Anglia nie weszła w ten mecz zbyt dobrze. Zaczęła od błędu, który poskutkował rzutem rożnym i strzałem Chorwacji. Uderzenie było niecelne.

Synowie Albionu szybko jednak wrzucili odpowiedni bieg i po kilku minutach "przycisnęli" Chorwatów. W okolicach 10. minuty fatalny błąd popełnił Luka Modrić, który kopnąl Noniego Madueke w polu karnym.

Harry Kane popsuł pierwszą jedenastkę. Dominik Livaković popisał się znakomitą interwencją przy strzale Anglika. Sędzia Clement Turpin dostał jednak informację, że jeden z Chorwatów złamał przepisy i rzut karny został powtórzony.

Znakomita pierwsza połowa. Festiwal pięknych bramek

Przy drugiej próbie Harry Kane już się nie pomylił. Uderzył mocno i blisko słupka, wyprowadając Anglię na prowadzenie.

Wydawać by się mogło, że Anglicy kontrolują to spotkanie. Aż do 36. minuty. Wtedy rywale przeprowadzili bardzo ładną akcję. Jednak to jej zakończenie zasługuje na największe laury.

Petar Sucić wystawił piłkę Martinowi Baturinie, a ten strzałem z pierwszej piłki "zdjął pajęczynę" z prawego okienka bramki Pickforda. Bramkarz Anglików był w tej sytuacji bezradny. Cudowne trafienie dało Chorwatom wyrównanie.

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Nie utrzymali go oni zbyt długo. W 42. minucie Chorwacja popełniła błąd przy rzucie rożnym. Polegał on na nieuplinowaniu Harry'ego Kane'a. Kapitan Anglików oddał bardzo ładny strzał głową. Piłka wpadła do siatki poza zasięgiem Livakovicia.

W ostatniej akcji pierwszej połowy nadeszła kolejna riposta ze strony Chorwatów. Podopieczni Dalicia znów strzelili przepiękną bramkę. Tym razem jej uroda wynikała jednak z gry zespołowej, a nie samego strzału.

Ivan Perisić dostał górną piłkę w pole karne i widział, co musi z nią zrobić. Odbił ją głową dokładnie w to miejsce, gdzie nabiegał Petar Musa. Ostatni z wymienionych strzałem z pierwszej piłki po cudownej wystawce strzelił gola na 2:2. Ten schemat Chorwaci podczas treningów musieli ćwiczyć dość długo.

Pierwsza połowa zakończyła się remisem 2:2.

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Drugą połowę Anglia zaczęła od mocnego uderzenia. Elliot Anderson posłał długie podanie na dobieg na prawe skrzydło, a tam znajdował się Jude Bellingham. Zawodnik z numerem "10" na plecach popisał się najpierw dobrym rajdem z piłką, a później świetnym strzałem prawą nogą.

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Anglia szybko wyszła na prowadzenie po golu Bellinghama i miała apetyt na kolejne gole. Zupełnie niewidoczny w tym meczu natomiast pozostawał Anthony Gordon, który niedawno przeniósł się do Barcelony za 80 milionów euro z bonusami.

W końcówce meczu Chorwacja zaczęła dominować, ale na kilka minut przed końcem nadziała się jeszcze na szybki atak Anglików. Znakomitą zmianę za Anthony'ego Gordona dał Marcus Rashford, który do Barcelony wypożyczony był w poprzednim sezonie.

Rashford opanował piłkę w polu karnym, przedryblował jednego rywala poprzez skuteczne zamarkowanie strzału i znakomicie wykończył akcję. Livaković, choć dobrze dysponowany, w tej sytuacji okazał się bezradny.

Wygrywając z Chorwacją, Anglicy zrewanżowali się za to, co wydarzyło się w Rosji w 2018 roku. Wówczas Synowie Albionu doznali bardzo bolesnej porażki w półfinale mundialu. Rozstrzygnięcie nadeszło dopiero w dogrywce - gola na 2:1 strzelił Mario Mandzukić.

Oczywiście, mecz fazy grupowej ma o wiele mniejszy ciężar niż spotkanie półfinałowe. Rozpoczęcie mundialu w tak dobrym stylu będzie dla Anglików znaczyć jednak bardzo wiele.Chorwaci natomiast mocno skomplikowali sobie walkę o dobre rozstawienie w drabince w fazie play-off.

W drugiej kolejce fazy grupowej Anglia zmierzy się z Ghaną. Chorwacja natomiast zmierzy się z Panamą.

Statystyki meczu Anglia 4 - 2 Chorwacja Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 22 10 Strzały celne 11 5 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 78 72

Harry Kane PAUL ELLIS AFP

Piękny gol Baturiny w meczu Anglia - Chorwacja Ulrik Pedersen AFP

Luka Modrić PAUL ELLIS AFP





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