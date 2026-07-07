Dramatyczna prawda o Ronaldo na MŚ. Ostatnia szansa przepadła z Hiszpanią, nie chodzi o tytuł

Światła gasną, muzyka ustaje, ostatni taniec się kończy. 6 lipca 2026 roku Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni w karierze mecz na imprezie rangi mistrzostw świata - i to nie jest domysł, tylko fakt, bo sam piłkarz ogłosił to w rozmowie z mediami. Czy wystąpi jeszcze w barwach reprezentacji Portugalii - to wciąż stoi pod znakiem zapytania, ale na mundialu na pewno go nie uświadczymy. Zresztą podczas kolejnych MŚ miałby już 45 lat...

"CR7" ten ważny rozdział swej kariery domknął potyczką z Hiszpanią w 1/8 finału - jedynego gola strzelił tu zmiennik "La Furia Roja" Mikel Merino, a kapitan "Nawigatorów" oddał łącznie trzy strzały, z których żaden nie znalazł się w siatce. To były jednocześnie trzy ostatnie szanse na przekreślenie statystyki, która wręcz wydaje się nie pasować do gracza tej klasy i o takim doświadczeniu.

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Mundialowe przekleństwo Ronaldo. Wielkie trudy piłkarskiego geniusza

Cristiano Ronaldo bowiem nie ma na swym koncie ani jednego gola strzelonego z gry w fazie pucharowej mundialu - nie tylko tego trwającego obecnie, ale w ogóle. W sześciu występach na globalnych czempionatach nie przydarzyło mu się to ani razu. Owszem, ostatnio odnotował trafienie przeciw Chorwacji - ale dokonał tego egzekwując rzut karny.

Przyjrzymy się po kolei mistrzostwom, na których obecny był piłkarz:

MŚ 2006 : 1 gol przeciwko Iranowi (faza grupowa)

MŚ 2010 : 1 gol przeciwko Korei Północnej (faza grupowa)

MŚ 2014 : 1 gol przeciwko Ghanie (faza grupowa)

MŚ 2018 : 3 gole przeciwko Hiszpanii, 1 gol przeciwko Maroku (w obu przypadkach faza grupowa)

MŚ 2022 : 1 gol przeciwko Ghanie (faza grupowa)

MŚ 2026: 2 gole przeciwko Uzbekistanowi (faza grupowa), 1 gol przeciwko Chorwacji (faza pucharowa)

Łącznie to 11 trafień - dla wielu osób sama ta liczba może nie pasować do Ronaldo, któremu nawet u szczytu kariery zdarzały się mistrzostwa mało obfitujące w bramki. Kwestia tej nieszczęsnej fazy pucharowej jednak zdecydowanie się tu wybija.

To już jednak całkowicie zakończony rozdział - futbolowa legenda rodem z Madery stawia kropkę przy tych 11 golach i, niestety dla siebie, braku pucharu MŚ. Najwyżej z "Nawigatorami" zaszedł w debiucie w roku 2006 - wówczas on i jego kompani zajęli czwarte miejsce w rywalizacji.

Trzy mistrzostwa Anglii, po dwa mistrzostwa Hiszpanii i Włoch, pięć pucharów Ligi Mistrzów, pięć Złotych Piłek, dwie wygrane w Lidze Narodów, mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy. Można by jeszcze długo wymieniać tytuły, które osiągnął Cristiano Ronaldo, jedna z największych ikon w dziejach futbolu. Mundiale jednak bez dwóch zdań zawsze będą kojarzyć mu się z pewnym niedosytem, nawet jeśli będzie temu oficjalnie przeczyć...

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Cristiano Ronaldo FILIPE AMORIM AFP





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