Już po losowaniu grup finałów mistrzostw świata jasnym się stało, że grupa I śmiało może zasługiwać na miano "grupy śmierci". Już na samym starcie imprezy zmierzyć się ze sobą musieli wicemistrzowie świata Francuzi, wskazywani przez ekspertów jako "czarny koń" Norwegowie oraz zawsze groźni Senegalczycy. To pomiędzy tym trio miała toczyć się walka o awans, natomiast powracający na czempionat po wielu latach Irak miał stanowić zaledwie tło.

Senegalczycy nie najlepiej rozpoczęli turniej. Arcyważny mecz otwarcia z Francuzami zakończył się porażką 1:3. Wówczas stało się jasne, że drugie spotkanie z Norwegią będzie szalenie ważne w kontekście dalszego udziału w imprezie. Wicemistrz Afryki starał się do samego końca odrobić straty, lecz ostatecznie uległ 2:3.

Przed starciem z Irakiem Senegalczycy mają jeszcze jeden ogromny problem. Z powodów zdrowotnych ze składu na dłużej wypadł jeden z podstawowych zawodników. Jego strata może mieć znaczący wpływ na kolejne tygodnie.

Senegal w ogromnych tarapatach. Gwiazdor doznał kontuzji kolana

W 63. minucie, tuż po trzecim golu dla Norwegii autorstwa Erlinga Haalanda, murawę z powodu kontuzji opuścić musiał bramkarz Senegalu Edouard Mendy. Zastąpił go wówczas Mory Diaw. Już w trakcie spotkania jasnym było, że sytuacja 34-latka jest poważna. Wieści, które przekazano nazajutrz okazały się fatalne dla kibiców kadry Senegalu.

Przedstawiciele reprezentacji Senegalu ostatecznie potwierdzili, że Mendy nie zagra w piątkowym spotkaniu z reprezentacją Iraku. Bramkarz w starciu z Norwegią doznał urazu lewego kolana. Niewykluczone jest, że kontuzja 34-latka okaże się poważniejsza, co ostatecznie może wyeliminować go z udziału w mistrzostwach świata.

- W wyniku kontuzji lewego kolana doznanej podczas spotkania z Norwegią, Edouard Mendy będzie niedostępny w kolejnym meczu reprezentacji Senegalu. Trwają dalsze badania lekarskie w celu dokładnej oceny charakteru urazu oraz ustalenia dalszego udziału w turnieju - ogłosiła senegalska federacja w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Po dwóch kolejkach Senegal ma już szanse jedynie na awans z trzeciego miejsca. Do tego potrzebne jest nie tylko zwycięstwo (najlepiej jak najwyższe) z Irakiem, lecz również korzystne rozstrzygnięcia w pozostałych grupach.

Edouard Mendy w meczu z Norwegią doznał kontuzji kolana ANGELA WEISS / AFP AFP

Piłkarze reprezentacji Senegalu stracili po dwóch miesiącach tytuł mistrzowski FRANCK FIFE AFP





Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press