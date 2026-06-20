Dramat gwiazdora Brazylii. Łzy w oczach. Musiał opuścić boisko

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Carlo Ancelotti na drugi mecz mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku posłał do boju swoją galową jedenastkę. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy swój występ musiał przerwać Raphinha. Gwiazdor FC Barcelona zszedł z boiska ze łzami w oczach.

Raphinha i Vinicius Junior
Raphinha i Vinicius JuniorImage Photo AgencyGetty Images

Brazylia rywalizację o szósty w historii triumf w mistrzostwach świata rozpoczęła od być może największego hitu całej fazy grupowej turnieju. Brazylijczycy na otwarcie mierzyli się z Maroko, a więc jedną z absolutnie topowych drużyn nie tylko w Afryce, ale na całym świecie. 

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Spotkanie Brazylia - Maroko stało na bardzo wysokim poziomie i ostatecznie zakończyło się wynikiem 1:1. Gwiazdą tamtego meczu był Vinicius Junior, a na drugim biegunie znalazł się Raphinha. Gwiazdor Barcelony musiał mierzyć się ze sporą dawką krytyki ze strony kibiców i brazylijskich mediów.

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W drugim meczu fazy grupowej Brazylijczycy musieli stanąć w szranki z kadrą Haiti, a więc zespołem dziewiątej dziesiątki rankingu FIFA. Mimo tego Carlo Ancelotti posłał do boju swoją galową jedenastkę, ze wspomnianymi Viniciusem i Raphinhą czele. Wobec skromnego zwycięstwa Maroko ze Szkocją była to decyzja zrozumiała.

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Brazylia długo się rozkręcała. Swoją okazję miał Raphinha, wykorzystał ją, ale wcześniej był na spalonym. Chwilę później w sytuacji sam na sam nie trafił w bramkę, tu również był spalony. Ostatecznie i tak tak "Canarinhos" do przerwy prowadzili aż 3:0 i mogli do szatni schodzić ze spokojem.

Inne odczucia musiał mieć Raphinha. Brazylijczyk na około 10 minut przed końcem połowy zgłosił sztabowi problemy mięśniowe. Przy wyniku 2:0 usiadł na murawie, bo nie mógł już kontynuować gry. Schodząc z boiska pokazywał wyraźnie na tylną część uda, a w jego oczach pojawiły się łzy. Ancelottiemu pozostaje czekać na diagnozę, ale historia kontuzji mięśniowych Raphinhi nie daje powodów do optymizmu.

Vinicius, Carlo Ancelotti i Jude Bellingham
Vinicius, Carlo Ancelotti i Jude BellinghamJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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