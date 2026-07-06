Dublet, czerwona kartka i dwa karne. Pięć bramek na mundialu. To był mecz turnieju

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Europejczycy, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek zamiast snu wybrali oglądanie potyczki Meksyku z Anglią, z pewnością nie pożałowali swojej decyzji. Za nami jedno z najlepszych spotkań obecnie trwającego mundialu. Zaczęło się od dubletu Jude'a Bellinghama w zaledwie sto dwadzieścia sekund. Gospodarze zabrali się następnie w pogoń. Ułatwiła im ją czerwona kartka dla Jarella Quansaha. Do tego doszły aż dwa rzuty karne. Ostatecznie z ulgą odetchnęli Wyspiarze. Triumfowali oni 3:2.

Reprezentanci Meksyku oraz Anglii podczas meczu 1/8 finału mistrzostw świata 2026.
Meksyk - Anglia na mundialu 2026Julian Finney - FIFA / ContributorGetty Images

O tym, że nie będzie odpuszczania przekonaliśmy się zaledwie kilkadziesiąt sekund po pierwszym gwizdku Alirezy Faghaniego. Ekspresową żółtą kartkę otrzymał Declan Rice. I to właśnie on stał się jednym z bohaterów Europejczyków przed przerwą. Gwiazdor Arsenalu przebiegł przez większą część boiska, napędzając akcję podopiecznych Thomasa Tuchela. Następnie świetnym dośrodkowaniem do Jude'a Bellinghama popisał się Bukayo Saka i zrobiło się 1:0.

Miejscowi na dobre nie zdążyli ochłonąć, a już przegrywali dwiema bramkami po tym, gdy zawodnik Realu Madryt cieszył się z dubletu. W roli asystenta po raz pierwszy podczas tegorocznego mundialu wystąpił Harry Kane. "Zgasili ten ogień. Zgasili ten płomień. Ileż im wystarczyło? Sto dwadzieścia sekund" - komentował Michał Zachodny na antenie TVP Sport. Jeszcze przed zmianą stron padła trzecia bramka. Swój wielki moment wreszcie mieli gospodarze.

Zaczęło się od wrzutki w pole karne z rzutu wolnego. Futbolówka odbiła się od któregoś z zawodników i znalazła się pod nogami Juliana Quinonesa. Snajper nie kalkulował i mocnym strzałem pokonał bezradnego Jordana Pickforda. Niewiele brakowało, by w doliczonym czasie gry na tablicy wyników pojawił się rezultat 2:2. Raul Jimenez uderzał tuż obok słupka, potem ofiarną interwencją zaimponował Jude Bellingham. Do przerwy był to bez wątpienia piłkarz meczu.

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Druga połowa okazała się jeszcze bardziej szalona. Prawdziwy emocjonalny rollercoaster przeżyli w niej zwłaszcza Anglicy. Czerwoną kartkę ekspresowo obejrzał Jarell Quansah. Złość Wyspiarzy nie trwała długo, ponieważ ci otrzymali rzut karny, który na bramkę zamienił Harry Kane. Wynik 3:1 dawał Europejczykom względny spokój. Nie potrwał on jednak długo, gdyż wspomniany w poprzednim zdaniu napastnik sam sprokurował "jedenastkę" dla oponentów.

Początkowo sędzia nie był zdecydowany, lecz po interwencji VAR doprowadził do euforii licznie zgromadzoną publiczność. Gwar zrobił się jeszcze większy w momencie, gdy Raul Jimenez zdobył kontaktowego gola. Meksykanie rywalizujący w liczebnej przewadze oczywiście zamierzali pójść za ciosem. Na doprowadzenie do dogrywki łącznie z doliczonym czasem zostało im ponad pół godziny gry.

Końcówki nikt nie oglądał na siedząco. Zapewne podniosły się nawet osoby podziwiające spotkanie przed telewizorem. Trzy ostatnie minuty? Aż trzy rzuty rożne dla Meksyku. Finalnie ogromny wysiłek gospodarzy nie dał upragnionego trafienia. Ale i tak piłkarze w zielonych koszulkach mogli z podniesionymi głowami wrócić do swojej szatni. Waleczną postawą kupili serca rodaków oraz wielu postronnych kibiców, którzy liczyli na spore emocje. I się nie zawiedli.

Anglicy stoją przed wielką szansą na awans do czołowej czwórki imprezy. W ćwierćfinale zmierzą się nie z Brazylią, a z Norwegią, która kilka godzin wcześniej sprawiła sporą sensację. Zawodnicy Thomasa Tuchela nie mogą jednak zlekceważyć niżej notowanych na papierze oponentów. Erling Haaland i spółka zrobią wszystko, by ich piękna historia za oceanem trwała jak najdłużej. Już teraz zapraszamy na tekstową relację na żywo do Interia Sport.

Mistrzostwa Świata
1/8 finału
06.07.2026
03:00
Zakończony
Julian Quinones
42'
Raul Jimenez
69' (k.)
Jude Bellingham
36' , 38'
Harry Kane
60' (k.)
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Meksyk
Anglia
Rezerwowi

Statystyki meczu

Meksyk
2 - 3
Anglia
Posiadanie piłki
65%
35%
Strzały
20
6
Strzały celne
5
5
Strzały niecelne
8
1
Strzały zablokowane
7
0
Ataki
105
35

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