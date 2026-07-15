De la Fuente wybrał rywala do finału. Z tą drużyną chce się zmierzyć

Reprezentacja Hiszpanii do turnieju o mistrzostwo świata podchodziła z nadziejami. Trudno, żeby było inaczej, gdy mówimy o drużynie mistrzów Europy. Nie zmienia to jednak faktu, że wokół kadry prowadzonej przez Luisa de la Funete pojawiało się sporo wątpliwości personalnych.

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Te związane były z kontuzjami podstawowych piłkarzy. Problemy zdrowotne mieli bowiem dwaj piłkarze, którzy byli absolutnie kluczowi na mistrzostwach Europy, a więc Lamine Yamal i Nico Williams. Wydawało się, że "ucięcie skrzydeł" może sprawić, że Hiszpanie stracą wiele ze swojej jakości.

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Tak się jednak nie stało. Choć Yamal nie rozgrywa dobrego turnieju, a Nico stanowi opcję z ławki rezerwowych, Hiszpania zespołowo prezentuje się znakomicie. Dzięki tej zespołowości "La Furia Roja" we wtorkowy wieczór zapewniła sobie awans do finału, pokonując faworyzowaną Francję 2:0.

Po meczu w hiszpańskich mediach zapanowała rzecz jasna euforia. Gratulacje drużynie złożył nawet król. - Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że nasz Król okazuje troskę. To dla nas radość móc przyczynić się do wyjścia ludzi na ulice. Widok zjednoczonego kraju, oddanego wspólnej sprawie, jest piękny - powiedział na konferencji selekcjoner.

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De la Fuente nazwał także swoją drużynę najlepszą na świecie. - Rozmawialiśmy o tym - mierzyliśmy się z jedną z najlepszych drużyn na świecie, ale oni trafili na najlepszy zespół. To co innego… Ci zawodnicy pokazują zaangażowanie, solidarność i talent. Sprawiają, że trudne rzeczy wyglądają na łatwe - ocenił.

Na koniec hiszpański trener wybrał także rywala do finału. - Cieszę się na myśl o meczu z Argentyną ze względu na moją przyjaźń z Lionelem Scalonim, ale już wcześniej ostrzegałem, że Anglia jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do tytułu - podsumował. Finał już w niedzielę 19. lipca.

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP





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