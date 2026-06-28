Dramat u Hiszpanów. Jest potwierdzenie. Koniec mundialu

- Dziś jest jeden z najgorszych dni w moim życiu. Ponownie doznałem kontuzji po bardzo trudnym roku, w którym uraz pachwiny wygrał ze mną wiele bitew, ale nie wojnę. Udało mi się go pokonać dzięki pracy, poświęceniu i przede wszystkim odpowiedzialności - informuje Nico Williams.

Tak zaczął się przepełniony wielkim żalem komunikat gwiazdy reprezentacji Hiszpanii. W dalszej części tego wpisu Nico Williams opisał, jak poradził sobie z poprzednią kontuzją, która pozbawiła go szans na grę w wielu meczach sezonu 2025/26 w barwach Athletic Club i reprezentacji Hiszpanii.

Niestety, w trzeciej kolejce fazy grupowej Nico Williams doznał kolejnego urazu. Kontuzja ta sprawia, że mundial dla niego już się skończył.

Dramatyczny wpis Nico Williamsa. Brutalny faul pozbawił go szans na spełnienie marzeń

- Wczoraj doznałem nowej kontuzji po akcji, w której kolega po fachu działał pod wpływem frustracji, niezadowolenia i smutku z powodu sytuacji, przez którą przechodził. To była sytuacja, której moim zdeniem mogliśmy uniknąć, była całkowicie niepotrzebna - opisuje rozżalony Nico Williams.

"Kolega", o którym pisał Nico Williams, to Nicolás de la Cruz z Urugwaju. Sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie drugiej połowy, kiedy podopieczni Marcelo Bielsy już wiedzieli, że odpadają z turnieju.

Nico Williams był kluczowym piłkarzem Hiszpanii na Euro 2024. Wówczas skrzydła La Furia Roja były najgroźniejszą bronią. Zespół Luisa de la Fuente sięgnął wówczas po złoto, a wspomniany Williams zagrał niemalże na poziomie Lamine'a Yamala.

Ten uraz to fatalna wieść dla całej Hiszpanii. Szczególnie dla Yamala, który teraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skrzydła drużyny. W tym momencie La Furia Roja boryka się z olbrzymimi problemami kadrowymi, które mogą wpłynąć na brak ostatecznego sukcesu na mundialu.

Mimo kontuzji Nico Williams nie opuszcza zgrupowania. Nadal będzie przebywał z drużyną walczącą na mundialu.

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Nico Williams MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Nico Williams Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nico Williams ANDER GILLENEA AFP





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