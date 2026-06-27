Debiutant z awansem, dwukrotni mistrzowie świata zawiedli na całego. To działo się nocą na mundialu

Senegal - Irak 5:0 - grupa I

Po porażkach z Francją i Norwegią reprezentacja Senegalu musiała wysoko pokonać Irak, aby zachować marzenia o potencjalnym awansie z trzeciego miejsca w grupie I. Ostatecznie ekipa Pape Thiawa rozbiła 5:0 rywali, którzy przez ponad 75 minut grali w osłabieniu po czerwonej kartce.

Teraz wicemistrz Afryki oczekuje na wyniki pozostałych spotkań w innych grupach, aby dowiedzieć się, że przyjdzie mu zagrać w 1/16 finału.

Norwegia - Francja 1:4 - grupa I

W tym spotkaniu również padło pięć bramek. "Trójkolorowi" dali popis siły, choć skandynawski zespół wyszedł na to spotkanie w "drugim garniturze". Gwiazdy odpoczywały. Norwegowie byli pewni awansu przynajmniej z drugiego miejsca i trochę w ciemno wzięli ten scenariusz.

Taka była decyzja selekcjonera Stale Solbakkena, który tłumaczył ją później na konferencji prasowej. - Jedynym argumentem przeciwko tej decyzji było to, że kibice mogli zobaczyć Erlinga i Martina. My jesteśmy jednak tutaj po to, żeby zajść jak najdalej - mówił, wyjaśniając wystawienie rezerwowych zawodników. Norwegia przegrała 1:4, ale już wie, że w 1/16 finał zagra przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Pierwsi w grupie Francuzi zmierzą się ze Szwecją.

Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska 0:0 - grupa H

Stało się. Republika Zielonego Przylądka w swoim debiucie na mistrzostwach świata od razu wywalczyła awans do fazy pucharowej. Beniaminek zremisował bezbramkowo z Arabią Saudyjską, która była kompletnie bezradna. Ekipie z Bliskiego Wschodu teoretycznie wystarczyła nawet skromna wygrana 1:0, aby zająć drugie miejsce w grupie H, ale to zadanie wyraźnie ją przerosło.

Byliśmy świadkami jednego z najgorszych, o ile nie najgorszego meczu na tym mundialu. Tak czy inaczej Republika Zielonego Przylądka może świętować historyczny sukces. W 1/16 finału spróbuje napsuć krwi Argentynie.

Urugwaj - Hiszpania 0:1 - grupa H

Tę grupę wygrali Hiszpanie, którzy pokonali 1:0 Urugwaj w ostatniej kolejce. Fatalny błąd przy straconym golu popełnił Fernando Muslera. Selekcjoner dwukrotnych mistrzów świata - Marcelo Bielsa - zdradził, że bramkarz poprosił go w przerwie o opuszczenie boiska.

Zespół Luisa de la Fuente po falstarcie, jakim był bezbramkowy remis z Republiką Zielonego Przylądka, wykonał zadanie i awansował z pierwszego miejsca. Z turniejem w fatalnym stylu pożegnali się Urugwajczycy. Zdobyli tylko dwa punkty w trzech meczach. Po ostatnim gwizdku Bielsa był załamany.

Egipt - Iran 1:1 - grupa G

Egipcjanie mieli chrapkę na zajęcie pierwszej pozycji po ostatniej kolejce. Przed nią byli liderami z czterema oczkami na koncie. Tymczasem remis sprawił, że spadli na drugą lokatę, ale i tak mają zapewniony awans. Trzeci Iran na ten moment musi poczekać na roztsrzygnięcia meczów w innych grupach.

Nowa Zelandia - Belgia 1:5 - grupa G

Belgowie pokonali Nową Zelandię 5:1. Kapitalnym trafieniem popisał się Kevin De Bruyne. Koniec końców "Czerwone Diabły" wygrały grupę G, rzutem na taśmę wskakując na pierwsze miejsce dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

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