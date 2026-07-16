Dzieje się we Francji. Na stole już 450 tysięcy. I to tuż przed meczem o brąz

Znakomicie na tegorocznym mundialu spisywała się reprezentacja Francji. Ekipa prowadzona przez Didiera Deschampsa szła przez turniej jak burza i nie zanotowała żadnej porażki - aż do półfinału. Naprzeciw znalazła się wówczas kadra Hiszpanii. I okazała się lepsza 2:0, dzięki czemu awansowała do wielkiego finału.

"Trójkolorowi" natomiast zaliczyli najsłabszy mecz na całym turnieju i pożegnali się z marzeniami o trzecim finale z rzędu. To oznaczało również jedno - 14-letnia kadencja Didiera Deschampsa nie zostanie zwieńczona tytułem mistrza świata. Jak wiadomo, selekcjoner z końcem lipca oficjalnie żegna się ze stanowiskiem.

Oczywistym kandydatem na następcę został Zinedine Zidane. Były trener Realu Madryt ma być właściwie już "klepnięty", a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić już niebawem. Najnowsze informacje na ten temat przekazał tamtejszy serwis RMC Sport. Federacja chce, by umowa została podpisana przed 21 lipca. Wtedy w życie wejdą nowe zapisy, które będą wymagały m.in. zatwierdzenia wysokości pensji dla trenerów przez ministerstwo sportu.

- Francuska Federacja Piłki Nożnej (FFF) chce, aby umowa została podpisana przed 21 lipca, czyli datą, w której Zgromadzenie Narodowe ma przyjąć nową ustawę regulującą francuską piłkę nożną. Ma to na celu uniknięcie późniejszej procedury zatwierdzania przez Ministerstwo Sportu, wymaganej przez ustawę - czytamy.

Ujawniono pensję Zidane'a. Francuzi już wiedzą

Zdaniem wspomnianego źródła, mimo to minister Marina Ferrari miała zaakceptować pensję, jaką otrzymywać będzie były legendarny piłkarz. Bez premii prawdopodobnie nowy selekcjoner zarabiać aż 300 tysięcy euro miesięcznie. W przypadku otrzymania premii kwota ta może wzrosnąć do aż 450 tysięcy.

Niemniej jednak, minister Marina Ferrari podobno już zatwierdziła przyszłą pensję Zidane'a. Trener otrzyma 300 000 euro bez premii. Po doliczeniu różnych innych premii, kwota ta może wzrosnąć do 450 000 euro

Spotkanie pomiędzy Francją oraz Anglią o 3. miejsce na mundialu odbędzie się w sobotę 18 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 23:00.

Zinedine Zidane LOIC VENANCE AFP

Reprezentacja Francji FRANCK FIFE / AFP AFP

Didier Deschamps AFP





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