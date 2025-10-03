Kilka dni temu Donald Trump został zapytany o przeniesienie meczów z miast, które nie współpracują z jego inicjatywami w zakresie imigracji i zwalczania przestępczości, czyli San Francisco i Seattle, które są zarządzane przez polityków z Partii Demokratycznej. - Jeśli uznam, że nie jest to bezpieczne, przeniesiemy mecze do innych miast - wypalił prezydent Stanów Zjednoczonych, które podkreślał, że w tych miastach "rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią".

Wiceprezydent FIFA odpowiedział Trumpowi. To koniec

Teraz wiceprezydent FIFA Victor Montagliani odniósł się do jego komentarza podczas konferencji w Londynie.

To turniej FIFA, jurysdykcja FIFA, FIFA podejmuje te decyzje. Z całym szacunkiem dla obecnych światowych przywódców, piłka nożna jest od nich ważniejsza i przetrwa ich reżim, ich rząd czy ich hasła. W tym tkwi piękno naszej gry – jest ona większa niż jakakolwiek jednostka i większa niż jakikolwiek kraj

Pierwsze plany dotyczące miast-gospodarzy przyszłorocznych mistrzostw świata powstały w 2022 roku. Szczegóły, w tym decyzję o rozegraniu finału na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey, podjęto w lutym 2024. Wprowadzenie zmian spowodowałoby problemy logistyczne i prawne.

Piłkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca 2026 roku. Rozegrane one zostaną w 16 miastach na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Mecze MŚ mają odbyć się w 11 amerykańskich miastach: Miami, San Francisco, Filadelfii, Atlancie, East Rutherford koło Nowego Jorku, Dallas, Kansas City, Houston, Los Angeles, Seattle i Bostonie, kanadyjskim Vancouver i trzech meksykańskich miastach: Monterrey, Guadalajarze i Meksyku.

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się 5 grudnia w Centrum Sztuk Scenicznych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie.

Mundial na trzech kontynentach i 64 drużyny? UEFA mówi „nie” AP © 2025 Associated Press

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Donald Trump grozi organizatorom MŚ Angela Weiss AFP

Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Trump Andrew Caballero-Reynolds / AFP AFP