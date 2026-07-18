Doba do finału MŚ. Wszystkie mecze anulowane. Oficjalny komunikat

Najpierw faza grupowa, okraszona popisem strzeleckim Leo Messiego, potem emocjonująca wymiana ciosów z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16 finału, następnie szalona pogoń za Egiptem, zwycięstwo 3:1 ze Szwajcarią i na koniec wiele znaczący triumf nad Anglikami po kapitalnej remontadzie - tak w telegraficznym skrócie wyglądała droga reprezentacji Argentyny do drugiego z rzędu finału mistrzostw świata. Finału, w którym dzielna ekipa wojowników Lionela Scaloniego ruszy w bój z Hiszpaniami marząc o obronie tytułu.

Pożegnanie tuż przed meczem. Mbappe wydał komunikat. To jest już koniec

Po tym, co zaprezentowali w swoich dotychczasowych mundialowych występach, "Albicelestes" już mogą być pewni tego, że niezależnie od końcowego rezultatu spotkania z "La Roja", w ojczyźnie czeka ich niezwykle głośne powitanie.

MŚ 2026. Komunikat Argentyńczyków przed finałem. Mecze odwołane

Argentyna już szykuje się na powrót swoich piłkarskich bohaterów. A najlepiej świadczy o tym najnowszy komunikat, jaki opublikowała argentyńska federacja. Jak się okazuje, na jej szczytach podjęta została jednoznaczna decyzja, która ma pozwolić jeszcze lepiej uczcić przylot Lionela Messiego i spółki ze Stanów Zjednoczonych.

- Argentyński Związek Piłki Nożnej informuje, że zawieszone zostają mecze we wszystkich kategoriach zaplanowane na poniedziałek 20 i wtorek 21 lipca. Wynika to z powrotu reprezentacji narodowej do kraju po udziale w mistrzostwach świata 2026 - ogłosił Argentyński Związek Piłki Nożnej.

Rozwiń

Marciniak przerywa milczenie i potwierdza. To zaważyło na decyzji FIFA ws. finału

Ten ruch jasno pokazuje, że reprezentacja Argentyny ma zostać powitana w kraju z wszelkimi honorami. I nic nie może przeszkodzić we wspólnej narodowej celebrze nawet w najmniejszym stopniu. Zwłaszcza, jeśli Leo Messi ponownie wysiądzie z pokładu samolotu z najcenniejszym łupem w reprezentacyjnym futbolu.

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Leo Messi WALEED IBRAHIM AFP





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP