Dziekanowski: Amerykanie chcieli zrobić z mundialu rozrywkowy festyn

Dariusz Dziekanowski

Dariusz Dziekanowski

Zakończony w niedzielę mundial pozostawił u mnie mieszane uczucia. Z jednej strony śledziłem piłkarskie mecze, z drugiej - nie dało się nie dostrzec jak jedni z organizatorów usilnie starają postawić na nim pieczątkę rozrywkowo-polityczną.

Luis de la Fuente
Luis de la FuenteMI NEWSAFP

Ale zacznijmy od pozytywów. Tym największym jest fakt, że tytuł zdobyła najlepsza drużyna, czyli Hiszpanie. Zbliżony poziom do ekipy Luisa de la Fuente prezentowali tylko Francuzi. Owszem, w finale zagrali Argentyńczycy, ale jeśli chodzi o aspekty piłkarskie - jakoś gry, wyszkolenie techniczne, kulturę, to wynik finału (1:0 po dogrywce) nie oddaje różnicy między tymi drużynami.

Selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni i jego współpracownicy zdawali sobie z tego sprawę, dlatego przed finałowym spotkaniem doszli do wniosku, że mogą ten mecz wygrać tylko wtedy, gdy zagrają brutalnie, prowokacyjnie i uda im się wciągnąć rywali w ten ich styl futbolu, w tę bijatykę. Piszę to ze smutkiem, bo w tym turnieju z przyjemnością patrzyłem na grę Leo Messiego.

Jednak jako całość, Argentyńczycy zaprezentowali się mało atrakcyjnie. Owszem, tworzą jedność, są w pewnym sensie świetnie zgrani i skupieni na jednym celu - żeby stworzyć jak najlepsze warunki, jak najlepszą ochronę dla ich najlepszego zawodnika. Niestety nad zachowaniem Messiego i jego kolegów w trakcie finałowego meczu, a zwłaszcza po jego zakończeniu trzeba spuścić kurtynę milczenia.

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Hiszpanie to jednak półka wyżej pod każdym względem. Ich klasa i inteligencja polegają na tym, że nie dali się sprowokować, nie dali wyprowadzić się z równowagi i zagrali ten mecz na własnych zasadach. Śmiało mogę stwierdzić, że jest to zespół doprowadzony do perfekcji i pokazał to w całym turnieju - rozkręcał się, by zagrać doskonałą partię w tym ostatnim spotkaniu.

Trzeba przy tym przypomnieć, że rywal, to obrońca mistrzowskiego tytułu, który - co niespotykane - w finale nie oddał celnego strzału. Bilans bramkowy Hiszpanii mówi wiele: jeden stracony gol i 14 strzelonych bramek w ośmiu spotkaniach. Warto też zwrócić uwagę na pomeczowe słowa selekcjonera Hiszpanów, który podkreślał, że dla niego ważne jest, żeby mieć w drużynie bardzo dobrych zawodników, którzy jednocześnie są też dobrymi ludźmi.

Warte podkreślenia jest też to, że w tej drużynie kluczowe role odgrywali dwaj 19-latkowie - Lamine Yamal oraz Pau Cubarsi! Jeśli chodzi o teoretyczny potencjał, to nie da się tej drużyny porównać z pokoleniem Xaviego, Iniesty, Puyola i Ramosa, a jednak de la Fuente stworzył zespół wręcz idealny. I mimo pokoleniowych zmian ta nacja wciąż utrzymuje się na szczycie.

Przed mistrzostwami pisałem, że rozszerzenie turnieju nie jest najlepszym pomysłem, że ucierpi na tym jakość futbolu. I po ponad setce rozegranych meczów na boiskach USA, Meksyku i Kanady tylko utwierdziłem się w tym przekonaniu. Jeden interesujący akcent, czyli występy ekipy Wysp Zielonego Przylądka (awans z grupy po trzech remisach, w tym z Hiszpanami), jeśli chodzi o te egzotyczne drużyny, to trochę za mało, by powiedzieć, że było warto. A szykuje się na kolejne rozszerzenie. Niestety, pod obecnymi rządami Gianniego Infantino balans między jakością a profitami poszedł wyraźnie w stronę tej drugiej wartości, czyli pieniędzy.

Co do aspektów organizacyjnych, za dużo było ukłonów i pokłonów w stronę jednego z organizatorów, czyli USA. Żenujące sceny uniżenia (decyzje dyscyplinarne) względem Donalda Trumpa, elementy show przeniesione z ulubionych dyscyplin Amerykanów: koszykówki, futbolu amerykańskiego - to wszystko pozostawiło spory niesmak.

Piłka nożna ma swoje mocne korzenie, ma pewne standardy i trudno jest mi się pogodzić się z tym, że wprowadza do nich element rozrywkowego festynu. Dobrze, że podczas ceremonii wręczenia pucharu Trump ostatecznie oddał puchar, aby wznieśli go piłkarze i - aczkolwiek niechętnie - w końcu oddalił się z planu pozwalając celebrować sukces najwspanialszym aktorom tego przedstawienia, czyli piłkarzom Hiszpanii.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie stoi obok trofeum piłkarskiego FIFA World Cup, w tle widoczne flagi Stanów Zjednoczonych.
Donald Trump z pucharem piłkarskich mistrzostw świataMANDEL NGAN AFP


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