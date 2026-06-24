Decydujące mecze mundialu. Wielka gra o złoto. Drabinka fazy pucharowej

Nowy system rozgrywania czempionatu globu podzielił środowisko fanów piłki nożnej. Awans słabszych zespołów, takich jak Uzbekistan, Jordania czy Haiti miał zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Liczba tych pierwszych pewnie w ostatnich dniach wzrosła ze względu na waleczność Curacao czy Republiki Zielonego Przylądka.

Trudno jednak zaprzeczyć, że pierwsze 72 mecze mundialu - mimo całego egzotycznego klimatu - to zaledwie preludium do fazy pucharowej. To w niej zaczynają się dogrywki, serie rzutów karnych i najboleśniejsze zwroty akcji, a margines błędu znacznie się zawęża. Przedstawiamy harmonogram play-offów z godzinami polskiego czasu.

Chronologiczny terminarz i drabinka fazy pucharowej mistrzostw świata 2026:

1/16 finału:

RPA - Kanada (niedziela 28.06, godz. 21:00)

Brazylia - 2. drużyna grupy F (poniedziałek 29.06, 19:00)

Niemcy - 3. drużyna grupy A/B/C/D/F (poniedziałek 29.06, 22:30)

Zwycięzca grupy F - 2. Maroko (noc z poniedziałku na wtorek 29/30.06, 3:00)

2. drużyna grupy E - Zwycięzca grupy I (wtorek 30.06, 19:00)

Meksyk - 3. drużyna grupy C/E/F/H/I (noc z wtorku na środę 30.06/01.07, 3:00)

Zwycięzca grupy L - 3. drużyna grupy E/H/I/J/K (środa 01.07, 18:00)

Zwycięzca grupy G - 3. drużyna grupy A/E/H/I/J (środa 01.07, 22:00

Stany Zjednoczone - 3. drużyna grupy B/E/F/I/J (noc ze środy na czwartek 01/02.07, 2:00)

Zwycięzca grupy H - 2. drużyna grupy J (czwartek 02.07, 21:00)

2. drużyna grupy K - 2. drużyna grupy L (noc z czwartku na piątek 02/03.07, 1:00)

Szwajcaria - 3. drużyna grupy E/F/G/I/J (noc z czwartku na piątek 02/03.07, 5:00)

2. drużyna grupy D - 2. drużyna grupy G (piątek 03.07, 20:00)

Argentyna - 2. drużyna grupy H (noc z piątku na sobotę 03/04.07, 0:00)

Zwycięzca grupy K - 3. drużyna grupy D/E/I/J/L (noc z piątku na sobotę 03/04.07, 3:30)

1/8 finału:

2A/2B - 1F/2C (sobota 04.07, 19:00)

1E/3ABCDF - 1I/3CDFGH (sobota 04.07, 23:00)

1C/2F - 2E/2I (niedziela 05.07, 22:00)

1A/3CEFHI - 1L/3EHIJK (noc z niedzieli na poniedziałek 05/06.07, 2:00)

2K/2L - 1H/2J (poniedziałek 06.07, 21:00)

1D/3BEFIJ - 1G/3AEHIJ (noc z poniedziałku na wtorek 06/07.07, 2:00)

1J/2H - 2D/2G (wtorek 07.07, 18:00)

1B/3EFGIJ - 1K/3DEIJL (wtorek 07.07, 22:00)

1/4 finału:

Mecz nr 97 (czwartek 09.07, 22:00)

Mecz nr 98 (piątek 10.07, 21:00)

Mecz nr 99 (sobota 11.07, 23:00)

Mecz nr 100 (noc z soboty na niedzielę 11/12.07, 3:00)

1/2 finału:

Mecz nr 101 (wtorek 14.07, 21:00)

Mecz nr 102 (środa 15.07, 21:00)

Mecz o 3. miejsce:

Mecz nr 103 (sobota 18.07, 23:00)

Finał:

Mecz nr 104 (niedziela 19.07, 21:00)

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Erling Haaland RAIGO PAJULA AFP

Lamine Yamal MIGUEL MEDINA/AFP AFP

Harry Kane PAUL ELLIS AFP





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