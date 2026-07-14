Dwa trafienia zdecydowały, powrót po 16 latach. Znamy pierwszego finalistę MŚ

Już tylko cztery spotkania pozostały do końca piłkarskich mistrzostw świata - dwa półfinały, spotkanie o 3. miejsce oraz wielki finał. Do pierwszego z nich doszło we wtorkowy wieczór. W Dallas naprzeciw siebie stanęły reprezentacje Francji oraz Hiszpanii. Obie ekipy były bardzo dobrze dysponowane w poprzednich etapach fazy pucharowej, co zapowiadało niezwykle emocjonujące starcie.

I było takie już od pierwszych chwil. Na groźne sytuacje nie trzeba było długo czekać. Francuzi wydawali się nieobecni i tracili piłkę w prosty sposób. Do tego brakowało im dokładności. Poważny błąd popełnił Adrien Rabiot. Pomocnik przy próbie odbioru piłki nadepnął na nogę Daniego Olmo, co skończyło się żółtą kartką oraz rzutem wolnym z bliskiej odległości. Do niego podszedł Alex Baena, lecz jego uderzenie zatrzymało się już na francuskim murze.

Kadra Deschampsa zupełnie nie przypominała siebie. Przez pierwszy kwadrans najgroźniejszą okazją do zagrożenia bramce rywali był kontratak Kyliana Mbappe. Napastnik nie poradził sobie z defensorami Hiszpanii, lecz utrzymał się przy piłce. Ostatecznie strzał oddał Michael Olise. Ten został jednak zablokowany.

Najgorsze wydarzyło się po chwili. Z pozoru błahej sytuacji ogromne zagrożenie sprokurował Lucas Digne. Ten po przyjęciu piłki główką chcąc wybić ją wolejem uderzył... w Lamine'a Yamala. Arbiter Ivan Barton bez wahania odgwizdał przewinienie i wskazał na "jedenastkę". Do niej poszedł Mikel Oyarzabal. I ją wykorzystał. Było 1:0.

Taki rezultat rozwścieczył "Trójkolorowych". Swoich sił spróbował Bradley Barcola. Skrzydłowy Paris Saint-Germain po rajdzie z piłką uderzył z dystansu. Efekt? Mocno, ale niecelnie. Na to od razu odpowiedzieć chciała Hiszpania. Składną akcję wykończyć mógł Fabian Ruiz. Na posterunku był wówczas Dayot Upamecano, który zablokował uderzenie.

Do przerwy 1:0 wygrywała Hiszpania.

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Druga część spotkania mogła rozpocząć się "z wysokiego c". Mocne uderzenie zza pola karnego posłał Oyarzabal. Piłka drogi do siatki nie znalazła. Inaczej było w 58. minucie. Stosunkowo blisko bramki Francji znalazł się Pedro Porro. Mocnym podaniem odnalazł Daniego Olmo, a ten z defensorem "na plecach" odegrał do kolegi. Dzięki temu ten znalazł się w sytuacji sam na sam z Maignanem, a ją zamienił na gola. Hiszpanie prowadzili już 2:0.

To był koszmarny czas Francji. Po zaledwie chwili piłkę do siatki wpakował Lamine Yamal. Z trafienia cieszył się tylko moment - był spalony. Do Francuzów powoli docierało, że czasu do obrabiania strat jest coraz mniej. W końcu aktywniejszy był lider zespołu - Kylian Mbappe. Choć próbował zaskoczyć Unaia Simona dwukrotnie, na listę strzelców wciąż się nie wpisał.

Zegar nieubłaganie zbliżał się do 90. minuty. Tymczasem grę całkowicie kontrolowali Hiszpanie. Budowali ataki pozycyjne i długo utrzymywali się przy piłce. Gdy już dochodziło do przyspieszenia, to udawało im się oddawać strzały. W okolicach 78. minuty głową strzelał Ferran Torres. Niestety dla niego - niecelnie.

Ryzykowanie zachował się Unai Simon. Golkiper Hiszpanów opuścił własne pole karne, by zatrzymać podanie do Mbappe. Zrobił to jednak niezbyt dobrze, gdyż piłka trafiła pod nogi Desire Doue. Skrzydłowy zwlekał ze strzałem za długo, bowiem po interwencji w rękach miał ją właśnie Simon.

Ostatecznie Hiszpanie prowadzenie dowieźli do końca meczu. Zwyciężyli 2:0 i awansowali do finału mistrzostw świata. W nim wystąpią po raz pierwszy od 16 lat. Wówczas w 2010 roku ograli w meczu o złoto Holandię (1:0.

Statystyki meczu Francja 0 - 2 Hiszpania Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 10 10 Strzały celne 3 2 Strzały niecelne 5 5 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 106 86

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP





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