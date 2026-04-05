Dramat gwiazdora, nadeszła druzgocąca diagnoza. To koniec marzeń o mundialu

Bartłomiej Wrzesiński

Na zbliżającym się mundialu reprezentacja Holandii może okazać się jednym z czarnych koni. Niedawni rywale Polaków w grupie eliminacyjnej podejmą kolejną próbę w zdobyciu upragnionego złota mistrzostw świata. Wiadomo już, że poza kadrą Ronalda Koemana na ten turniej znajdzie się Jerdy Schouten. Kapitan PSV Eindhoven doznał poważnej kontuzji kolana w meczu ligowym.

Jerdy Schouten w biało-pomarańczowym stroju atakuje piłkę, przeciwnik w granatowym stroju wślizguje się; w rogu zawodnik w białym stroju siedzi na murawie z kontuzjowaną ręką.
Jerdy Schouten z powodu kontuzji nie pojedzie na mistrzostwa świata

Marcowa przerwa na spotkania reprezentacji była dla selekcjonerów ostatnim testem przed zbliżającymi się wielkimi krokami Mistrzostwami świata 2026. Najważniejsza impreza czterolecia odbędzie się niestety bez udziału Polaków. "Biało-czerwoni" w finale baraży ulegli reprezentacji Szwecji.

Szwedzi jako najlepsza drużyna "polskiej" ścieżki barażowej trafili do grupy F, w której czekają już Holendrzy, Japończycy i Tunezyjczycy. Na pierwszy rzut oka takie zestawienie zapowiada wyrównaną walkę o awans. Zdecydowanym faworytem wydają się być "Oranje", a o podtrzymanie dobrej passy z poprzednich turniejów z pewnością powalczą piłkarze z Azji.

Holendrzy byli rywalami reprezentacji Polski w grupie eliminacji do MŚ 2026. W bezpośrednich starciach nie zapadło żadne rozstrzygnięcie - zarówno potyczka w Rotterdamie, jak i rewanż w Warszawie zakończyły się remisami 1:1.

Koszmar Holendra. Poważna kontuzja kolana wyklucza jego udział na mundialu

Holendrzy w trakcie marcowej przerwy na spotkania reprezentacji rozegrali dwa spotkania towarzyskie. 27 marca "Oranje" dali swoim kibicom prawdziwy popis, wygrywając po trafieniach Virgila van Dijka oraz Tijjaniego Reijndersa 2:1 z reprezentacją Norwegii. Cztery dni później przyszła pora na remis 1:1 z Ekwadorem, który na najbliższym mundialu zagra z Niemcami, Curacao oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Pierwsza kolejka ligowa po serii spotkań reprezentacji narodowych przyniosła wprost katastrofalne wieści dla selekcjonera Holendrów. Poważnie wyglądającego urazu w sobotnim spotkaniu Eredivisie doznał kapitan PSV Eindhoven Jerdy Schouten. 29-latek opuścił murawę na noszach, a pierwsze prognozy nie napawały optymizmem.

Ostateczna diagnoza okazała się druzgocąca. Schouten doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego w kolanie, co dla piłkarzy jest jedną z najgorszych możliwych kontuzji. Pewnym jest, że Schouten czeka operacja oraz długa i żmudna rehabilitacja. W takich warunkach występ zawodnika PSV na mundialu jest wykluczony.

Schouten dotychczas zagrał w 17 spotkaniach seniorskiej reprezentacji Holandii. Jego debiut przypadł na wygrany 2:1 mecz Ligi Narodów z Walią, który odbył się czerwcu 2022 roku. Gracz PSV w pierwszym starciu z Polską nie zagrał, a w rewanżu pojawił się na murawie w samej końcówce.

Dwóch zawodników walczy o piłkę na boisku podczas meczu piłkarskiego reprezentacji Holandii i Polski, w tle widownia i pozostali piłkarze.
Polska zremisowała w HolandiiMARCEL VAN DORSTAFP
dwóch piłkarzy w pomarańczowych strojach walczy o piłkę z zawodnikiem w czarnym stroju podczas meczu, na trybunach widać kibiców
Mecz Holandia - NorwegiaJOHN THYSAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja