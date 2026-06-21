Dramat w meczu Niemców. Gol w 94. minucie przesądził. Szalone starcie w Toronto

Dziś mogli trafić do siatki po raz pierwszy jeszcze szybciej, bo już w swoim premierowym ataku. Piłka spadła w polu karnym na nogę Kaia Havertza, który nie myśląc zbyt długo uderzył z powietrza, ale zrobił to niedokładnie - futbolówka przeleciała nad poprzeczką.

Piłkarz Arsenalu celownik jednak nastawił dość szybko, bo już w 10. minucie zmusił do sporego wysiłku Yahię Fofanę, popisując się celną główką. Golkiper Wybrzeża Kości Słoniowej zrobił co trzeba, parując piłkę po widowiskowej paradzie i tylko jemu ekipa z Afryki mogła zawdzięczać ciągle remisowy wynik.

Nie był to jednak szalony mecz. Ba, w jego dalszej fazie konkrety w atakach Niemców ograniczały się raczej do strzałów z dystansu. Próbował - nieskutecznie - Jamal Musiala, próbował i Felix Nmecha. Jego uderzenie zostało akurat zablokowane, co poskutkowało rzutem rożnym.

Po nim piłka zatrzepotała w końcu w siatce, a skierował ją do niej Yahia Fofana, niefortunnie interweniując przy wyskoku. Sęk w tym, że wszystko to sprawił Aleksandar Pavlović, taranując iworyjskiego bramkarza. Tak właśnie orzekł pochodzący z Paragwaju sędzia Juan Gabriel Benítez.

Później 43-letni arbiter ogłosił przerwę na nawodnienie, a po niej doszło do niespodzianki. Za taką bowiem uznać należy bramkę dla WKS, na którą nic nie wskazywało. Zdobył ją kapitan - Franck Kessie, skutecznie dobijając strzał Amada Diallo, którego wyblokować zdołał jeszcze Nathaniel Brown. Bramkę tę wypracował cudowny 19-latek Yan Diomande, który przeprowadził znakomitą akcję na lewym skrzydle i posłał piłkę w pole karne.

Niemcy znaleźli się w tarapatach i nie potrafili znaleźć recepty na swoją bolączkę. W 39. minucie Kai Havertz pokonał wprawdzie bramkarza, ale trafienie Niemców ponownie nie zostało uznane. Tym razem ze względu na faul Jamala Musiali na Odilonie Kossounou.

I tak nasi zachodni sąsiedzi schodzili do szatni na przerwę przegrywając 0:1. Podczas niej miał nad czym rozmyślać selekcjoner "Die Mannschaft" - Julian Nagelsmann.

Niemcy odrobili straty. Gol w 94. minucie wyłonił zwycięzcę

W drugą połowę Niemcy weszli fatalnie. Wybrzeże Kości Słoniowej było stroną zdecydowanie przeważającą. Podopieczni Nagelsmanna grali natomiast bardzo niechlujnie, tracili proste piłki na własnej połowie, a pod bramkę rywali nie potrafili stworzyć realnego zagrożenia.

Zmiany Nagelsmanna dokonane w 60. minucie przyniosły efekt. Zaledwie 8 minut później gola na 1:1 strzelił Deniz Undav, a asystował mu Nadiem Amiri. Obaj chwilę wcześniej pojawili się na placu gry.

W ostatniej fazie meczu widać było, że piłkarze obu drużyn są już niemiłosiernie zmęczeni. Gra obu drużyn "wisiała" bardziej na rezerwowych, którzy mieli więcej energii i chęci do gry. W 85. minucie boisko opuścił Yan Diomande, który nie miał już sił.

W końcówce spotkania oba zespoły były bardzo blisko zdobycia gola na 2:1. Był to jednak festiwal zmarnowanych okazji.

Dopiero w 94. minucie Undav wykorzystał znakomite podanie w pole karne. Napastnik Niemców uniknął spalonego i strzelił gola w 94. minucie. Okazał się super rererwowym, a jego dublet dał Niemcom zwycięstwo rzutem na taśmę.

Undav i Amiri. Super rezerwowi Niemców COLE BURSTON AFP

W ostatniej kolejce fazy grupowej Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Curacao. Niemcy natomiast powalczą z Ekwadorem. Wiele wskazuje na to, że obie te drużyny zobaczymy w 1/16 finału mistrzostw świata. Niemcy mają już zapewniony awans.

Statystyki meczu Niemcy 2 - 1 Wyb. Kości Słoniowej Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 16 9 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 5 2 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 111 103

Yan Diomande Michael Miller/ISI Photos AFP

Joshua Kimmich i Yan Diomande Megan Briggs AFP





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