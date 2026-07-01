Dla Francuzów faza grupowa była okazją do demonstracji swojej siły. Drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa w starciach z Norwegią, Senegalem i Irakiem nie straciła nawet punktu. Motorami napędowymi tradycyjnie byli Kylian Mbappe oraz Ousmane Dembele. Obaj snajperzy w trzech pierwszych spotkaniach zanotowali po cztery gole. Przed tym spotkaniem w klasyfikacji strzelców lepsi są jedynie Leo Messi i Erling Haaland, autorzy kolejno sześciu i pięciu bramek.

Pierwszym przeciwnikiem wicemistrzów świata w fazie pucharowej byli Szwedzi. Ich obecność na mundialu cały czas jest bolesna dla Polaków, bowiem jak doskonale pamiętamy to właśnie podopieczni Grahama Pottera pokonali "biało-czerwonych" w finale baraży.

Dla Szwedów faza grupowa była pełna paradoksu. Zaczęli od rozgromienia 5:1 wyjątkowo pogubionej reprezentacji Tunezji. W drugiej serii przyszła lekcja pokory w postaci klęski 1:5 od Holendrów. Finalnie awans z trzeciego miejsca w grupie dał im remis z Japończykami.

Po raz kolejny podczas tego mundialu ważną rolę odgrywał Tomasz Kwiatkowski. Polski arbiter znalazł się w trójce sędziów VAR, których głównym zadaniem w tym spotkaniu było wspomaganie decyzji podejmowanych przez sędziego głównego tego spotkania, którym był Holender Danny Makkelie.

Oblężenie bramki Szwedów. Francuzi chcieli dokonać rzeczy wielkich

Francuscy kibice spodziewający się szturmu swojego zespołu na szwedzką bramkę musieli czuć się srogo zawiedzeni. Oba zespoły skupiły się bardziej na konstruowaniu ataku pozycyjnego, oddając kilka uderzeń z dystansu. Po stronie Szwedów rozpoczął Alexander Isak, natomiast Francuzi szukali swoich szans po próbach Lucasa Digne'a oraz Kyliana Mbappe.

Zdecydowanie więcej polotu miała indywidualna akcja Bradleya Barcoli z 19. minuty meczu. Gwiazda PSG łatwo minęła swojego przeciwnika i dostała tak dużo miejsca, że w przeciągu kilku sekund przedostała się ze środka boiska tuż przed szwedzką bramkę. W decydującym momencie 23-latek przestrzelił.

Minutę później Mbappe wykorzystał prostopadłe podanie ze środka pola i wybiegł sam na sam z Jacobem Widellem Zetterströmem. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Francji takich sytuacji nie zwykł marnować. Radość nie trwała jednak nawet kilku sekund. Sędzia błyskawicznie odgwizdał pozycję spaloną, a powtórki telewizyjne pokazały, ze miał w tym wypadku stuprocentową rację.

Ataki Francuzów wzmagały się z każdą minutą. Najpierw Zetterström świetnie obronił nogą groźny strzał Adriena Rabiot. Chwilę później szwedzkiego bramkarza wyręczyło obramowanie bramki. W świetnej sytuacji pozostawiony bez opieki Mbappe trafił w słupek, co wywołało ogromny wybuch frustracji gwiazdora Realu Madryt.

W 36. minucie mogliśmy być świadkami jednej z najładniejszych bramek w historii mistrzostw świata. Ustawiony w okolicach 16 metra Michael Olise złożył się do ekwiblirystycznego uderzenia nożycami. Przewrotka zakończyła się drugim tego dnia trafieniem w słupek. Po chwili niecelnie dobijał Dembele.

Francuzi wreszcie dopięli swego. Tuż przed przerwą swojego piątego gola na tym mundialu strzelił Mbappe. Wicemistrzowie świata fenomenalnie rozegrali na krótko rzut rożny, a Mbappe z łatwością ominął w polu karnym Viktora Gyokeresa i pewnym uderzeniem przy dalszym słupku wyprowadził Francję na prowadzenie. Tuż po strzeleniu gola Mbappe podbiegł uściskać się z Deschampsem, któremu kilka dni temu zmarła matka.

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Francuzi nie mieli grama litości. Wynik meczu był już formalnością

Opór Szwedów po przerwie znacząco opadł. W 53. minucie Francuzi podwyższyli swoje prowadzenie. Przed ich polem karnym wyjątkowo swobodnie poczynał sobie Olise. Francuz posłał dokładne podanie do Barcoli, a ten atomowym uderzeniem nie dał szwedzkiemu bramkarzowi żadnych szans na skuteczną interwencję.

Olise w tym spotkaniu miał ogromny apetyt na to, by strzelić choćby jednego gola. Zawodnik Bayernu miał jednak dużo pecha. W 61. minucie pokusił się o kolejny strzał z dystansu. Dobrze ustawiony był jednak Zetterström, który oddalił zagrożenie. Kilka minut później kolejna z jego prób została zablokowana. Dziesięć minut później Zetterström kolejny raz był górą, broniąc tym razem w sytuacji jeden na jeden z Olise.

Jeżeli Szwedzi jeszcze marzyli o odwróceniu losów spotkania, to Mbappe boleśnie ich odarł ze złudzeń. W 74. minucie kapitalną prostopadłą piłkę posłał Olise. Mbappe wybiegł zza pleców obrońców i z zimną krwią strzelił swojego 18. gola w historii występów na mundialu. Francuz tym samym ma już tylko jednego gola straty do Messiego w klasyfikacji wszechczasów.

Francuzi pokonując Szwedów zostali drugim europejskim zespołem, który awansował do 1/8 finału mundialu. Kolejnym przeciwnikiem wicemistrzów świata będzie reprezentacja Paragwaju, która poprzedniej nocy sensacyjnie wyeliminowała Niemców. Mecz ten odbędzie się 4 lipca o godz. 23:00 polskiego czasu.

Statystyki meczu Francja 3 - 0 Szwecja Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 25 8 Strzały celne 12 3 Strzały niecelne 9 4 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 131 89

Kylian Mbappe Franck Fife / AFP AFP

Reprezentacja Szwecji podczas mistrzostw świata EYEPIX AFP





Alexander Blockx - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport