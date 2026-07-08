Licznik Szymona Marciniaka na tegorocznym mundialu zatrzymał się jak na razie na dwóch poprowadzonych spotkaniach. Nasz rodak był rozjemcą w starciach Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec jego czynnego udziału w mistrzostwach świata, a przynajmniej tak twierdzą głosy dobiegające ze środowiska sędziowskiego.

Jednym z nich jest stanowisko Rafała Rostkowskiego, który na portalu Sport.tvp.pl wskazał nawet dokładny mecz 1/4 finału, jaki powinien przypaść w udziale arbitrowi z Płocka. A chodzi o spotkanie Norwegia - Anglia.

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O tym, że Szymon Marciniak wkroczy do akcji przy okazji mundialowych ćwierćfinałów przekonany jest także Michał Listkiewicz, który zabrał głos na kanale "Weszło". Przypomnijmy, że jego syn Tomasz Listkiewicz jest asystentem naszego najsłynniejszego eksportowego arbitra. Sam były prezes PZPN nie powołuje się jednak na pochodzące od niego doniesienia, a na znajomość mechanizmów FIFA. Te wskazują jego zdaniem, że Szymon Marciniak posędziuje jeszcze przynajmniej jeden, a może i dwa hity mistrzostw świata.

- Rozmawiam z chłopakami, ale oni bardzo unikają tego. Nie wolno im za dużo się wypowiadać. Natomiast mam znajomość polityki obsadowej FIFA, w końcu dwa razy byłem na mundialu jako sędzia, ale kilka razy także jako działacz w komisji sędziowskiej FIFA, więc sam tam maczałem palce trochę w tym obsadzaniu. (...) Jest szansa na dwa mecze. Ćwierćfinał, to powiedziałbym na 99 procent. I jeżeli ten ćwierćfinał im wyjdzie brylantowo, perfekcyjnie, co w przypadku Szymona jest dość prawdopodobne, no to wtedy jest szansa na półfinał - powiedział Michał Listkiewicz.

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Zaznaczył przy tym, że ważną kwestią co do dalszych obsad sędziowskich będzie układ turniejowej drabinki, na którym może skorzystać Szymon Marciniak, jak i cały jego zespół.

- Bardzo dużo zależy też od geopolityki i od tego, kto się tam zakwalifikuje. Bo tak głupio może o tym mówić, ale dla naszych sędziów byłoby fajnie, gdyby Anglia doszła do finału. Bo wtedy automatycznie dwóch sędziów angielskich, zresztą doskonałych - Michael Oliver i Anthony Taylor - jest wyeliminowanych - stwierdził były prezes PZPN.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak na MŚ 2026 Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





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