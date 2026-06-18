Dramat Ronaldo już na starcie mundialu. Głośne weto, Portugalczyk "za burtą"

Po tym, jak w pierwszych meczach swoich reprezentacji pokazali się Kylian Mbappe, Leo Messi i Erling Haaland, oczy kibiców zwróciły się w kierunku Cristiano Ronaldo. Portugalia jednak sensacyjnie zremisowała 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga. "CR7" przy okazji był jednym z najsłabszych zawodników na murawie.

Występ Portugalczyka sprawił, że fani z całego świata zaczęli zastanawiać się nad tym, czy ekipa z Półwyspu Iberyjskiego nie poradziłaby sobie lepiej bez niego. Tomasz Ćwiąkała postanowił również uruchomić swoje portugalskie kontakty i zbadać, jak w Portugalii podchodzi się do sprawy "CR7". Wnioski, jakie przedstawił na swoim kanale YouTube, nie są zbyt opytmistyczne dla piłkarza.

- Mniej więcej na etapie 75-80. minuty spotkania odezwałem się do kilku dobrze zorientowanych w piłce znajomych, którzy są Portugalczykami, którzy mieszkają w Portugalii i rzecz jasna oglądali ten mecz i zadałem im kilka pytań - rozpoczął.

Zadałem im pytanie, czy ty uważasz, że Roberto Martinez bałby się zdjąć Cristiano Ronaldo, gdyby w takim meczu grał słabo - a wybitnie nie grał. Odpowiedź brzmiała, z każdej strony, tak - bałby się, że może dojść do naprawdę dużej eksplozji w grupie. Bałby się dużego wstrząsu już na etapie pierwszego meczu. Bałby się po prostu, że reprezentacja rozejdzie mu się w rękach, już na starcie mistrzostw świata.

Co więcej, grupa osób ankietowanych przez dziennikarza również zgodnie uznała, że Cristiano Ronaldo powinien być w dalszym ciągu powoływany przez trenera, ponieważ może się on pochwalić niemalże statusem Boga w Portugalii. Co jednak ciekawe, samo powoływanie go nie oznacza obowiązku wystawiania go w pierwszym składzie.

- Zapytałem, czy CR7 trzeba powoływać i z automatu wystawiać? Czy trzeba dawać mu abonament na granie? I tu odpowiedź znów była zgodna - no nie. W takiej formie nie. W takiej formie trzeba szukać innych rozwiązań - skwitował.

Prawdziwy problem reprezentacji Portugalii może rozpocząć się jednak już po mistrzostwach świata, jeśli CR7 postanowi kontynuować karierę reprezentacyjną jeszcze do kolejnych mistrzostw Europy. Rozmówcy Ćwiąkały znów zgodnie przyznali, że w takiej sytuacji ich kadra narodowa będzie miała problem.

Cristiano Ronaldo RONALDO SCHEMIDT AFP

Cristiano Ronaldo RODRIGO MOREIRA / NURPHOTO / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP

Cristiano Ronaldo MIGUEL RIOPA AFP





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