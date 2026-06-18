Dramat w rodzinie Leo Messiego. W trakcie mundialu komunikat ws. zdrowia ojca
Szokujące wieści pojawiły się w argentyńskich mediach ws. zdrowia ojca Leo Messiego - Jorge. Doniesienia te okazały się prawdziwe, a w czwartek rodzina piłkarza opublikowała oficjalne oświadczenie na ten temat. Jak przekazano, 68-latek przebywa pod opieką specjalistów, a jego stan poprawia się. - W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji - czytamy.
Koncertowo zmagania na mistrzostwach świata rozpoczęli obrońcy tytułu - Argentyńczycy. Zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego "na dzień dobry" bez większych problemów poradził sobie z Algierią i ograł ją aż 3:0. Prawdziwy popis umiejętności dał Leo Messi, który zanotował hat-tricka. Mimo to legendarny piłkarz nie potrafił powstrzymać na murawie łez.
- Płakałem po pierwszym golu, tak… ale to było coś całkowicie niezwiązanego z piłką nożną. Przeżyłem kilka trudnych dni, ale jestem wdzięczny całej ekipie i moim kolegom z drużyny, ponieważ są przy mnie, dając mi ogromną siłę - powiedział tuż po zakończeniu meczu gwiazdor.
Nieco więcej informacji przekazał wspomniany Scaloni, który wprost przekazał, że chodzi o zdrowie ojca Messiego - Jorge. W argentyńskich mediach zawrzało błyskawicznie. Zaczęły pojawiać się wieści, jakoby 68-latek przebywał w szpitalu w Rosario. Te okazały się prawdziwe, a rodzina piłkarza właśnie wydała oficjalny komunikat.
Rodzina Messiego przekazuje ws. zdrowia ojca. "Pozytywne zmiany"
Jak czytamy w oświadczeniu, Jorge Messi ma problemy zdrowotne i przebywa pod opieką lekarzy. Jego stan zdaje się jednak poprawiać, a najnowsze rokowania są całkiem pozytywne.
- Rodzina informuje, że Jorge Messi boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji - przekazano w oświadczeniu.
Do tego rodzina wyraziła również swoje niezadowolenie z braku szacunku oraz dyskrecji do zaistniałej sytuacji. Wszystkie informacje, jakie będą pojawiać się w mediach należy traktować z odpowiednim dystansem, a wszelkie aktualizacje będzie przekazywać rodzina.
- Wszelkie istotne aktualizacje będą przekazywane w odpowiednim czasie przez rodzinę oraz za pośrednictwem właściwych kanałów. Dziękujemy za zrozumienie - uzupełniono.