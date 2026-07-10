Wbrew przewidywaniom reprezentacja Francji w pierwszym ćwierćfinale tegorocznego mundialu kompletnie zdominowała Maroko i w zachwycającym stylu wygrała 2:0. Wynik mógł być jeszcze bardziej okazały, gdyby Kylian Mbappe wykorzystał w 28. minucie rzut karny. Jego strzał obronił jednak Bono.

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Kapitan Francuzów zrehabilitował się w 2. połowie. Trafił do siatki w 60. minucie, a wynik na 2:0 sześć minut później ustalił po jego asyście Ousmane Dembele. Marokańczycy oddali zaledwie pięć strzałów, z czego jeden celny i kompletnie zasłużenie odpadli z mundialu.

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Mimo to "Trójkolorowi" spotkanie kończyli pełni obaw. Wszystko przez to, że boisko z powodu urazu opuścić musiał Mbappe. W 77. minucie na boisku za niego pojawił się gracz Crystal Palace - Jean-Philippe Mateta. A kibice wyczekiwali już jedynie wieści na temat stanu zdrowia snajpera Realu Madryt.

Mbappe po meczu uspokoił fanów, ujawniając, że uraz jest niegroźny, a on sam czuje się dobrze. Nowe wiadomości ws. jego stanu zdrowia przekazał w rozmowie z mediami Didier Deschamps. Francuzi znaleźli się w tarapatach, bo jak się okazało, nie tylko 27-latek zmaga się z dolegliwościami.

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Selekcjoner zdradził, że urazu nabawił się też inny zawodnik podstawowego składu - Manu Kone. Wstępne diagnozy są jednak optymistyczne.

W przypadku Kyliana chodzi tylko o kostkę. Odczuwał niewielki ból. Manu Kone dostał uderzenie w kolano i miał też lekkie skurcze

Ze słów trenera wynika, że występ obu zawodników w półfinale nie jest raczej zagrożony. Obrazki z Mbappe siedzącym z grymasem bólu na murawie, a później na ławce rezerwowych z workiem lodu przy kostce mogły jednak mocno zaniepokoić fanów.

- Uderzyłem się w kostkę, ale nic mi nie jest. W tamtym momencie J.P. Mateta był w lepszej formie ode mnie, żeby grać przez ostatnie 15 minut. Zszedłem z boiska, a on wszedł. To dobrze, on też prawie strzelił gola - przekazał Mbappe w rozmowie z beIN Sports.

Francuzi tym samym czekają już na swojego półfinałowego rywala. Będzie nim triumfator z pary Hiszpania vs Belgia.

Michael Olise i Kylian Mbappe JOSE HERNANDEZ AFP

Didier Deschamps i Kylian Mbappe ANGELA WEISS AFP

Manu Kone MAURO PIMENTEL AFP





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