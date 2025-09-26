Piłkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca 2026 roku. Rozegrane one zostaną w 16 miastach na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Mecze MŚ mają odbyć się w 11 amerykańskich miastach: Miami, San Francisco, Filadelfii, Atlancie, East Rutherford koło Nowego Jorku, Dallas, Kansas City, Houston, Los Angeles, Seattle i Bostonie, kanadyjskim Vancouver i trzech meksykańskich miastach: Monterrey, Guadalajarze i Meksyku.

Donald Trump został zapytany o przeniesienie meczów z miast, które nie współpracują z jego inicjatywami w zakresie imigracji i zwalczania przestępczości, czyli San Francisco i Seattle, które są zarządzane przez polityków z Partii Demokratycznej.

Jeśli uznam, że nie jest to bezpieczne, przeniesiemy mecze do innych miast

- Seattle i San Francisco rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią. Dzięki wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w mieście nie ma już przestępczości. Jedziemy teraz do Memphis, Chicago i innych miast. Będzie tam bezpiecznie na mistrzostwach świata - opowiadał dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Nieco ponad miesiąc temu doszło do spotkania Donalda Trumpa z szefem FIFA Giannim Infantino. Podczas wizyty sternika światowego futbolu w Białym Domu ogłoszono datę losowania grup turnieju finałowego. Te odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie przełomowy. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 48 zespołów.

