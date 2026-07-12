Decyzja ws. Marciniaka o krok. Była rozmowa. "Może coś historycznego"
Szymon Marciniak poprowadził na piłkarskich mistrzostwach świata dwa spotkania. Polski arbiter został pominięty przy meczach ćwierćfinałowych. Czy to oznacza dla niego koniec mundialu? W trakcie transmisji z meczu Norwegia - Anglia rąbka tajemnicy uchylił Mateusz Borek.
Szymon Marciniak pracował na piłkarskich mistrzostwach świata przy meczach Argentyna - Algieria i Egipt - Iran. Miało to jednak miejsce w fazie grupowej. Polski arbiter nie otrzymał na razie więcej szans i był pomijany przy okazji spotkań 1/16, 1/8 i 1/4 finału. To jednak wcale nie oznacza, że Pierluigi Collina, czyli szef sędziów FIFA jest niezadowolony z postawy Marciniaka.
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"Skoro nasz Marciniak tam jest, to jestem przekonany, że będzie prowadził półfinał Francji" - napisał ostatnio były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Z kolei francuskie media spekulują, że Polak jest "jest jednym z trzech sędziów, którzy mogą poprowadzić wielki finał". To byłaby z pewnością sytuacja bez precedensu, bo jeszcze żaden arbiter dwukrotnie nie prowadził starcia o złoto.
Tymczasem w trakcie meczu Norwegia - Anglia pojawiły się nowe informacje ws. Marciniaka, które przekazał komentator TVP Mateusz Borek.
- Muszę powiedzieć, że miałem okazję zamienić kilka słów z sędzią Szymonem Marciniakiem. Czeka na decyzje odpowiednich władz, które spotkanie poprowadzi. Może półfinał Francja - Hiszpania. Może coś więcej. Może coś historycznego szykuje dla niego Pierluigi Collina - powiedział.
W niedzielę (12 lipca) poznamy obsadę sędziowską meczów półfinałowych i na pewno będziemy wiedzieć więcej ws. polskiego arbitra. Jeśli nie znajdzie się tam jego nazwisko to pozostaje mieć nadzieję na historyczny finał lub mecz o brązowy medal.