Dramat gwiazdora Barcelony na mundialu. Potwierdza się najgorsze. Nie tak miało być

Po remisie 1:1 z Marokiem Brazylia w drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata zmierzyła się z Haiti. Tym razem drużyna Carlo Ancelottiego zgarnęła komplet punktów. Triumfowała 3:0 po dwóch golach Matheusa Cunhi i trafieniu Viniciusa Juniora.

W wyjściowym składzie pojawił się też Raphinha. Niestety skrzydłowy Barcelony opuścił murawę w 40. minucie z powodu urazu jego miejsce zajął 19-letni Rayan.

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- Raphinha przejdzie jutro badania; na razie nie mamy zbytniego pojęcia, co się stało z jego ścięgnem podkolanowym - mówił po meczu selekcjoner Brazylijczyków, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Hiszpanie przytoczyli również notatkę brazylijskiej federacji: "Napastnik odczuł ból w tylnej części prawego uda w pierwszej połowie meczu z Haiti. Piłkarz rozpoczął już leczenie i zostanie poddany dalszym badaniom" - czytamy.

W sobotnie popołudnie wieści ws. stanu zdrowia 29-latka przekazał Xavi Hernandez Navarro. Wynika z nich, że gwiazdor mistrzów Hiszpanii najprawdopodobniej opuści mistrzostwa świata.

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"Raphinha ponownie doznał urazu ścięgna podkolanowego i jego obecność w pozostałej części mundialu jest praktycznie wykluczona. Fatalne wieści dla niego i dla Barcelony w środku intensywnego zainteresowania Al-Hilal jego pozyskaniem tego lata" - odnotował.

W poprzednim sezonie Brazylijczyk niejednokrotnie zmagał się z kontuzjami. Mimo to zdążył rozegrać łącznie 33 spotkania i strzelić aż 21 goli. Do tego dołożył osiem asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 70 milionów euro.

Raphinha Oli Scarff AFP

Eric Garcia i Raphinha LLUIS GENE AFP

Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP





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