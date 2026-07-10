Thibaut Courtois w poprzednim sezonie niestety nie był omijany przez kontuzje. Bramkarza grający na co dzień dla Realu Madryt nie był w stanie wystąpić w kluczowych meczach "Królewskich" w Lidze Mistrzów i przegapił znaczną część rozgrywek La Liga.

Ostatecznie Belgowi udało się wrócić do gry pod koniec sezonu i po jego występach na mistrzostwach świata w reprezentacji Belgii mogło wydawać się, że wraca on do swojej najlepszej formy. Niestety, w ćwierćfinałowym pojedynku z Hiszpanią wydarzył się koszmar.

Courtois w pewnym momencie usiadł na murawie i jasne było, że wydarzyło się coś złego. W tej chwili kibice bramkarza "Królewskich" mogli jeszcze mieć nadzieję, że to nie skończy się bardzo źle, ale późniejsza reakcja Belga pokazała, że sytuacja nie wygląda dobrze.

Kiedy w 71. minucie przy linii bocznej pojawił się Senne Lammens, grający na co dzień dla Manchesteru United, Thibaut Courtois nie był w stanie powstrzymać emocji, a w jego oczach pojawiły się łzy.

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Lammens zaledwie nieco ponad kwadrans po tym, jak pojawił się na murawie, niestety nie zachował się najlepiej podcvzas interwencji i wypluł przed siebie piłkę, dając tym samym okazję Mikelowi Merino na dobitkę, przez co Hiszpania wyszła na prowadzenie 2:1.

Z niepokojem na to, co dzieje się teraz w Los Angeles będą z pewnością patrzeć nie tylko kibice reprezentacji Belgii, ale przede wszystkim władze Realu Madryt i trener "Królewskich", Jose Mourinho.

Portugalski szkoleniowiec z pewnością liczył na Courtois w jego najlepszej formie, jednak niewykluczone, że "The Special One" będzie musiał postawić na Andriya Łunina, jeśli potwierdzi się, że kontuzja Belga jest poważna.

Thibaut Courtois Emilee Chinn AFP

Skonfundowany Thibaut Courtois w dyskusji z arbitrem AFP

Thibaut Courtois News Images AFP





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