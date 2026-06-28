Dramat u Hiszpanów. Jest potwierdzenie. Koniec mundialu

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

- Wczoraj doznałem nowej kontuzji po akcji, w której kolega po fachu działał pod wpływem frustracji, niezadowolenia i smutku z powodu sytuacji, przez którą przechodził - poinformował Nico Williams. W szatni reprezentacji Hiszpanii rozegrał się wielki dramat. Kontuzja pozbawia szans na grę na mundialu jedną z największych gwiazd drużyny prowadzonej przez Luisa de la Fuente.

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Nico Williams, Lamine Yamal i PedriIRINA R HIPOLITOAFP

- Dziś jest jeden z najgorszych dni w moim życiu. Ponownie doznałem kontuzji po bardzo trudnym roku, w którym uraz pachwiny wygrał ze mną wiele bitew, ale nie wojnę. Udało mi się go pokonać dzięki pracy, poświęceniu i przede wszystkim odpowiedzialności - informuje Nico Williams.

Tak zaczął się przepełniony wielkim żalem komunikat gwiazdy reprezentacji Hiszpanii. W dalszej części tego wpisu Nico Williams opisał, jak poradził sobie z poprzednią kontuzją, która pozbawiła go szans na grę w wielu meczach sezonu 2025/26 w barwach Athletic Club i reprezentacji Hiszpanii.

Niestety, w trzeciej kolejce fazy grupowej Nico Williams doznał kolejnego urazu. Kontuzja ta sprawia, że mundial dla niego już się skończył.

Dramat u Hiszpanów, czarny scenariusz. To może być koniec mistrzostw

Dramatyczny wpis Nico Williamsa. Brutalny faul pozbawił go szans na spełnienie marzeń

- Wczoraj doznałem nowej kontuzji po akcji, w której kolega po fachu działał pod wpływem frustracji, niezadowolenia i smutku z powodu sytuacji, przez którą przechodził. To była sytuacja, której moim zdeniem mogliśmy uniknąć, była całkowicie niepotrzebna - opisuje rozżalony Nico Williams.

"Kolega", o którym pisał Nico Williams, to Nicolás de la Cruz z Urugwaju. Sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie drugiej połowy, kiedy podopieczni Marcelo Bielsy już wiedzieli, że odpadają z turnieju.

Nico Williams był kluczowym piłkarzem Hiszpanii na Euro 2024. Wówczas skrzydła La Furia Roja były najgroźniejszą bronią. Zespół Luisa de la Fuente sięgnął wówczas po złoto, a wspomniany Williams zagrał niemalże na poziomie Lamine'a Yamala.

Ten uraz to fatalna wieść dla całej Hiszpanii. Szczególnie dla Yamala, który teraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skrzydła drużyny. W tym momencie La Furia Roja boryka się z olbrzymimi problemami kadrowymi, które mogą wpłynąć na brak ostatecznego sukcesu na mundialu.

Mimo kontuzji Nico Williams nie opuszcza zgrupowania. Nadal będzie przebywał z drużyną walczącą na mundialu.

Nico Williams
Nico WilliamsMARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Piłkarz w stroju czerwono-białej drużyny podczas meczu na stadionie, widoczny intensywny wyraz twarzy sportowca oraz rozmyte tło trybun.
Nico WilliamsPhoto by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarz w czerwono-białej koszulce klęczy na murawie stadionu z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Nico WilliamsANDER GILLENEA AFP


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