Donald Trump ma dosyć. Może podjąć szokującą decyzję. "Szaleńcy"

Maciej Brzeziński

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyznał, że jest gotowy podjąć zdecydowane kroki tuż przed piłkarskimi mistrzostwami świata. - Tam rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią - wypalił na temat San Francisco i Seattle, gdzie zaplanowane są mecze przyszłorocznego mundialu.

Piłkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca 2026 roku. Rozegrane one zostaną w 16 miastach na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Mecze MŚ mają odbyć się w 11 amerykańskich miastach: Miami, San Francisco, Filadelfii, Atlancie, East Rutherford koło Nowego Jorku, Dallas, Kansas City, Houston, Los Angeles, Seattle i Bostonie, kanadyjskim Vancouver i trzech meksykańskich miastach: Monterrey, Guadalajarze i Meksyku.

Donald Trump został zapytany o przeniesienie meczów z miast, które nie współpracują z jego inicjatywami w zakresie imigracji i zwalczania przestępczości, czyli San Francisco i Seattle, które są zarządzane przez polityków z Partii Demokratycznej.

Jeśli uznam, że nie jest to bezpieczne, przeniesiemy mecze do innych miast 
odpowiedział prezydent USA.

- Seattle i San Francisco rządzą radykalni lewicowi szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią. Dzięki wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w mieście nie ma już przestępczości. Jedziemy teraz do Memphis, Chicago i innych miast. Będzie tam bezpiecznie na mistrzostwach świata - opowiadał dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Nieco ponad miesiąc temu doszło do spotkania Donalda Trumpa z szefem FIFA Giannim Infantino. Podczas wizyty sternika światowego futbolu w Białym Domu ogłoszono datę losowania grup turnieju finałowego. Te odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie przełomowy. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 48 zespołów.

Trzech mężczyzn stoi w gabinecie o wysokiej randze, na pierwszym planie jeden z nich trzyma w rękach fotografię z innym mężczyzną, obok znajduje się trofeum w kształcie Złotej Piłki. W tle widoczne są flagi i bogato udekorowane wnętrze.
Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z szefem FIFA Giannim Infantino nagle pokazał swoje zdjęcie z Władimirem PutinemANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP
Mężczyzna w garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie, w czerwonej czapce z napisem USA, z zaciśniętą pięścią, wyrażający silne emocje. W tle ochroniarz w okularach przeciwsłonecznych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald TrumpAndrew Caballero-Reynolds / AFPAFP
Mężczyzna w niebieskim garniturze i żółtym krawacie siedzi przy dużym ciemnobrązowym, pikowanym fotelu biurowym, przed nim na stole leży dokument, a w tle stoją osoby ubrane w jasne ubrania.
Donald TrumpPool/ABACA/AbacaEast News

