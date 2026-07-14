Dwa trafienia zdecydowały, powrót po 16 latach. Znamy pierwszego finalistę MŚ

Paweł Nowak

Paweł Nowak

We wtorek wieczorem czasu polskiego w Dallas rozpoczął się pierwszy półfinał mistrzostw świata. W nim już doszło do wielkiego hitu, bowiem Francja zmierzyła się z Hiszpanią. Kapitalnie na boisku prezentowała się "La Furia Roja", natomiast finaliści poprzedniego mundialu byli... zupełnie nieobecni. To wykorzystali rywale. Poradzili sobie z ofensywą "Trójkolorowych", a także znaleźli sposób na gole. Zwyciężyli 2:0 i zameldowali się w finale mundialu po 16 latach przerwy.

article cover
Mecz Francja - Hiszpania Rico Brouwer/Soccrates/Getty ImagesGetty Images

Już tylko cztery spotkania pozostały do końca piłkarskich mistrzostw świata - dwa półfinały, spotkanie o 3. miejsce oraz wielki finał. Do pierwszego z nich doszło we wtorkowy wieczór. W Dallas naprzeciw siebie stanęły reprezentacje Francji oraz Hiszpanii. Obie ekipy były bardzo dobrze dysponowane w poprzednich etapach fazy pucharowej, co zapowiadało niezwykle emocjonujące starcie.

I było takie już od pierwszych chwil. Na groźne sytuacje nie trzeba było długo czekać. Francuzi wydawali się nieobecni i tracili piłkę w prosty sposób. Do tego brakowało im dokładności. Poważny błąd popełnił Adrien Rabiot. Pomocnik przy próbie odbioru piłki nadepnął na nogę Daniego Olmo, co skończyło się żółtą kartką oraz rzutem wolnym z bliskiej odległości. Do niego podszedł Alex Baena, lecz jego uderzenie zatrzymało się już na francuskim murze.

Kadra Deschampsa zupełnie nie przypominała siebie. Przez pierwszy kwadrans najgroźniejszą okazją do zagrożenia bramce rywali był kontratak Kyliana Mbappe. Napastnik nie poradził sobie z defensorami Hiszpanii, lecz utrzymał się przy piłce. Ostatecznie strzał oddał Michael Olise. Ten został jednak zablokowany.

Zobacz również:

Radovan Pankov dołączył do Persiji Dżakarta
Ekstraklasa

Opuścił ekipę Papszuna, a teraz szok. Tam zagra dawna gwiazda Legii

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Najgorsze wydarzyło się po chwili. Z pozoru błahej sytuacji ogromne zagrożenie sprokurował Lucas Digne. Ten po przyjęciu piłki główką chcąc wybić ją wolejem uderzył... w Lamine'a Yamala. Arbiter Ivan Barton bez wahania odgwizdał przewinienie i wskazał na "jedenastkę". Do niej poszedł Mikel Oyarzabal. I ją wykorzystał. Było 1:0.

Taki rezultat rozwścieczył "Trójkolorowych". Swoich sił spróbował Bradley Barcola. Skrzydłowy Paris Saint-Germain po rajdzie z piłką uderzył z dystansu. Efekt? Mocno, ale niecelnie. Na to od razu odpowiedzieć chciała Hiszpania. Składną akcję wykończyć mógł Fabian Ruiz. Na posterunku był wówczas Dayot Upamecano, który zablokował uderzenie.

Do przerwy 1:0 wygrywała Hiszpania.

Hiszpanie nie dali za wygraną. Znów zagrają w finale MŚ

Druga część spotkania mogła rozpocząć się "z wysokiego c". Mocne uderzenie zza pola karnego posłał Oyarzabal. Piłka drogi do siatki nie znalazła. Inaczej było w 58. minucie. Stosunkowo blisko bramki Francji znalazł się Pedro Porro. Mocnym podaniem odnalazł Daniego Olmo, a ten z defensorem "na plecach" odegrał do kolegi. Dzięki temu ten znalazł się w sytuacji sam na sam z Maignanem, a ją zamienił na gola. Hiszpanie prowadzili już 2:0.

To był koszmarny czas Francji. Po zaledwie chwili piłkę do siatki wpakował Lamine Yamal. Z trafienia cieszył się tylko moment - był spalony. Do Francuzów powoli docierało, że czasu do obrabiania strat jest coraz mniej. W końcu aktywniejszy był lider zespołu - Kylian Mbappe. Choć próbował zaskoczyć Unaia Simona dwukrotnie, na listę strzelców wciąż się nie wpisał.

Zobacz również:

Erling Braut Haaland i Isabel Haugseng Johansen na pokazie Dolce & Gabbana
Sportowe życie

Afera w Norwegii. Haaland spakował walizki i wyjechał

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Zegar nieubłaganie zbliżał się do 90. minuty. Tymczasem grę całkowicie kontrolowali Hiszpanie. Budowali ataki pozycyjne i długo utrzymywali się przy piłce. Gdy już dochodziło do przyspieszenia, to udawało im się oddawać strzały. W okolicach 78. minuty głową strzelał Ferran Torres. Niestety dla niego - niecelnie.

Ryzykowanie zachował się Unai Simon. Golkiper Hiszpanów opuścił własne pole karne, by zatrzymać podanie do Mbappe. Zrobił to jednak niezbyt dobrze, gdyż piłka trafiła pod nogi Desire Doue. Skrzydłowy zwlekał ze strzałem za długo, bowiem po interwencji w rękach miał ją właśnie Simon.

Ostatecznie Hiszpanie prowadzenie dowieźli do końca meczu. Zwyciężyli 2:0 i awansowali do finału mistrzostw świata. W nim wystąpią po raz pierwszy od 16 lat. Wówczas w 2010 roku ograli w meczu o złoto Holandię (1:0.

Mistrzostwa Świata
Półfinały
14.07.2026
21:00
Zakończony
Mikel Oyarzabal
22' (k.)
Pedro Porro
58'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Francja
Hiszpania
Rezerwowi

Statystyki meczu

Francja
0 - 2
Hiszpania
Posiadanie piłki
50%
50%
Strzały
10
10
Strzały celne
3
2
Strzały niecelne
5
5
Strzały zablokowane
2
3
Ataki
106
86

Zobacz również:

Reprezentacja Hiszpanii
Mundial

Hiszpanie oszaleli po awansie do finału. Już zaczepiają Messiego. Dokonano wyboru

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Piłkarz w niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu wykonuje gest złożonych dłoni, stojąc na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w granatowej koszulce reprezentacji Francji z numerem 10 unosi rękę w geście powitania na stadionie wypełnionym kibicami.
Kylian MbappeFRANCK FIFE / AFPAFP
Młody mężczyzna w sportowej kurtce w barwach Hiszpanii trzyma kolorową piłkę do piłki nożnej w jednej dłoni, patrząc w bok.
Lamine Yamal Florencia Tan JunAFP


Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja