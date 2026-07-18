Doba do finału MŚ. Wszystkie mecze anulowane. Oficjalny komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Argentyna jest o krok, by zapisać się w piłkarskich kronikach jako obrońca tytułu mistrza świata. By tego dokonać, podopieczni Lionela Scaloniego muszą pokonać w jutrzejszym finale w New Jersey reprezentację Hiszpanii. Niezależnie od tego, jakim wynikiem zakończy się ten mecz, Lionel Messi i spółka zostaną najprawdopodobniej przywitani w ojczyźnie niczym prawdziwy piłkarscy bohaterowie. Świadczy o tym nie tylko uwielbienie, jakim cieszy się reprezentacja "Albicelestes", ale i decyzja, którą dzień przed meczem podjęła argentyńska federacja.

Leo Messi w niebiesko-czarnej koszulce z numerem 10 przewracany przez angielskiego piłkarza na murawie; w lewym górnym rogu zbliżenie Messiego z ręką na czole.
Leo Messi podczas meczu z reprezentacją Anglii na MŚ 2026Jewel SAMAD / AFP / William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFPAFP

Najpierw faza grupowa, okraszona popisem strzeleckim Leo Messiego, potem emocjonująca wymiana ciosów z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16 finału, następnie szalona pogoń za Egiptem, zwycięstwo 3:1 ze Szwajcarią i na koniec wiele znaczący triumf nad Anglikami po kapitalnej remontadzie - tak w telegraficznym skrócie wyglądała droga reprezentacji Argentyny do drugiego z rzędu finału mistrzostw świata. Finału, w którym dzielna ekipa wojowników Lionela Scaloniego ruszy w bój z Hiszpaniami marząc o obronie tytułu.

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Po tym, co zaprezentowali w swoich dotychczasowych mundialowych występach, "Albicelestes" już mogą być pewni tego, że niezależnie od końcowego rezultatu spotkania z "La Roja", w ojczyźnie czeka ich niezwykle głośne powitanie.

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Argentyna już szykuje się na powrót swoich piłkarskich bohaterów. A najlepiej świadczy o tym najnowszy komunikat, jaki opublikowała argentyńska federacja. Jak się okazuje, na jej szczytach podjęta została jednoznaczna decyzja, która ma pozwolić jeszcze lepiej uczcić przylot Lionela Messiego i spółki ze Stanów Zjednoczonych.

- Argentyński Związek Piłki Nożnej informuje, że zawieszone zostają mecze we wszystkich kategoriach zaplanowane na poniedziałek 20 i wtorek 21 lipca. Wynika to z powrotu reprezentacji narodowej do kraju po udziale w mistrzostwach świata 2026 - ogłosił Argentyński Związek Piłki Nożnej.

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Ten ruch jasno pokazuje, że reprezentacja Argentyny ma zostać powitana w kraju z wszelkimi honorami. I nic nie może przeszkodzić we wspólnej narodowej celebrze nawet w najmniejszym stopniu. Zwłaszcza, jeśli Leo Messi ponownie wysiądzie z pokładu samolotu z najcenniejszym łupem w reprezentacyjnym futbolu.

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Leo MessiPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Piłkarz w biało-błękitnej koszulce Argentyny z numerem 10 unosi dłonie, patrząc przed siebie, z opaską kapitana na lewym ramieniu.
Leo MessiWALEED IBRAHIMAFP


Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEOALFRED DAVIES / AFPTV / AFPAFP

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