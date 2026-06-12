Dramat gwiazdy. Kontuzja wykluczyła go z mundialu. Ogłosił koniec kariery

Ostatniego dnia marca jasnym się stało, że po raz pierwszy od 2014 roku reprezentacji Polski zabraknie na mistrzostwach świata. Drużyna Jana Urbana w finale baraży uległa Szwedom. Pogromcy "biało-czerwonych" trafili do grupy F, w której już czekali na nich reprezentanci Holandii, Japonii oraz Tunezji.

Na pierwszy rzut oka faworytem do pierwszego miejsca wydają się Holendrzy. Szwedzi i Japończycy powinni powalczyć o drugie miejsce. Pierwsi mogą postraszyć przede wszystkim duetem napastników z Premier League - Viktorem Gyokeresem i Alexandrem Isakiem.

Japonii absolutnie nie można lekceważyć, co pokazały dwa ostatnie światowe czempionaty. Azjaci przez inauguracyjnym meczem z "Oranje" otrzymali niezwykle bolesny cios, który niesie za sobą olbrzymie konsekwencje. Ogromnym pechowcem okazał się kapitan Japończyków Wataru Endo.

Ogromny pech kapitana reprezentacji Japonii. Kontuzja i zakończenie kariery w kadrze

Wataru Endo ostatecznie z powodu kontuzji wypadł z kadry Japonii na mistrzostwa świata. Jako pierwszy o sprawie informował Fabrizio Romano. Zgodnie z informacjami włoskiego dziennikarza w miejsce pomocnika Liverpoolu do kadry włączono Shuto Machino z Borussii Moenchengladbach.

Niedługo później do całej sprawy odniósł się również sam Endo. 33-latek potwierdził fatalne informacje, komunikując jednocześnie światu swoją decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. "Od teraz będę wspierał reprezentację Japonii jako jeden z kibiców" - napisał Endo za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Endo ma za sobą kiepski sezon w barwach Liverpoolu. Japończyk zanotował zaledwie osiem występów w Premier League, a od lutego zmagał się z poważną kontuzją stopy. Głównym celem miał być występ na mundialu. Endo co prawda zagrał w sparingu z Islandią, jednak problemy zdrowotne powróciły.

Kapitan japońskiej kadry trenował indywidualnie i do końca toczono walkę o jego występ na imprezie. Na próżno, bowiem decyzję o wycofaniu 33-latka z zespołu po konsultacji z lekarzami podjął selekcjoner Hajime Moriyasu. Opaskę kapitana po Endo przejmie z kolei obrońca Ajaksu Amsterdam Ko Itakura.

Japonia wystąpi na mistrzostwach świata po raz ósmy w historii. Dotychczas ich najlepszym rezultatem była 1/8 finału osiągnięta aż czterokrotnie - w 2002, 2010, 2018 oraz 2022 roku. Przed ośmioma laty Japończycy w fazie grupowej mierzyli się z Polakami. Wówczas pogodzeni z odpadnięciem z turnieju Polacy wygrali 1:0 po trafieniu Jana Bednarka.

Terminarz spotkań Japonii na MŚ 2026:

Holandia - Japonia - 14 czerwca, godz. 22:00 (Arlington)

Tunezja - Japonia - 21 czerwca, godz. 6:00 (Guadalupe)

Japonia - Szwecja - 26 czerwca, godz. 1:00 (Arlington)

Wataru Endo Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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