Dramat gwiazdora Brazylii. Łzy w oczach. Musiał opuścić boisko

Brazylia rywalizację o szósty w historii triumf w mistrzostwach świata rozpoczęła od być może największego hitu całej fazy grupowej turnieju. Brazylijczycy na otwarcie mierzyli się z Maroko, a więc jedną z absolutnie topowych drużyn nie tylko w Afryce, ale na całym świecie.

Spotkanie Brazylia - Maroko stało na bardzo wysokim poziomie i ostatecznie zakończyło się wynikiem 1:1. Gwiazdą tamtego meczu był Vinicius Junior, a na drugim biegunie znalazł się Raphinha. Gwiazdor Barcelony musiał mierzyć się ze sporą dawką krytyki ze strony kibiców i brazylijskich mediów.

Kontuzja Raphinhi na mundialu. Bolesne obrazki

W drugim meczu fazy grupowej Brazylijczycy musieli stanąć w szranki z kadrą Haiti, a więc zespołem dziewiątej dziesiątki rankingu FIFA. Mimo tego Carlo Ancelotti posłał do boju swoją galową jedenastkę, ze wspomnianymi Viniciusem i Raphinhą czele. Wobec skromnego zwycięstwa Maroko ze Szkocją była to decyzja zrozumiała.

Brazylia długo się rozkręcała. Swoją okazję miał Raphinha, wykorzystał ją, ale wcześniej był na spalonym. Chwilę później w sytuacji sam na sam nie trafił w bramkę, tu również był spalony. Ostatecznie i tak tak "Canarinhos" do przerwy prowadzili aż 3:0 i mogli do szatni schodzić ze spokojem.

Inne odczucia musiał mieć Raphinha. Brazylijczyk na około 10 minut przed końcem połowy zgłosił sztabowi problemy mięśniowe. Przy wyniku 2:0 usiadł na murawie, bo nie mógł już kontynuować gry. Schodząc z boiska pokazywał wyraźnie na tylną część uda, a w jego oczach pojawiły się łzy. Ancelottiemu pozostaje czekać na diagnozę, ale historia kontuzji mięśniowych Raphinhi nie daje powodów do optymizmu.

Vinicius, Carlo Ancelotti i Jude Bellingham Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Liga Narodów. Bułgaria - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport