Dramat w meczu Niemców. Gol w 94. minucie przesądził. Szalone starcie w Toronto
W drugiej kolejce fazy grupowej Niemcy mierzyli się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Można było przewidzieć, że to spotkanie dla podopiecznych Juliana Nagelsmanna będzie o wiele trudniejsze niż to z Curacao. Do przerwy Iworyjczycy prowadzili, po zmianie stron Niemcy zdobyli wyrównującą bramkę. W końcówce obie drużyny były bardzo blisko strzelenia decydującego gola. Ten ostatecznie padł. W 94. minucie Niemcy dopięli swego i wygrali 2:1.
Obie ekipy rozpoczęły swój udział w mistrzostwach świata od zwycięstwa. Iworyjczycy w pierwszej serii gier pokonali 1:0 Ekwador, a Niemcy na dobry początek rozbili 7:1 kadrę Curacao, rozwiązując worek z bramkami już 6. minucie.
Dziś mogli trafić do siatki po raz pierwszy jeszcze szybciej, bo już w swoim premierowym ataku. Piłka spadła w polu karnym na nogę Kaia Havertza, który nie myśląc zbyt długo uderzył z powietrza, ale zrobił to niedokładnie - futbolówka przeleciała nad poprzeczką.
Piłkarz Arsenalu celownik jednak nastawił dość szybko, bo już w 10. minucie zmusił do sporego wysiłku Yahię Fofanę, popisując się celną główką. Golkiper Wybrzeża Kości Słoniowej zrobił co trzeba, parując piłkę po widowiskowej paradzie i tylko jemu ekipa z Afryki mogła zawdzięczać ciągle remisowy wynik.
Nie był to jednak szalony mecz. Ba, w jego dalszej fazie konkrety w atakach Niemców ograniczały się raczej do strzałów z dystansu. Próbował - nieskutecznie - Jamal Musiala, próbował i Felix Nmecha. Jego uderzenie zostało akurat zablokowane, co poskutkowało rzutem rożnym.
Po nim piłka zatrzepotała w końcu w siatce, a skierował ją do niej Yahia Fofana, niefortunnie interweniując przy wyskoku. Sęk w tym, że wszystko to sprawił Aleksandar Pavlović, taranując iworyjskiego bramkarza. Tak właśnie orzekł pochodzący z Paragwaju sędzia Juan Gabriel Benítez.
Później 43-letni arbiter ogłosił przerwę na nawodnienie, a po niej doszło do niespodzianki. Za taką bowiem uznać należy bramkę dla WKS, na którą nic nie wskazywało. Zdobył ją kapitan - Franck Kessie, skutecznie dobijając strzał Amada Diallo, którego wyblokować zdołał jeszcze Nathaniel Brown. Bramkę tę wypracował cudowny 19-latek Yan Diomande, który przeprowadził znakomitą akcję na lewym skrzydle i posłał piłkę w pole karne.
Niemcy znaleźli się w tarapatach i nie potrafili znaleźć recepty na swoją bolączkę. W 39. minucie Kai Havertz pokonał wprawdzie bramkarza, ale trafienie Niemców ponownie nie zostało uznane. Tym razem ze względu na faul Jamala Musiali na Odilonie Kossounou.
I tak nasi zachodni sąsiedzi schodzili do szatni na przerwę przegrywając 0:1. Podczas niej miał nad czym rozmyślać selekcjoner "Die Mannschaft" - Julian Nagelsmann.
Niemcy odrobili straty. Gol w 94. minucie wyłonił zwycięzcę
W drugą połowę Niemcy weszli fatalnie. Wybrzeże Kości Słoniowej było stroną zdecydowanie przeważającą. Podopieczni Nagelsmanna grali natomiast bardzo niechlujnie, tracili proste piłki na własnej połowie, a pod bramkę rywali nie potrafili stworzyć realnego zagrożenia.
Zmiany Nagelsmanna dokonane w 60. minucie przyniosły efekt. Zaledwie 8 minut później gola na 1:1 strzelił Deniz Undav, a asystował mu Nadiem Amiri. Obaj chwilę wcześniej pojawili się na placu gry.
W ostatniej fazie meczu widać było, że piłkarze obu drużyn są już niemiłosiernie zmęczeni. Gra obu drużyn "wisiała" bardziej na rezerwowych, którzy mieli więcej energii i chęci do gry. W 85. minucie boisko opuścił Yan Diomande, który nie miał już sił.
W końcówce spotkania oba zespoły były bardzo blisko zdobycia gola na 2:1. Był to jednak festiwal zmarnowanych okazji.
Dopiero w 94. minucie Undav wykorzystał znakomite podanie w pole karne. Napastnik Niemców uniknął spalonego i strzelił gola w 94. minucie. Okazał się super rererwowym, a jego dublet dał Niemcom zwycięstwo rzutem na taśmę.
W ostatniej kolejce fazy grupowej Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Curacao. Niemcy natomiast powalczą z Ekwadorem. Wiele wskazuje na to, że obie te drużyny zobaczymy w 1/16 finału mistrzostw świata. Niemcy mają już zapewniony awans.