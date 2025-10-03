Partner merytoryczny: Eleven Sports

Donald Trump lubi sport i tego nie ukrywa. Prezydent Stanów Zjednoczonych coraz częściej opowiada o piłkarskich mistrzostwach świata, które w 2026 roku odbędą się m.in. w jego kraju. Zapowiedział nawet zdecydowane kroki, które wielu osobom mogłyby się nie spodziewać. Teraz dostał mocny cios od wiceprezydenta FIFA, Victora Montaglianiego.

Wiceprezydent FIFA odpowiedział Donaldowi Trumpowi
Wiceprezydent FIFA odpowiedział Donaldowi Trumpowi

Kilka dni temu Donald Trump został zapytany o przeniesienie meczów z miast, które nie współpracują z jego inicjatywami w zakresie imigracji i zwalczania przestępczości, czyli San Francisco i Seattle, które są zarządzane przez polityków z Partii Demokratycznej. - Jeśli uznam, że nie jest to bezpieczne, przeniesiemy mecze do innych miast - wypalił prezydent Stanów Zjednoczonych, które podkreślał, że w tych miastach "rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią".

Wiceprezydent FIFA odpowiedział Trumpowi. To koniec

Teraz wiceprezydent FIFA Victor Montagliani odniósł się do jego komentarza podczas konferencji w Londynie.

To turniej FIFA, jurysdykcja FIFA, FIFA podejmuje te decyzje. Z całym szacunkiem dla obecnych światowych przywódców, piłka nożna jest od nich ważniejsza i przetrwa ich reżim, ich rząd czy ich hasła. W tym tkwi piękno naszej gry – jest ona większa niż jakakolwiek jednostka i większa niż jakikolwiek kraj 
podkreślił wiceszef FIFA.

Pierwsze plany dotyczące miast-gospodarzy przyszłorocznych mistrzostw świata powstały w 2022 roku. Szczegóły, w tym decyzję o rozegraniu finału na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey, podjęto w lutym 2024. Wprowadzenie zmian spowodowałoby problemy logistyczne i prawne.

Piłkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca 2026 roku. Rozegrane one zostaną w 16 miastach na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Mecze MŚ mają odbyć się w 11 amerykańskich miastach: Miami, San Francisco, Filadelfii, Atlancie, East Rutherford koło Nowego Jorku, Dallas, Kansas City, Houston, Los Angeles, Seattle i Bostonie, kanadyjskim Vancouver i trzech meksykańskich miastach: Monterrey, Guadalajarze i Meksyku.

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się 5 grudnia w Centrum Sztuk Scenicznych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie.

Mundial na trzech kontynentach i 64 drużyny? UEFA mówi „nie”AP© 2025 Associated Press
Dwóch mężczyzn w garniturach stoi w gabinecie z licznymi flagami w tle, jeden z nich trzyma trofeum Mistrzostw Świata w piłce nożnej, drugi gestykuluje podczas rozmowy.
Donald Trump i Gianni InfantinoANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP
Mężczyzna o jasnych włosach w garniturze i czerwonym krawacie unosi zaciśniętą pięść, stoi na tle nieostrego tłumu.
Donald Trump grozi organizatorom MŚAngela WeissAFP
Mężczyzna w garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie, w czerwonej czapce z napisem USA, z zaciśniętą pięścią, wyrażający silne emocje. W tle ochroniarz w okularach przeciwsłonecznych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald TrumpAndrew Caballero-Reynolds / AFPAFP

