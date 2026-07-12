Decyzja ws. Marciniaka o krok. Była rozmowa. "Może coś historycznego"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Szymon Marciniak poprowadził na piłkarskich mistrzostwach świata dwa spotkania. Polski arbiter został pominięty przy meczach ćwierćfinałowych. Czy to oznacza dla niego koniec mundialu? W trakcie transmisji z meczu Norwegia - Anglia rąbka tajemnicy uchylił Mateusz Borek.

Szymon Marciniak czeka na decyzję FIFA
Szymon Marciniak czeka na decyzję FIFARichard HeathcoteAFP

Szymon Marciniak pracował na piłkarskich mistrzostwach świata przy meczach Argentyna - Algieria i Egipt - Iran. Miało to jednak miejsce w fazie grupowej. Polski arbiter nie otrzymał na razie więcej szans i był pomijany przy okazji spotkań 1/16, 1/8 i 1/4 finału. To jednak wcale nie oznacza, że Pierluigi Collina, czyli szef sędziów FIFA jest niezadowolony z postawy Marciniaka.

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"Skoro nasz Marciniak tam jest, to jestem przekonany, że będzie prowadził półfinał Francji" - napisał ostatnio były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Z kolei francuskie media spekulują, że Polak jest "jest jednym z trzech sędziów, którzy mogą poprowadzić wielki finał". To byłaby z pewnością sytuacja bez precedensu, bo jeszcze żaden arbiter dwukrotnie nie prowadził starcia o złoto.

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Tymczasem w trakcie meczu Norwegia - Anglia pojawiły się nowe informacje ws. Marciniaka, które przekazał komentator TVP Mateusz Borek.

- Muszę powiedzieć, że miałem okazję zamienić kilka słów z sędzią Szymonem Marciniakiem. Czeka na decyzje odpowiednich władz, które spotkanie poprowadzi. Może półfinał Francja - Hiszpania. Może coś więcej. Może coś historycznego szykuje dla niego Pierluigi Collina - powiedział.

W niedzielę (12 lipca) poznamy obsadę sędziowską meczów półfinałowych i na pewno będziemy wiedzieć więcej ws. polskiego arbitra. Jeśli nie znajdzie się tam jego nazwisko to pozostaje mieć nadzieję na historyczny finał lub mecz o brązowy medal.

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sędzia piłkarski w czarnym stroju z wyposażeniem FIFA i słuchawką, stojący na murawie stadionu podczas meczu
Szymon MarciniakJUAN MABROMATAAFP
Szymon Marciniak
Szymon MarciniakJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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