Na liście krajów i terytoriów zależnych ułożonej pod względem powierzchni Curacao z 444 kilometrami kwadratowymi jest 182. między Szeszelami a Antiguą i Barbudą. Mieszka tam około 155 tysięcy osób, czyli trochę mniej niż w Bytomiu, a więcej niż w Zielonej Górze. Trochę więcej niż na warszawskiej Woli, ale trochę mniej niż na Białołęce.

I właśnie obecność reprezentacji Curacao na mistrzostwach świata jest największą niespodzianką w historii mundialu. Awansowało bezpośrednio ze strefy CONCACAF, a w grupie okazało się lepsze od Jamajki, Trynidadu i Tobago oraz Bermudów.

Curacao to kraj autonomiczny wchodzący w skład Królestwa Niderlandów. I nic dziwnego, że w kadrze najwięcej jest piłkarzy grający w holederskiej Eredivisie. Największą gwiazdą jest jednak selekcjoner - doskonale znany trener 79-letni Dick Advocaat, który w szkoleniowej karierze prowadził m. in. reprezentacje Holandii, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Belgii, Rosji, Serbii czy Iraku, a także PSV Eindhoven, Rangers, Borussię Moenchengladbach, AZ Alkmaar, Fenerbahce Stambuł czy Zenit Sankt Petersburg.

Trening reprezentacji Curacao przed meczem z Niemcami Megan Briggs East News

Spośród piłkarzy grających w Holandii to obrońca Armando Obsipo jest w najbardziej znanym klubie - PSV Eindhoven. Wielu występuje jednak w holenderskich średniakach jak PEC ZWolle, NEC Nijmegen, RKC Waalwijk, FC Volendam, FC Den Bosch czy Telstar. Po trzech gra w klubach tureckich i angielskich, dwóch w Miami FC (nie mylić z Interem Miami i Leo Messim), a po jednym w Szwajcarii, Arabii Saudyjskiej, Belgii, Izraelu, Grecji i Malezji.

Najwięcej meczów rozegrali Leandro Bacuna (72 i 16 goli - najwięcej spośród powołanych) z drugoligowego tureckiego Igdiru, Eloy Room (71) z Miami FC i Jurien Gaari (60) z arabskiego Abha. Wielu zawodników The Blue Wave (Niebieska fala) ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Holandii. A później skoro nie było szans na debiut w seniorach wybrali grę dla Curacao. Mimo że wśród powołanych na mundial zawodników tylko Tahith Chong urodził się na tej karaibskiej wyspie. Pozostali pochodzą z różnych miast Holandii.

W sparingach przygotowujących do mundialu Curacao uległo Chinom (0:2), Australii (1:5) i Szkocji (1:4), a humory tuż przed mistrzostwami świata poprawili sobie wygraną z Arubą (4:0). Trenerowi Curacao nie brakuje jednak optymizmu przed debiutem na mundialu i spotkaniem z jednym z faworytów turnieju.

- To fantastyczne, że już na samym początku zmierzymy się z Niemcami. Chcemy awansować do kolejnej rundy. Niespodzianka jest zawsze możliwa. Mamy szansę. W tej drużynie jest mnóstwo ambicji. A kiedy się ją ma, można osiągnąć naprawdę wiele - twierdzi Advocaat.

- Po prostu bądźcie sobą i nie denerwujcie się - to według obrońcy Shurandy Sambo piłkarze usłyszeli od szkoleniowca przed wyjazdem z bazy treningowego na Florydzie na mecz do Houston. - Oczywiście wszyscy są podekscytowani, ale po prostu bądźcie sobą i pokażcie, na co was stać, bo będziecie na największej scenie.

I oczywiście oczy piłkarskiego świata będą skierowane na Houston, gdzie gigant światowej piłki zmierzy się z Kopciuszkiem. Niemcy oczywiście z kurtuazją wypowiadają się o pierwszym rywalu na mundialu 2026. - Grając w Bundeslidze, z biegiem lat poznaje się zawodników. W przypadku Curaçao wielu graczy występuje za granicą. Przed meczem dostajemy mnóstwo informacji i analizujemy styl gry. Dla mnie kluczowe jest, by zawsze wiedzieć, która noga przeciwnika jest lepsza. To ma ogromny wpływ na sposób, w jaki się broni - podkreśla Nico Schlotterbeck, obrońca Niemców.

Będzie to także pojedynek najstarszego selekcjonera nam mundialu - Advocaata (rocznik 1947) z najmłodszym - Julian Nagelsmann ma 40 lat mniej (1987). Przed meczem nie szczędzili sobie komplementów. - To naprawdę świetny trener. Awans z Curacao na mundial to potwierdza. Wykonał świetną robotę - powiedział Niemiec. - Spotkałem go kilka razy i zawsze jest bardzo miły. Jako młody trener zawsze mogę się wiele nauczyć od takich osób.

Advocaat powiedział, że jest pod wrażeniem tego, że Nagelsmann jest selekcjonerem w tak młodym wieku. - Musi mieć w sobie coś wyjątkowego, bo inaczej nie byłby trenerem reprezentacji narodowej - stwierdził Holender.

Curacao awansowało na MŚ 2026 Ricardo Makyn AFP

Dick Advocaat KARIM JAAFAR AFP

Julian Nagelsmann DANIEL ROLAND AFP





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