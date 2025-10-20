Partner merytoryczny: Eleven Sports

Donoszą o wielkich zmianach. Trener Lewandowskiego nie wytrzymał, nie jest w stanie zrozumieć

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Niedługo w piłce nożnej mogą zajść zmiany. Legendarny trener, a obecnie dyrektor rozwoju sportowego w FIFA Arsene Wenger proponuje rewolucję w kwestii pozycji spalonej. Teraz do tego rozwiązania odniósł się trener Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie, Hansi Flick. Wygląda na to, że niemiecki szkoleniowiec nie do końca kupuje pomysł, który może wejść w życie na Mistrzostwach Świata 2026.

Hansi Flick i Robert Lewandowski
Hansi Flick i Robert LewandowskiIMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRLNewspix.pl

W związku z obecnym sposobem rozumienia pozycji spalonej narasta wiele kontrowersji. Nie brakuje błędów sędziów, np. braku odgwizdania ofsajdu, mimo że zawodnik ostatecznie nie znajdował się na spalonym. Często też arbitrzy sygnalizują wręcz milimetrowe takie pozycje. Nieraz piłkarz był na niedozwolonej pozycji przez zbyt duże nachylenie ciała czy nawet przez długość stopy.

Rewolucyjne rozwiązanie zostanie wdrożone już na MŚ 2026?

Od kilku lat legendarny trener, a obecnie dyrektor rozwoju sportowego w FIFA Arsene Wenger próbuje forsować własny pomysł dotyczący pozycji spalonej. Francuz chce, by ofsajd był tylko wtedy, gdy w momencie podania zawodnik, który atakuje, jest wysunięty poza obrońcę całym ciałem, a nie jego fragmentem. Dzięki temu drużyny mogłyby grać bardziej ofensywnie, przez co atrakcyjność spotkań byłaby większa. Oczywiście, w idealnym scenariuszu.

Na antenie Cadena SER głos w tej sprawie zabrał Eduardo Iturralde, hiszpański sędzia. Przyznał on, że propozycja Arsene'a Wengera została oficjalnie przedstawiona. Zaznaczył też, że jest duża szansa, że zostanie zatwierdzona i wejdzie w życie już na najbliższych mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
La Liga

Lewandowski oficjalnie zagra w USA. Szef Barcelony ujawnił, co o tym sądzi. Gorzkie słowa

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Trener Lewandowskiego i Szczęsnego nie aprobuje pomysłu Wengera

    Pomysł Arsene'a Wengera ma swoich zwolenników i przeciwników. Owszem, ta zmiana może spowodować, że sędziowie będą popełniali mniej błędów, jeśli chodzi o jak najbardziej obiektywną ocenę sytuacji. Z drugiej strony jednak, jak interpretować ofsajd, gdy piłkarz będzie wyraźnie przed obrońcą, ale np. częścią buta będzie na równi z nim? Na te pytania FIFA musi sobie odpowiedzieć.

    Pewien sceptycyzm wobec pomysłu legendarnego francuskiego szkoleniowca wyraża trener FC Barcelony, Hansi Flick. "Mundo Deportivo" cytuje jego słowa. Przyznał, że choć szanuje Arsene'a Wengera, to nie ma pojęcia, co myśleć o jego pomyśle.

    Nie wiem, czego on chce ani jaki jest cel tego nowego przepisu. Kiedy mi to wyjaśnią, będę w stanie to zrozumieć, ale na razie nie chcę komentować, bo mamy nadzieję, że to kwestia odległej przyszłości, może kilku lat
    cytuje hiszpański dziennik słowa szkoleniowca FC Barcelony.

    FC Barcelona szykuje się teraz do kolejnego meczu w Lidze Mistrzów. Jutro o 18:45 zmierzy się z Olympiakosem. Nie zobaczymy kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale Wojciecha Szczęsnego - na 99% tak.

    Zobacz również:

    Policja w Tel Awiwie
    Piłka nożna

    Dantejskie sceny w Izraelu. Mecz odwołany, 9 osób zatrzymanych, 15 rannych

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Mężczyzna z krótkimi, jasnymi włosami i zarostem, ubrany w czarną kurtkę, siedzi przed mikrofonem podczas konferencji prasowej. W tle rozmyte kolorowe tablice sponsorów sportowych.
    Hansi FlickAFP7 vía Europa PressEast News
    Po lewej stronie mężczyzna w pomarańczowej koszulce sportowej z logo FC Barcelona, po prawej stronie mężczyzna w czarnej koszulce na tle boiska, obaj patrzą przed siebie ze skupionym wyrazem twarzy.
    Robert Lewandowski i Hansi FlickDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PLAFP
    Starszy mężczyzna w garniturze i krawacie, z przypinką FIFA na marynarce, stoi w częściowo pustym sektorze stadionu, w tle widoczni są luźno rozmieszczeni kibice.
    Arsene WengerJean CatuffeAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja