Dramat w rodzinie Leo Messiego. W trakcie mundialu komunikat ws. zdrowia ojca

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szokujące wieści pojawiły się w argentyńskich mediach ws. zdrowia ojca Leo Messiego - Jorge. Doniesienia te okazały się prawdziwe, a w czwartek rodzina piłkarza opublikowała oficjalne oświadczenie na ten temat. Jak przekazano, 68-latek przebywa pod opieką specjalistów, a jego stan poprawia się. - W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji - czytamy.

Leo Messi
Leo Messi Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)Getty Images

Koncertowo zmagania na mistrzostwach świata rozpoczęli obrońcy tytułu - Argentyńczycy. Zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego "na dzień dobry" bez większych problemów poradził sobie z Algierią i ograł ją aż 3:0. Prawdziwy popis umiejętności dał Leo Messi, który zanotował hat-tricka. Mimo to legendarny piłkarz nie potrafił powstrzymać na murawie łez.

- Płakałem po pierwszym golu, tak… ale to było coś całkowicie niezwiązanego z piłką nożną. Przeżyłem kilka trudnych dni, ale jestem wdzięczny całej ekipie i moim kolegom z drużyny, ponieważ są przy mnie, dając mi ogromną siłę - powiedział tuż po zakończeniu meczu gwiazdor.

Zobacz również:

Cezary Kulesza
Reprezentacja

FIFA ogłasza ws. mundialu. Kluczowy komunikat dla Polski. Ostatnia szansa

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Nieco więcej informacji przekazał wspomniany Scaloni, który wprost przekazał, że chodzi o zdrowie ojca Messiego - Jorge. W argentyńskich mediach zawrzało błyskawicznie. Zaczęły pojawiać się wieści, jakoby 68-latek przebywał w szpitalu w Rosario. Te okazały się prawdziwe, a rodzina piłkarza właśnie wydała oficjalny komunikat.

Rodzina Messiego przekazuje ws. zdrowia ojca. "Pozytywne zmiany"

Jak czytamy w oświadczeniu, Jorge Messi ma problemy zdrowotne i przebywa pod opieką lekarzy. Jego stan zdaje się jednak poprawiać, a najnowsze rokowania są całkiem pozytywne.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Hector Fort w FC Barcelona
La Liga

Wielki zwrot w Barcelonie, jednak powrót. Już po rozmowie z Flickiem

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

- Rodzina informuje, że Jorge Messi boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji - przekazano w oświadczeniu.

Do tego rodzina wyraziła również swoje niezadowolenie z braku szacunku oraz dyskrecji do zaistniałej sytuacji. Wszystkie informacje, jakie będą pojawiać się w mediach należy traktować z odpowiednim dystansem, a wszelkie aktualizacje będzie przekazywać rodzina.

- Wszelkie istotne aktualizacje będą przekazywane w odpowiednim czasie przez rodzinę oraz za pośrednictwem właściwych kanałów. Dziękujemy za zrozumienie - uzupełniono.

Zobacz również:

Czechy - RPA
Mundial

Faworyt "ukarany". Rzut karny w samej końcówce, kolejna sensacja na mundialu

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce reprezentacji Argentyny z opaską kapitana na ramieniu, uśmiechnięty, na tle nieostrego stadionu.
Leo MessiLuis ROBAYOAFP
Mężczyzna z brodą w stroju piłkarskim Argentyny, skupiony, z opaską kapitana na ramieniu, na tle rozmytego stadionu.
Lionel MessiLUIS ROBAYO / AFP AFP


Liga Narodów. Tajlandia - Bułgaria. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja