Dziennikarze pilnowani przez służby na mundialu. Borek ujawnił o "tajniakach"

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Mistrzostwa świata odbywające się w różnych państwach, rządzą się swoimi prawami. Dla organizatorów to olbrzymia okazja do zaprezentowania się całemu światu, jednak często kibice nie wiedzą, co dzieje się za kulisami. O tym, co działo się osiem lat temu w Rosji postanowił powiedzieć Mateusz Borek ujawniając, że tamtejsze służby pilnowały dziennikarzy na każdym kroku.

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Mateusz BorekFoto OlimpikAFP

Przy okazji organizacji mistrzostw świata, do kraju w którym obdywa się turniej zjeżdżają się kibice z całego świata. Ich obecność wywołuje oczywiście również wzmożoną pracę służb, od policji, przez medyków itd. Służby specjalne również mają wtedy pełne ręce roboty, o czym na antenie "Kanału Sportowego" poinformował Mateusz Borek. Dziennikarz wspomniał, jak wyglądała jego wycieczka do Rosji w 2018 roku, kiedy cały czas czuł się śledzony. 

- Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Rosji, to praktycznie każdy z dziennikarzy miał tajniaka przyporządkowanego. No przysięgam ci! Jak jesteś kumaty i masz takie doświadczenie to widzisz, czy ktoś cię obcina, czy ktoś za tobą cały czas chodzi i czy ktoś cię pilnuje... I rzeczywiście dbano o to, żeby nikomu się tam nie stała krzywda, żeby cię nikt nie zaczepiał. Każdy miał taki swój cień - ujawnił po latach.

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To nie jedyna sytuacja, w której Borek poczuł się w Rosji obserwowany. Kolejna z nich miała miejsce przy okazji meczu Ligi Mistrzów z udziałem Lokomotiwu Moskwa i Juventusu (6 listopada 2019). W rosyjskiej drużynie występowali wtedy Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak.

Dziennikarz chciał nagrać materiał na Placu Czerwonym, jednak agenci szybko uniemożliwili mu tę próbę. - Zapaliła się lampka mojego operatora, ja stand-upik i nagle facet, który gdzieś sobie spacerował podchodzi do mnie i mówi - niet, niet nie nada. Proszę nie nagrywać - wspominał na antenie.

Na tym jednak sytuacja się nie skończyła, bo dziennikarze przemieścił się w inne miejsce placu i po kilku minutach próbował nagrać materiał raz jeszcze. Wtedy zaczepił go inny mężczyzna upominający go, że przed chwilą dostał zakaz od kogoś innego. - Moim zdaniem ich tam jest ze 2000. Oni sobie tylko przekazują w swoim systemie komunikacyjnym, że gość jest i już zwróćcie na niego uwagę - dodał.

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