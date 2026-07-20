1. VAR nie rozwiązuje wszystkich problemów

A kto wie, może jeszcze je zaognia? Bo w erze przedvarowej mogliśmy zrzucić jeszcze winę na brak powtórek i pomocy technologii. A dziś, gdy nad wszystkim czuwają dziesiątki kamer i nowoczesne komputery liczymy, a wręcz wymagamy, że żadne błędy nie będą popełniane. Tymczasem VAR nie zobaczył sznurka od kamery, w który uderza piłka podczas Anglia - Norwegia. Nie sprawdził faulu w meczu Argentyna - Egipt ani nie zgłosił pretensji o faul Messiego w spotkaniu z Algierią. W wielu sytuacjach VAR uratował sędziom skórę, ale też z jego powodu odebrano sędziom prawo do jakiejkolwiek pomyłki.

2. Polityka coraz mocniej brata się ze sportem

"Nie miesza się sportu z polityką" - to jeden z najbardziej wyświechtanych zwrotów, na który już chyba nikt nie daje się nabierać. A już na pewno nie po tym, jak Donald Trump, który nie jest wybitnym znawcą piłki nożnej, w porozumieniu z Giannim Infantino zawiesił czerwoną kartkę dla amerykańskiego piłkarza. Do tej pory układy FIFA - politycy próbowano załatwiać w białych rękawiczkach, ale podczas mundialu nikt nie zamierzał się już z nimi kryć.

3. Mistrzowie świata przegrali coś więcej niż tytuł

Argentyna broniła mistrzostwa świata, ale wizerunkowo może lepiej, gdyby oddała je walkowerem. Przez cały turniej Argentyńczycy uznawani byli za tych, których sędziowie forują najmocniej, co tylko podsycało spiskowe teorie. Gdy jednak piłkarze mogli zadać kłam takim opiniom i pokazać, że są prawdziwymi mistrzami, zrobili wszystko, by z tej okazji nie skorzystać. Przeciwko Hiszpanom zagrali jak archaiczna drużyna, nie mistrzowie świata, a ich żenująca i momentami brutalna taktyka była kwintesencją antyfutbolu. Także zachowanie niektórych Argentyńczyków po meczu sprawiło, że wielu kibiców nie żałuje, iż trofeum zmieniło właściciela.

4. Zmniejsza się różnica w poziomie sportowym

Między czołówką a średnimi zespołami jest wciąż widoczna, ale nie tak duża, jak mogło się wydawać. Gdy ogłoszono, że mundial będzie składał się z 48 reprezentacji, od razu pojawiły się głosy, że wyniki mogą zakręcić się nawet w okolicach dwucyfrowych. Tymczasem aż tak wielu pogromów na turnieju nie było, za to doszło do kilku niespodzianek. Skład zespołów w fazie pucharowej potwierdził jednak, że choć kilka zespołów stoi u drzwi elity, to jednak na razie tylko nieśmiało w nie puka.

5. Komercjalizacja futbolu bez mrugnięcia okiem

Spodziewaliśmy się, że ten mundial będzie inny, ale że aż tak udało się go zamerykanizować? Obowiązkowe przerwy na picie wody (czyli w praktyce przerwy reklamowe), dwukrotnie dłuższa przerwa w finale (by upchnąć całe amerykańskie show), a do tego bilety na mecze w kosmicznych cenach i niezwykle rozbudowane pakiety VIP. Choć dla Amerykanów piłka nożna jest sportem drugorzędnym, to jednak ich lobby było na tyle silne, by święto tej dyscypliny urządzić na własną modłę. Ale w FIFA nikt narzekać nie będzie, w końcu mundial pod kątem finansowym okazał się rekordowy.

Piotr Jawor

Gianni Infantino JOSE BRETON / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP AFP

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News





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