Druzgocące wieści z mundialu. Wielki pojedynek odwołany. Kibice załamani

To będzie rewanż za półfinał poprzedniego mundialu. Maroko dotarło do tej fazy rywalizacji jako pierwszy w historii kraj z Afryki. Francja wygrała wówczas 2:0 po golach Theo Hernandeza i Randala Kolo Muaniego, który skierował piłkę do siatki 44 sekundy po wejściu na murawę.

Być może losy tamtej potyczki potoczyłyby się inaczej, gdyby nie kontuzje, jakie dotknęły defensorów ekipy "Lwów Atlasu". Nayef Aguerd doznał urazu na rozgrzewce, drugi stoper Romain Saiss opuścił boisko już w 21. minucie. A w przerwie dołączył do niego Noussair Mazraoui.

Dzisiaj Marokańczycy mają obrońców w pełni sił, ale tracą najlepszego snajpera. Ogłoszono, że w czwartkowym meczu nie zagra Ismail Saibari.

Francja - Maroko. Afrykanie tracą "żądło" tuż przed hitem. Ibrahim Saibari nie wrócił do pełni sił

"Nie jest gotowy na dzisiaj, za wcześnie. Mam nadzieję, że będzie dostępny na następny mecz" - oznajmił na konferencji prasowej Mohamed Ouahbi, selekcjoner reprezentacji Maroka.

Wypowiedź odnosiła się do Saibariego, który zmaga się z kontuzją uda. To fatalna wiadomość dla zespołu z Czarnego Lądu. Chodzi o postać absolutnie kluczową.

25-letni napastnik zdobywał bramkę w każdym meczu fazy grupowej. Jest pierwszym piłkarzem z Afryki, który dokonał tego w finałach MŚ. W 1/16 finału wykorzystał decydujący rzut karny w serii "jedenastek", wyrzucając z imprezy Holandię.

Wtedy potwierdzony był już jego hitowy transfer do Bayernu Monachium za 55 mln euro.

Pech dopadł Saibariego dopiero w 1/8 finału. Z powodu urazu musiał opuścić murawę już w 22. minucie starcia z Kanadą (3:0). Od początku rokowania były bardzo ostrożne.

Nie dojdzie zatem do bezpośredniego pojedynku z Kylianem Mbappe. Francuz ma na koncie siedem trafień i walczy o tytuł króla strzelców. Jego zatrzymanie będzie kluczem do awansu, jeśli - jak prognozuje selekcjoner Ouahbi - Saibariego mamy jeszcze na tym turnieju zobaczyć w akcji.

Czwartkowy mecz Francja - Maroko zostanie rozegrany w Bostonie. Początek o godz. 22:00 czasu polskiego. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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