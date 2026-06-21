Dramat w końcówce, selekcjoner Niemców wpadł w furię. Widzieli to wszyscy

Reprezentacja Niemiec mundial rozpoczęło od niezwykle mocnego uderzenia. Podopieczni Juliana Nagelsmanna na dobry początek rozgromili aż 7:1 debiutującą na mistrzostwach świata kadrę Curacaco. Ten triumf sprawił, że już i tak wysokie oczekiwania wyostrzyły się jeszcze mocniej.

Druga kolejka to starcie z przeciwnikiem ze zdecydowanie wyższej półki. Niemcy w Toronto mierzyli się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Afrykańczycy co prawda na inaugurację wygrali 1:0 z Ekwadorem dopiero po golu w samej końcówce, lecz swoją grą pozostawili na wszystkich znakomite wrażenie.

Niemcy biorąc pod uwagę te okoliczności nie mogli oczekiwać kolejnego spacerku. Wydarzenia sobotniej nocy sprawiły jednak, że tuż po ostatnim gwizdku za naszą zachodnią granicą zawrzało.

Niemcy już po pierwszej połowie znajdowali się w sporych tarapatach. Faworyci schodzili do szatni przegrywając 0:1. Gola dla WKS dzięki niezwykle przytomnemu zachowaniu w polu karnym rywala strzelił Franck Kessie. Taki obrót sprawy sprawiał, że Niemcy musieli odwrócić losy meczu.

Bohaterem kadry Juliana Nagelsmanna okazał się wprowadzony z ławki Deniz Undav. 29-latek po raz pierwszy do bramki rywala trafił zaledwie osiem minut po tym, gdy pokonał Yahię Fofanę. W kolejnych minutach Niemcy starali się przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Sztuka ta finalnie powiodła się dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Undav wykorzystał dogranie Felixa Nmechy i dał Niemcom wygraną 2:1.

Niemcy zachwyceni dramatycznym zwycięstwem. Zwrócili uwagę na zachowanie selekcjonera

Niemieckie media tuż po ostatnim gwizdku nie ukrywały ulgi takim rozwojem wypadków. Szczególną uwagę zwróciła rzecz jasna osoba Undava, który uratował skórę Nagelsmannowi. "Joker Undav w pojedynkę odwraca losy meczu" - tak tekst podsumowujący to spotkanie zatytułował słynny "Kicker".

Ta sama redakcja w kolejnym tekście wprost pyta swoich czytelników, czy napastnik Stuttgartu powinien w ostatnim meczu grupowym z Ekwadorem zagrać od pierwszej minuty. Kolejny świetny występ z pewnością sprawi, że presja na selekcjonerze będzie ogromna.

Dziennik "Bild" na swoich łamach zwrócił uwagę na zachowanie Nagelsmanna. Na fotografiach uwieczniono wściekłego selekcjonera reprezentacji Niemiec. Jako główny powód takiego zachowania wskazano grę na czas Iworyjczyków, co skłoniło 38-latka w samej końcówce do długiej i niezbyt przyjemnej dyskusji z sędzią technicznym. Nagelsmann w pewnym momencie nawet cisnął futbolówką o murawę, nie ukrywać zdenerwowania na widok opatrywanego na boisku zawodnika Wybrzeża Kości Słoniowej.

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Na ustach niemieckich dziennikarzy znaleźli się również inni reprezentanci Niemiec. "Manuel Neuer zapisał na swoim koncie kolejny rekord. Z 21. występami na mistrzostwach świata, 40-latek został rekordzistą pod względem liczby występów bramkarza na Mistrzostwach Świata. Neuer wyprzedził Francuza Hugo Llorisa, który zdobył Mistrzostwo Świata w 2018 roku, ale nie gra już w barwach Francji" - zauważył "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Der Spiegel" na swojej głównej stronie przedstawił trzy lekcje, jakie Niemcy wyciągnęli po meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wnioski są następujące: Undav jest niezastąpiony, Joshua Kimmich został określony mianem słabego ogniwa, natomiast Nathaniela Browna nazwano kluczowym zawodnikiem.

Undav i Amiri. Super rezerwowi Niemców COLE BURSTON AFP

Joshua Kimmich i Yan Diomande Megan Briggs AFP





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