zrozumie, co się dzieje. Ale po wizycie w Kensington trudno uciec od myśli, że ludzie na ulicach są już przez system spisani na straty. Ich się przenosi z jednego chodnika na drugi. Edukuje się tych, którzy jeszcze nie zeszli na tę ścieżkę.

Fentanyl nie jest zresztą jedynym problemem. W Filadelfii dramat pogłębiały domieszki, szczególnie xylazyna, zwana "tranq", czyli weterynaryjny środek uspokajający mieszany z opioidami. Pensylwania zdecydowała się objąć xylazynę kontrolą prawną, bo jej nielegalne użycie w połączeniu z fentanylem wiązano z ciężkimi ranami, infekcjami, amputacjami i zgonami. Gdy xylazyna zaczęła spadać w próbkach narkotyków, w Filadelfii pojawił się inny silny środek weterynaryjny - medetomidyna. Ten rynek nie znosi próżni, choć paradoksalnie czyni spustoszenie.

Mundial pokazuje Amerykę w wersji eksportowej: wielkie stadiony, pełne trybuny, hymn, fajerwerki, perfekcyjne show. Kensington pokazuje Amerykę, której nikt nie chce pokazywać gościom: ludzi, którzy wypadli poza system, dzielnicę, która wygląda jak rana, i państwo, które raz przyjeżdża z karetką, raz z blokadą na koło, ale za rzadko z odpowiedzią na pytanie, jak do tego wszystkiego w ogóle doszło.

To dlatego ta wizyta zostaje w głowie bardziej niż niejeden mecz. Bo dziesięć minut od mundialu kończy się święto. Zaczyna się Kensington.

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