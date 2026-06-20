Dramat gwiazdora Barcelony na mundialu. Potwierdza się najgorsze. Nie tak miało być
W nocy z piątku na sobotę reprezentacja Brazylii rozbiła 3:0 Haiti. Spotkanie we wyjściowym składzie rozpoczął jeden z gwiazdorów Barcelony, który opuścił boisko jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy. Zgodne z najnowszymi przekazami medialnymi jego sytuacja zdrowotna robi się bardzo poważna.
Po remisie 1:1 z Marokiem Brazylia w drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata zmierzyła się z Haiti. Tym razem drużyna Carlo Ancelottiego zgarnęła komplet punktów. Triumfowała 3:0 po dwóch golach Matheusa Cunhi i trafieniu Viniciusa Juniora.
W wyjściowym składzie pojawił się też Raphinha. Niestety skrzydłowy Barcelony opuścił murawę w 40. minucie z powodu urazu jego miejsce zajął 19-letni Rayan.
Co ze zdrowiem Raphinhi? Oto najnowsze doniesienia
- Raphinha przejdzie jutro badania; na razie nie mamy zbytniego pojęcia, co się stało z jego ścięgnem podkolanowym - mówił po meczu selekcjoner Brazylijczyków, cytowany przez "Mundo Deportivo".
Hiszpanie przytoczyli również notatkę brazylijskiej federacji: "Napastnik odczuł ból w tylnej części prawego uda w pierwszej połowie meczu z Haiti. Piłkarz rozpoczął już leczenie i zostanie poddany dalszym badaniom" - czytamy.
W sobotnie popołudnie wieści ws. stanu zdrowia 29-latka przekazał Xavi Hernandez Navarro. Wynika z nich, że gwiazdor mistrzów Hiszpanii najprawdopodobniej opuści mistrzostwa świata.
"Raphinha ponownie doznał urazu ścięgna podkolanowego i jego obecność w pozostałej części mundialu jest praktycznie wykluczona. Fatalne wieści dla niego i dla Barcelony w środku intensywnego zainteresowania Al-Hilal jego pozyskaniem tego lata" - odnotował.
W poprzednim sezonie Brazylijczyk niejednokrotnie zmagał się z kontuzjami. Mimo to zdążył rozegrać łącznie 33 spotkania i strzelić aż 21 goli. Do tego dołożył osiem asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 70 milionów euro.