Dramat gwiazdora, nadeszła druzgocąca diagnoza. To koniec marzeń o mundialu

Marcowa przerwa na spotkania reprezentacji była dla selekcjonerów ostatnim testem przed zbliżającymi się wielkimi krokami Mistrzostwami świata 2026. Najważniejsza impreza czterolecia odbędzie się niestety bez udziału Polaków. "Biało-czerwoni" w finale baraży ulegli reprezentacji Szwecji.

Szwedzi jako najlepsza drużyna "polskiej" ścieżki barażowej trafili do grupy F, w której czekają już Holendrzy, Japończycy i Tunezyjczycy. Na pierwszy rzut oka takie zestawienie zapowiada wyrównaną walkę o awans. Zdecydowanym faworytem wydają się być "Oranje", a o podtrzymanie dobrej passy z poprzednich turniejów z pewnością powalczą piłkarze z Azji.

Holendrzy byli rywalami reprezentacji Polski w grupie eliminacji do MŚ 2026. W bezpośrednich starciach nie zapadło żadne rozstrzygnięcie - zarówno potyczka w Rotterdamie, jak i rewanż w Warszawie zakończyły się remisami 1:1.

Koszmar Holendra. Poważna kontuzja kolana wyklucza jego udział na mundialu

Holendrzy w trakcie marcowej przerwy na spotkania reprezentacji rozegrali dwa spotkania towarzyskie. 27 marca "Oranje" dali swoim kibicom prawdziwy popis, wygrywając po trafieniach Virgila van Dijka oraz Tijjaniego Reijndersa 2:1 z reprezentacją Norwegii. Cztery dni później przyszła pora na remis 1:1 z Ekwadorem, który na najbliższym mundialu zagra z Niemcami, Curacao oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Pierwsza kolejka ligowa po serii spotkań reprezentacji narodowych przyniosła wprost katastrofalne wieści dla selekcjonera Holendrów. Poważnie wyglądającego urazu w sobotnim spotkaniu Eredivisie doznał kapitan PSV Eindhoven Jerdy Schouten. 29-latek opuścił murawę na noszach, a pierwsze prognozy nie napawały optymizmem.

Ostateczna diagnoza okazała się druzgocąca. Schouten doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego w kolanie, co dla piłkarzy jest jedną z najgorszych możliwych kontuzji. Pewnym jest, że Schouten czeka operacja oraz długa i żmudna rehabilitacja. W takich warunkach występ zawodnika PSV na mundialu jest wykluczony.

Schouten dotychczas zagrał w 17 spotkaniach seniorskiej reprezentacji Holandii. Jego debiut przypadł na wygrany 2:1 mecz Ligi Narodów z Walią, który odbył się czerwcu 2022 roku. Gracz PSV w pierwszym starciu z Polską nie zagrał, a w rewanżu pojawił się na murawie w samej końcówce.

Polska zremisowała w Holandii

Mecz Holandia - Norwegia

