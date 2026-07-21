Dziekanowski: Amerykanie chcieli zrobić z mundialu rozrywkowy festyn

Ale zacznijmy od pozytywów. Tym największym jest fakt, że tytuł zdobyła najlepsza drużyna, czyli Hiszpanie. Zbliżony poziom do ekipy Luisa de la Fuente prezentowali tylko Francuzi. Owszem, w finale zagrali Argentyńczycy, ale jeśli chodzi o aspekty piłkarskie - jakoś gry, wyszkolenie techniczne, kulturę, to wynik finału (1:0 po dogrywce) nie oddaje różnicy między tymi drużynami.

Selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni i jego współpracownicy zdawali sobie z tego sprawę, dlatego przed finałowym spotkaniem doszli do wniosku, że mogą ten mecz wygrać tylko wtedy, gdy zagrają brutalnie, prowokacyjnie i uda im się wciągnąć rywali w ten ich styl futbolu, w tę bijatykę. Piszę to ze smutkiem, bo w tym turnieju z przyjemnością patrzyłem na grę Leo Messiego.

Jednak jako całość, Argentyńczycy zaprezentowali się mało atrakcyjnie. Owszem, tworzą jedność, są w pewnym sensie świetnie zgrani i skupieni na jednym celu - żeby stworzyć jak najlepsze warunki, jak najlepszą ochronę dla ich najlepszego zawodnika. Niestety nad zachowaniem Messiego i jego kolegów w trakcie finałowego meczu, a zwłaszcza po jego zakończeniu trzeba spuścić kurtynę milczenia.

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Hiszpanie to jednak półka wyżej pod każdym względem. Ich klasa i inteligencja polegają na tym, że nie dali się sprowokować, nie dali wyprowadzić się z równowagi i zagrali ten mecz na własnych zasadach. Śmiało mogę stwierdzić, że jest to zespół doprowadzony do perfekcji i pokazał to w całym turnieju - rozkręcał się, by zagrać doskonałą partię w tym ostatnim spotkaniu.

Trzeba przy tym przypomnieć, że rywal, to obrońca mistrzowskiego tytułu, który - co niespotykane - w finale nie oddał celnego strzału. Bilans bramkowy Hiszpanii mówi wiele: jeden stracony gol i 14 strzelonych bramek w ośmiu spotkaniach. Warto też zwrócić uwagę na pomeczowe słowa selekcjonera Hiszpanów, który podkreślał, że dla niego ważne jest, żeby mieć w drużynie bardzo dobrych zawodników, którzy jednocześnie są też dobrymi ludźmi.

Warte podkreślenia jest też to, że w tej drużynie kluczowe role odgrywali dwaj 19-latkowie - Lamine Yamal oraz Pau Cubarsi! Jeśli chodzi o teoretyczny potencjał, to nie da się tej drużyny porównać z pokoleniem Xaviego, Iniesty, Puyola i Ramosa, a jednak de la Fuente stworzył zespół wręcz idealny. I mimo pokoleniowych zmian ta nacja wciąż utrzymuje się na szczycie.

Przed mistrzostwami pisałem, że rozszerzenie turnieju nie jest najlepszym pomysłem, że ucierpi na tym jakość futbolu. I po ponad setce rozegranych meczów na boiskach USA, Meksyku i Kanady tylko utwierdziłem się w tym przekonaniu. Jeden interesujący akcent, czyli występy ekipy Wysp Zielonego Przylądka (awans z grupy po trzech remisach, w tym z Hiszpanami), jeśli chodzi o te egzotyczne drużyny, to trochę za mało, by powiedzieć, że było warto. A szykuje się na kolejne rozszerzenie. Niestety, pod obecnymi rządami Gianniego Infantino balans między jakością a profitami poszedł wyraźnie w stronę tej drugiej wartości, czyli pieniędzy.

Co do aspektów organizacyjnych, za dużo było ukłonów i pokłonów w stronę jednego z organizatorów, czyli USA. Żenujące sceny uniżenia (decyzje dyscyplinarne) względem Donalda Trumpa, elementy show przeniesione z ulubionych dyscyplin Amerykanów: koszykówki, futbolu amerykańskiego - to wszystko pozostawiło spory niesmak.

Piłka nożna ma swoje mocne korzenie, ma pewne standardy i trudno jest mi się pogodzić się z tym, że wprowadza do nich element rozrywkowego festynu. Dobrze, że podczas ceremonii wręczenia pucharu Trump ostatecznie oddał puchar, aby wznieśli go piłkarze i - aczkolwiek niechętnie - w końcu oddalił się z planu pozwalając celebrować sukces najwspanialszym aktorom tego przedstawienia, czyli piłkarzom Hiszpanii.

Donald Trump z pucharem piłkarskich mistrzostw świata MANDEL NGAN AFP





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