Decydujące mecze mundialu. Wielka gra o złoto. Terminarz fazy pucharowej

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Mistrzostwa świata w nowym formacie z 48 zespołami oznaczały aż 104 mecze. Nie jest jednak niespodzianką, że to te 32 ostatnie najmocniej elektryzują kibiców. Oto rozpiska fazy pucharowej. Jak układa się drabinka turniejowa? O jakich godzinach czasu polskiego będą rozpoczynać się spotkania? Przedstawiamy to wszystko w tym artykule.

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi w strojach Francji, Portugalii i Argentyny podczas meczu.
Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo i Lionel MessiLESLIE PLAZA JOHNSONGetty Images

Nowy system rozgrywania czempionatu globu podzielił środowisko fanów piłki nożnej. Awans słabszych zespołów, takich jak Uzbekistan, Jordania czy Haiti miał zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Liczba tych pierwszych pewnie w ostatnich dniach wzrosła ze względu na waleczność Curacao czy Republiki Zielonego Przylądka.

Trudno jednak zaprzeczyć, że pierwsze 72 mecze mundialu - mimo całego egzotycznego klimatu - to zaledwie preludium do fazy pucharowej. To w niej zaczynają się dogrywki, serie rzutów karnych i najboleśniejsze zwroty akcji, a margines błędu znacznie się zawęża. Przedstawiamy harmonogram play-offów z godzinami polskiego czasu.

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To oni wygrają mundial? Wszystko wyliczono, wprost wskazano faworyta

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Chronologiczny terminarz fazy pucharowej mistrzostw świata 2026:

1/16 finału:

2. drużyna grupy A - Kanada (niedziela 28.06, godz. 21:00)
Zwycięzca grupy C - 2. drużyna grupy F (poniedziałek 29.06, 19:00)
Niemcy - 3. drużyna grupy A/B/C/D/F (poniedziałek 29.06, 22:30)
Zwycięzca grupy F - 2. drużyna grupy C (noc z niedzieli na poniedziałek 29/30.06, 3:00)
2. drużyna grupy E - Zwycięzca grupy I (wtorek 30.06, 19:00)
Meksyk - 3. drużyna grupy C/E/F/H/I (noc z wtorku na środę 30.06/01.07, 3:00)
Zwycięzca grupy L - 3. drużyna grupy E/H/I/J/K (środa 01.07, 18:00)
Zwycięzca grupy G - 3. drużyna grupy A/E/H/I/J (środa 01.07, 22:00
Stany Zjednoczone - 3. drużyna grupy B/E/F/I/J (noc ze środy na czwartek 01/02.07, 2:00)
Zwycięzca grupy H - 2. drużyna grupy J (czwartek 02.07, 21:00)
2. drużyna grupy K - 2. drużyna grupy L (noc z czwartku na piątek 02/03.07, 1:00)
Szwajcaria - 3. drużyna grupy E/F/G/I/J (noc z czwartku na piątek 02/03.07, 5:00)
2. drużyna grupy D - 2. drużyna grupy G (piątek 03.07, 20:00)
Argentyna - 2. drużyna grupy H (noc z piątku na sobotę 03/04.07, 0:00)
Zwycięzca grupy K - 3. drużyna grupy D/E/I/J/L (noc z piątku na sobotę 03/04.07, 3:30)

1/8 finału:

2A/2B - 1F/2C (sobota 04.07, 19:00)
1E/3ABCDF - 1I/3CDFGH (sobota 04.07, 23:00)
1C/2F - 2E/2I (niedziela 05.07, 22:00)
1A/3CEFHI - 1L/3EHIJK (noc z niedzieli na poniedziałek 05/06.07, 2:00)
2K/2L - 1H/2J (poniedziałek 06.07, 21:00)
1D/3BEFIJ - 1G/3AEHIJ (noc z poniedziałku na wtorek 06/07.07, 2:00)
1J/2H - 2D/2G (wtorek 07.07, 18:00)
1B/3EFGIJ - 1K/3DEIJL (wtorek 07.07, 22:00)

1/4 finału:

Mecz nr 97 (czwartek 09.07, 22:00)
Mecz nr 98 (piątek 10.07, 21:00)
Mecz nr 99 (sobota 11.07, 23:00)
Mecz nr 100 (noc z soboty na niedzielę 11/12.07, 3:00)

1/2 finału:

Mecz nr 101 (wtorek 14.07, 21:00)
Mecz nr 102 (środa 15.07, 21:00)

Mecz o 3. miejsce:

Mecz nr 103 (sobota 18.07, 23:00)

Finał:

Mecz nr 104 (niedziela 19.07, 21:00)

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