Dramatyczne sceny w meczu Argentyny. Wyleciał z boiska. Hamulce puściły

Starcie Argentyńczyków ze Szwajcarami to ostatnie ćwierćfinałowe spotkanie trwających mistrzostw świata. Wynik w pierwszej połowie otworzył Alexis Mac Allister. Po przerwie do wyrównania doprowadził Dan Ndoye.

Po golu Szwajcarzy ewidentnie odżyli, ich gra na tle triumfatorów ostatniego mundialu wyglądała naprawdę obiecująco. Tymczasem pięć minut po trafieniu Ndoye musieli grać w dziesiątkę.

Wszystko przez czerwoną kartkę, którą na własne życzenie obejrzał Breel Embolo. 29-latek zachował się bezmyślnie. Podczas pojedynku z Leandro Paredesem chciał wymusić faul. Sędzia Joao Pinheiro początkowo faktycznie odgwizdał przewinienie Argentyńczyka, jednak później wezwał go VAR i decyzja została zmieniona.

To Embolo obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę za symulowanie. I słusznie, ponieważ sam pierwszy dotknął rywala, a potem padł na murawę, jak gdyby Paredes złośliwie chciał uprzykrzyć mu życie.

Rozwiń

Kiedy Szwajcar obejrzał kartonik, od razu zaniósł się płaczem. Próbował przekonać arbitra do zmiany postanowienia, ale bezskutecznie. Emocje kompletnie zawładnęły 29-latkiem. Do tego stopnia, że cały sztab musiał odprowadzać go pod schody prowadzące do szatni.

Relacja na żywo z meczu Argentyna - Szwajcaria w Interii Sport trwa.

Szymon Marciniak i Breel Embolo HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP





Najlepsze akcje Wimbledonu 2026 - kobiety [WIDEO] Polsat Sport