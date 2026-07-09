Dramat Mbappe i Francji na mundialu. Kluczowy gol, potem kontuzja i zmiana

Po jednym dniu przerwy, 9 lipca 2026 roku, rywalizacja na mistrzostwach świata 2026 powróciła z pełną mocą i staliśmy się świadkami pierwszego spotkania w ramach ćwierćfinałów tej imprezy.

W czwartkowy wieczór zmierzyły się ze sobą ekipy Francji oraz Maroka - i był to bez wątpienia naprawdę szalony mecz zwłaszcza dla kapitana "Trójkolorowych" i czołowego strzelca turnieju, Kyliana Mbappe.

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W pierwszej połowie 27-latek nie wykorzystał bowiem rzutu karnego, natomiast po zmianie stron, w 60. minucie, to właśnie on otworzył wynik sprawiając, że ciężar olbrzymiej presji spoczął w tym momencie na barkach "Lwów Atlasu". Potem po jego asyście na 2:0 podwyższył Ousmane Dembele, a w okolicach 77. minuty... zdarzył się dramat zawodnika Realu Madryt.

Zgłosił on bowiem uraz, siadając nawet na murawie z grymasem bólu i musiał zostać on zmieniony przez Jeana-Philippe'a Matetę. Choć Mbappe opuścił plac gry samodzielnie, to bez dwóch zdań fani "Les Bleus" mieli prawo być więcej niż zaniepokojeni.

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Wspomniany wyżej rezultat 2:0 już się nie zmienił i Francuzi ostatecznie zatriumfowali nad Marokańczykami, a to oznacza, że niebawem czekać ich będzie półfinał przeciwko triumfatorowi z pary Hiszpania - Belgia, do którego dojdzie 14 lipca.

Pytaniem pozostaje, czy Mbappe zdąży wrócić do pełni sił przed przyszłym wtorkiem - jego ewentualna absencja byłaby tym bardziej bolesna dla Francji, że mówimy tu o czołowym snajperze MŚ walczącym niezmiennie o koronę króla strzelców. Jego brak na boisku byłby prawdziwym ciosem w całe widowisko...

Więcej niebawem.

Kylian Mbappe JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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