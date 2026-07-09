Domagali się wyrzucenia rywala Marciniaka z mundialu. Jest reakcja FIFA

Na tegorocznym mundialu nie brakuje krytycznych głosów oraz kontrowersji związanych z decyzjami sędziowskimi. Oba spotkania prowadzone przez Szymona Marciniaka znalazły się pod lupą kibiców. Najpoważniejszym zarzutem skierowanym do Polaka był brak czerwonej kartki dla Leo Messiego w pierwszym meczu grupowym z Algierią. Irańczycy z kolei byli wściekli, gdy Marciniak nie uznał gola strzelonego Egiptowi, co w praktyce zaważyło o ich relegacji z turnieju.

Obie decyzje Marciniaka chociaż trudne, finalnie zostały zgodnie ocenione przez ekspertów i obserwatorów za podjęte słusznie, w zgodzie z obowiązującymi aktualnie przepisami. W ostatnich dniach znowu wybuchła burza. Tym razem na celowniku znalazł się jeden z rywali Polaka do sędziowania największych spotkań - Francuz Francois Letexier.

Burza po decyzjach sędziowskich Francuza. Pierluigi Colina staje w jego obronie i apeluje

Francuz sędziował pełne dramaturgii spotkanie Egiptu z Argentyną, w którym mistrzowie świata odrobili dwubramkową stratę i ostatecznie po golu w doliczonym czasie gry awansowali do ćwierćfinału mundialu.

Tuż po ostatnim gwizdku Egipcjanie byli wściekli, wprost zarzucając zarówno arbitrowi, jak i samej FIFA stronniczość na korzyść Argentyny. Tamtejsza federacja miała zawnioskować nawet o wykluczenie Letexiera z kolejnych spotkań na tym turnieju.

Główne kontrowersje wywołały głównie dwie sytuacje - anulowanie gola na 2:0 autorstwa Mostafy Ziko oraz nieprzyznanie rzutu karnego po rzekomym przewinieniu Alexisa Mac Allistera na Mohamedzie Salahu.

W obronie Francuza postanowił wystąpić Pierluigi Colina, sprawujący aktualnie funkcję szefa sędziów FIFA. W jego odczuciu Letexier w obu ww. sytuacjach podjął właściwe decyzję. Włoch w pewnym momencie jasno odniósł się do zarzutów o rzekomą stronniczość sędziów na mundialu.

- Nikt nie może kwestionować uczciwości sędziów mistrzostw świata i nikt nie może twierdzić, że sędziowanie może być pod wpływem kogokolwiek, nawet prezydenta FIFA Gianniego Infantino - obwieścił Pierluigi Colina w rozmowie na oficjalnej stronie FIFA (cytat za TVP Sport).

Starciem Francji z Marokiem rozpocznie się 1/4 finału mistrzostw świata. Dalszy los Letexiera na tym mundialu jest zależny również od poczynań jego rodaków. Na ostateczną decyzję wciąż czeka Szymon Marciniak. Według wielu doniesień Polak ma poprowadzić jeden z ćwierćfinałów. Ostateczny komunikat jednak wciąż nie nadszedł.

Francois Letexier otoczony przez piłkarzy Jacob Kupferman East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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