Dramat w ćwierćfinale. Gwiazdor zalał się złami, fatalna kontuzja przekreśliła wszystko
Belgowie pomimo tego, że stracili bramkę jako pierwsi w starciu z Hiszpanią w ćwierćfinale mistrzostw świata, to zdołali wyrównać stan gry. Do końca spotkania nie mogli jednak liczyć na swojego gwiazdora, Thibaut Courtois. Golkiper Realu Madryt doznał kontuzji, a jego sytuacja nie wygląda dobrze. Opuszczając boisko zalał się łzami.
Thibaut Courtois w poprzednim sezonie niestety nie był omijany przez kontuzje. Bramkarza grający na co dzień dla Realu Madryt nie był w stanie wystąpić w kluczowych meczach "Królewskich" w Lidze Mistrzów i przegapił znaczną część rozgrywek La Liga.
Ostatecznie Belgowi udało się wrócić do gry pod koniec sezonu i po jego występach na mistrzostwach świata w reprezentacji Belgii mogło wydawać się, że wraca on do swojej najlepszej formy. Niestety, w ćwierćfinałowym pojedynku z Hiszpanią wydarzył się koszmar.
Courtois w pewnym momencie usiadł na murawie i jasne było, że wydarzyło się coś złego. W tej chwili kibice bramkarza "Królewskich" mogli jeszcze mieć nadzieję, że to nie skończy się bardzo źle, ale późniejsza reakcja Belga pokazała, że sytuacja nie wygląda dobrze.
Kiedy w 71. minucie przy linii bocznej pojawił się Senne Lammens, grający na co dzień dla Manchesteru United, Thibaut Courtois nie był w stanie powstrzymać emocji, a w jego oczach pojawiły się łzy.
Lammens zaledwie nieco ponad kwadrans po tym, jak pojawił się na murawie, niestety nie zachował się najlepiej podcvzas interwencji i wypluł przed siebie piłkę, dając tym samym okazję Mikelowi Merino na dobitkę, przez co Hiszpania wyszła na prowadzenie 2:1.
Z niepokojem na to, co dzieje się teraz w Los Angeles będą z pewnością patrzeć nie tylko kibice reprezentacji Belgii, ale przede wszystkim władze Realu Madryt i trener "Królewskich", Jose Mourinho.
Portugalski szkoleniowiec z pewnością liczył na Courtois w jego najlepszej formie, jednak niewykluczone, że "The Special One" będzie musiał postawić na Andriya Łunina, jeśli potwierdzi się, że kontuzja Belga jest poważna.