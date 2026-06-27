Dramat legendy, dwukrotni mistrzowie poza mundialem. Hiszpania triumfuje

Reprezentacja Hiszpanii, wskazywana jako jeden z głównych faworytów do wygrania mundialu 2026, zaliczyła swoisty falstart na wspomnianym turnieju, remisując 0:0 z absolutnymi debiutantami z Republiki Zielonego Przylądka. Potem przyszło co prawda pewne zwycięstwo 4:0 z Arabią Saudyjską, ale "La Furia Roja" i tak wpadła w skomplikowaną sytuację w tabeli niczym śliwka w kompot.

Mocnym kandydatem do przejęcia od niej po ostatniej kolejce fazy grupowej roli lidera grupy H stał się Urugwaj, który wcześniej odnotował dwa kolejne remisy. Obie te kadry zmierzyły się ze sobą 27 czerwca o godz. 02.00 czasu polskiego - gdy jednocześnie Kabowerdeńczycy zawalczyli z Saudyjczykami...

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Po tym, jak wybrzmiał pierwszy gwizdek, Hiszpanie już w 2. minucie otrzymali niczym na tacy od swych rywali doskonałą szansę do strzelenia gola - Rodrigo Bentancur wykonał niedokładne podanie, które przejął Lamine Yamal. Młody gwiazdor podał następnie do Mikela Oyarzabala, który jednak trafił w boczną siatkę.

Niedługo potem Yamal z kolei zaczaił się w polu karnym na futbolówkę zagrywaną przez Pedriego, ale podanie okazało się odrobinę zbyt mocne. Niemniej widać było, że to podopieczni Luisa de la Fuente kontrolowali grę we wczesnych fragmentach meczu.

W 6. minucie zagotowało się jednak już pod bramką Hiszpanów - Unai Simon zanotował nieudany wyskok do piłki i wypuścił ją z rąk, ale na swoje szczęście został zaasekurowany przez kolegów.

Następnie tempo rozgrywania akcji wyraźnie opadło - na prawej flance znów nieco wiatru próbował robić Yamal, ale został skutecznie zneutralizowany przez Juana Sanabrię. Niebawem poważną pomyłkę odnotował Alex Baena, który stracił futbolówkę w okolicach własnego pola karnego i pozwolił Urugwajczykom utrzymać się w ataku - zagrożenie zdołał jednak zgasić potem Marc Cucurella.

W 17. minucie próbę strzału na bramkę weterana Fernando Muslery wykonał Yamal, ale został zablokowany. Oyarzabal nie był następnie w stanie wykonać skutecznej dobitki. Niebawem Hiszpanie uderzali z rzutu rożnego - wówczas Muslera źle piąstkował, ale piłka zrykoszetowała od Paua Cubarsiego.

Po pewnym czasie, w 23. minucie, Lamine Yamal znów pokazał błysk geniuszu i świetnie przepuścił futbolówkę do Marcosa Llorente, który zdołał zagrać w kierunki Mikela Merino. Akcja spaliła na panewce, natomiast była to bez dwóch zdań widowiskowa próba.

W 27. minucie "La Furia Roja" zaliczyła tymczasem kolejną bezmyślną stratę, po której Federico Valverde zdołał podać w stronę Darwina Nuneza. Ten próbował prawdopodobnie zaskoczyć Simona uderzeniem z piętki, ale strzał mu nie wyszedł. Potem strzelał też w bardziej tradycyjny sposób z prawego skrzydła, ale hiszpański golkiper zachował czujność.

Unai Simon mimo wszystko pozostawał mocno "elektryczny" - w 32. minucie znów nie zdołał zapanować nad futbolówką i ta trafiła do Agustina Canobbio. Na szczęście dla piłkarzy de la Fuente w polu karnym było ich wystarczająco dużo, by strzał Urugwajczyka utknął gdzieś w ich gąszczu.

W 36. minucie Bentancur zdecydował się na odpalenie prawdziwej "petardy" z dość dużego dystansu - ostatecznie trafił wyraźnie ponad poprzeczkę, ale kibice "La Celeste" nagrodzili go za tę próbę gromkimi brawami.

W 42. minucie nastąpiło w końcu otwarcie wyniku - Llorente zdołał zagrać ze skrzydła do Baeny, a ten oddał strzał, który wkoziołkował do siatki po naprawdę fatalnej interwencji Muslery, który naprawdę źle prezentował się na murawie od samego początku potyczki.

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Jakby Urugwajczycy mieli mało problemów, to kontuzji doznał niedługo potem Manuel Ugarte, którego trzeba było znieść z placu gry na noszach. Zastąpił go od razu Nicolas de la Cruz.

Dopiero w ósmej minucie doliczonego do pierwszej połowy czasu drużyna "La Celeste" w końcu wykonała naprawdę skuteczną ofensywę, której finiszem był strzał Nuneza - Simon jednak tym razem bezbłędnie wyłapał piłkę. Tym samym Hiszpanie zeszli na przerwę ze skromnym, jednobramkowym prowadzeniem.

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Urugwaj drugą połowę rozpoczął już z nowym bramkarzem - Muslera został zdjęty, a jego miejsce między słupkami zajął Sergio Rochet. Dla doświadczonego bramkarza był to bez dwóch zdań, mimo wszystko, swoisty cios.

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Kompani Muslery tymczasem ruszyli dość żwawo do ataków na początku nowej odsłony starcia - nieco wiatru z przodu próbował zrobić znowu Nunez, ale został on dobrze przypilnowany przez hiszpańskich defensorów.

W 51. minucie de la Cruz spróbował zmyślnie podać do Canobbio - próba ta była jednak nieskuteczne, bo zagranie na dobieg okazało się w tym przypadku chybioną koncepcją. Następnie spotkanie przeszło w tryb długotrwałej walki od pola karnego do pola karnego.

W 62. minucie w głąb "szesnastki" Urugwaju przedarł się Dani Olmo - piłkarz Barcelony padł jednak niebawem na murawę, sygnalizując faul, ale gwizdek arbitra milczał. Niebawem Olmo otrzymał też dobre podanie od Yamala, ale uderzył wyraźnie ponad bramką.

Po dłuższym fragmencie walki w środku boiska znowu doszło do wielkiego błysku Yamala - ten skutecznie napędził akcję swej kadry w 72. minucie i próbował ją następnie wykończyć po podaniu zwrotnym od Fabiana Ruiza - ostatecznie jednak został zneutralizowany.

W 79. minucie Unai Simon pokazał, że im dłużej był w grze, tym pewniej czuł się przed swoją bramką - w doskonałym stylu bowiem przechwycił futbolówkę zagrywaną na Nuneza przez Bentancura, zażegnując w ten sposób naprawdę poważne zagrożenie dla swej reprezentacji.

Simon zresztą niebawem też w świetnym stylu zastopował kąśliwy strzał Mathiasa Olivery. Ten sam gracz urugwajskiej kadry chwilę potem próbował też dotrzeć do futbolówki wrzuconej górą w pole karne, ale nie miał na to większych szans.

W 85. minucie szczęścia swym mocnym uderzeniem szukał de la Cruz - ale Simon znów stanął na wysokości zadania i wyłapał strzał. Nie minął moment - a do akcji bramkowej doszła "La Furia Roja", ale Ferran Torres huknął w poprzeczkę. Jęk zawodu poniósł się po trybunach w Guadalajarze w sektorach zajmowanych przez hiszpańskich kibiców.

Gdy mijało 90 minut starcia doszło do kontrowersyjnej sytuacji - Federico Vinas padł w polu karnym po starciu z Olmo, ale arbiter zdecydował najprawdopodobniej o odgwizdaniu... faulu Urugwajczyka. W każdym razie do karnego nie doszło.

Gra się zaostrzyła - niebawem Nico Williams został ścięty równo z murawą przez de la Cruza, za co ten obejrzał żółtą kartkę. Williams miał do rywala spore pretensje, po czym ruszył na niego Canobbio - obyło się wówczas bez kartki dla gracza Fluminense, ale niedługo potem nie wytrzymał on już ciśnienia. Brutalnie sfaulował Cubarsiego i obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę.

Był to jeden z ostatnich akcentów spotkania - Hiszpanie wygrali 1:0, a Urugwaj co prawda znalazł się na trzecim miejscu w tabeli grupy przy remisie Kabowerdeńczyków i Saudyjczyków, natomiast od razu było jasne, że odpadł z mundialu. Była to katastrofa dwukrotnych mistrzów globu.

Statystyki meczu Urugwaj 0 - 1 Hiszpania Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 5 6 Strzały celne 1 1 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 1 1 Ataki 83 110

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI / Getty Images / NurPhoto AFP





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