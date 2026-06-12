Dantejskie sceny w Meksyku, mundial w ogniu zamieszek. Nagranie wstrząsa

Jeszcze na miesiące przed rozpoczęciem mundialu jego organizacja w Stanach Zjednoczonych, będących w otwartym konflikcie militarnym z Iranem, również występującym na mistrzostwach świata, budziła wiele obaw. Spekulowano na temat poziomu bezpieczeństwa, procedur, czy zagrożeń, na jakie narażeni mogą być nie tylko kibice, ale nawet piłkarze.

Poziom bezpieczeństwa w Meksyku budzi wątpliwości. Japończycy już uciekli

Zasadne wątpliwości budziła także sytuacja w Meksyku, gdzie nie tak dawno temu dochodziło do licznych zamieszek w związku ze śmiercią jednego z najbardziej znanych przywódców karteli.

W trybie natychmiastowym jeszcze przed meczem otwarcia z Meksyku uciekła reprezentacja Japonii. Gracze z Kraju Kwitnącej Wiśni na miejscu zetknęli się z fatalnymi warunkami, a baza treningowa w ich opinii nie nadawała się do użytku. Niestety wiele obaw potwierdziło się w dniu otwarcia mundialu.

Zatrważające sceny podczas meczu otwarcia.Tłumy protestujących, wielu zatrzymanych

W Meksyku pod stadionem Azteca doszło do zamieszek, a protestujący zaatakowali policję. Rzucali w funkcjonariuszy koszami na śmieci, kamieniami, w ruch poszły również race. Chaos przełożył się na kłopoty komunikacyjne. Nagranie z dantejskich scen w Meksyku obiegło szybko media społecznościowe.

Udostępniła je dziennikarka Sophia Cai. Widać na nim, że policja miała pełne ręce roboty. Media opisywały, że rabowane były sklepy, a w okolicy stadionu zniszczeniu uległo wiele samochodów. Liczba zatrzymanych w związku z tym miała liczyć nawet kilkadziesiąt osób.

Rozgrywają się tu nieprawdopodobne sceny. Policjanci na koniach próbują zapanować nad tłumem

Rozwiń

Protestujący mieli składać się przede wszystkim z radykalnych członków związku nauczycieli CNTE. Domagają się oni wycofania reformy emerytalnej, która w kraju budzi ogromne kontrowersje. Wśród nich nie brakowało także nauczycieli, czy ludzi, których bliscy zaginęli w związku z wojną narkotykową, która trawi jednego z organizatorów mundialu 2026.





Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP